Iš žinomų moterų – palaikymas patyčių sulaukusiai Ievai Zasimauskaitei: tai nėra šlykštu ir nepriimtina

Ant raudonojo M.A.M.A. kilimo pasirodžiusi I. Zasimauskaitė buvo nusiteikusi gerai ir tikino, kad demonstruoja paprastumą. Moteris dėvėjo žėrinčią rausvą suknelę.

Visgi atlikėja dėl įvaizdžio socialiniuose tinkluose sulaukė daugybės pašaipių komentarų.

Socialiniuose tinkluose pasipylė įvairūs žinomų žmonių palaikymo žodžiai atlikėjai.

„Ieva Zasimauskaite, ir visi, kas dar skaitote, ką kiti apie jus šneka. Nereikia! Kaip kartą RuPaul yra pasakiusi – „What other people think of me is not my business. What I do is what I do. How people see me doesn’t change what I decide to do“, – rašė Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

REKLAMA

REKLAMA

Palaikymą išreiškė ir edukologė, pedagogė, verslininkė Austėja Landsbergienė.

„O man Ieva Zasimauskaitė, kaip ir, beje, realiai VISI, kurie dalinosi – atrodė fainai. Ir tai visiškai nereiškia, kad aš taip rengčiausi: kvatojau pamačiusi bičą (nežinau, kas jis) su chalatu, baltomis kojinėmis ir šlepetėmis. Akivaizdu, kad žmonės pagalvojo ir ėjo smagiai pasibūti, susitikti…TAI KOKIA PROBLEMA?! Ir, beje, dažniausiai šlykščiausi komentarai yra moterų ir MOTERIMS. Žinau, nes pati patiriu. Man tai yra visiška tamsa. Kol taip bus, smirdėsime sovietais“, – rašė ji.

REKLAMA

Buvusi „Užkalnio“ žurnalo vyriausioji redaktorė Fausta Marija Leščiauskaitė taip pat tėškė kritikams.

„O dabar kartokite paskui mane kaip „Tėve mūsų“: krūtys nesutvertos būti prilipusios prie smakro, krūtys nesutvertos būti prilipusios prie smakro, krūtys nesutvertos būti prilipusios prie smakro. Ir taip kasdien, prieš miegą, po dvidešimt penkis kartus.

Krūtys pas moteris dauguma atvejų su amžiumi po truputį slenkasi žemyn. Kuo jos didesnės, tuos daugiau šansų, kad sveria į apačią. Obuolys šaką sveria žemyn. Negudri fizika, pradinių klasių pasaulio pažinimas. Žindančios moterys paprastai turi padidėjusias krūtis, taigi, gravitacija jas veikia, o ilgainiui prie krūtų padėties prisideda dydžio šokinėjimas, kurį sukėlė kūno pasiruošimas kūdikiui.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau krūtys gali keisti savo aukštį ir be nėštumo. Tiesiog su amžiumi, genetiškai, priaugus ar numetus svorio. Kuriame aukštyje krūtys bebūtų, moteris neturi prievolės jas pakelti aukščiau nei liemenėlių, nei operacijų pagalba. Jei nori – pakelia. Jei nenori, krūtys yra perfectly fine tokiame aukštyje, kokiame yra natūraliai.

Tai nėra šlykštu, nepriimtina, tai nėra neprisižiūrėjimas. Jos ir neturi būti prilipusios prie smakro ir kas tokį standartą išgalvojo, yra paprasčiausias idiotas. Jei jums šlykštus ir nepriimtinas natūralus žmogaus kūnas, jūsų vietoje susirūpinčiau savo vidinėmis problemomis“, – rašė F. M. Leščiauskaitė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (187 nuotr.) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) +183 Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023 (nuotr. Elta) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) 8 kambarys (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Karolis Talutis ir Kristina Jurevičiūtė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Karolis Talutis ir Kristina Jurevičiūtė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Ina Paipelienė (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Natalija Bunkė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Natalija Bunkė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Natalija Bunkė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Natalija Bunkė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Natalija Bunkė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Natalija Bunkė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Natalija Bunkė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Natalija Bunkė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Natalija Bunkė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Jessica Shy (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Natalija Bunkė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Natalija Bunkė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Natalija Bunkė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Natalija Bunkė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Natalija Bunkė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. muzikos apdovanojimai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

(187 nuotr.) FOTOGALERIJA. Metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A. 2023

„Muzikos apdovanojimų ceremonija – tai dinamiškas, kupinas netikėtumų ir nesuvaidintų emocijų vakaras. Kiekvienais metais žiūrovus stengiama pradžiuginti įspūdingais pasirodymais ar net netikėtais sugrįžimais“, – intrigavo organizatoriai.

M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (378 nuotr.) Laura Blaževičiūtė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Laura Blaževičiūtė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Laura Blaževičiūtė su sūnumi Jokūbu (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) +374 M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Karolina Meschino (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Dominykas Ježerys-OG Version ir Karolina Meschino (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Dominykas Ježerys-OG Version ir Karolina Meschino (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Dominykas Ježerys-OG Version ir Karolina Meschino (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Dominykas Ježerys-OG Version ir Karolina Meschino (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Dominykas Ježerys-OG Version ir Karolina Meschino (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Karolina Meschino (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Karolina Meschino (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Dominykas Ježerys-OG Version ir Karolina Meschino (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Radžis Aleksandrovičius (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Rolandas Skaisgirys (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Inidė Jasnauskaitė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Marija Rimaitė ir Atėnė Ugianskytė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Kristina Rimienė su dukra Marija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Inidė Jasnauskaitė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Martynas Tyla ir Neringa Zeleniūtė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Martynas Tyla ir Neringa Zeleniūtė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Martynas Tyla ir Neringa Zeleniūtė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Jonas Nainys (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Kristina Ivanova (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Kristina Ivanova (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Kristina Ivanova ir Andrius Mickus (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Katažina ir Deivydas Zvonkai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Katažina ir Deivydas Zvonkai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Reda Mickevičiūtė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Benas Lastauskas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Benas Lastauskas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Benas Lastauskas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Benas Lastauskas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Saulius Baniulis, Elena Karalienė, Edgaras Kožuchovskis ir Laura Ignatovičiūtė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Jonas ir Simona Nainiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Jonas ir Simona Nainiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Lukas Gricius (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Lukas Gricius (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Lukas Gricius (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Deividas Bastys su žmona Agne (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Saulius Baniulis, Elena Karalienė, Edgaras Kožuchovskis ir Laura Ignatovičiūtė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Karolis Murauskas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Justas Čekuolis su žmona Akvile (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Justė Arlauskaitė-Jazzu ir Leonas Somovas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Justė Arlauskaitė-Jazzu ir Leonas Somovas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Justė Arlauskaitė-Jazzu (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Leonas Somovas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Justė Arlauskaitė-Jazzu ir Leonas Somovas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Rūta Murinaitė-Rūta MUR (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Justinas Lapatinskas su žmona Migle (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Justinas Lapatinskas su žmona Migle (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Marius Siparis ir Ugnė Galadauskaitė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Raminta Naujanytė-Bjelle (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Jurga Klimaitė-Riebling (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Gintarė Urnikaitė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Indrė Burlinskaitė-Vaisieta (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Indrė Burlinskaitė-Vaisieta (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Saulius Urbonavičius-Samas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Agnė Kuzmickaitė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Liucina ir Tadas Rimgailos (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Indrė Burlinskaitė-Vaisieta (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Giedrė Kilčiauskienė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Eimantas Palubinskas ir Laura Vagonė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Laura Paukštė ir Dominykas Kubilius (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Kęstutis Verslovas ir Ramunė Piekautaitė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Justinas Jankevičius ir Greta Mikalauskytė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Justinas Jankevičius ir Greta Mikalauskytė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Simona Burbaitė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Monika Liu (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Jolita Vitkauskaitė ir Povilas Varvuolis (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Artūras Butkevičius ir Viktorija Mauručaitė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Natalija Bunkė ir Edgaras Eidėjus (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Natalija Bunkė ir Edgaras Eidėjus (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Natalija Bunkė ir Edgaras Eidėjus (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Inga Jankauskaitė su mylimuoju Pauliumi (nuotr. Elta) Giedrius Masalskis su mylimąja (nuotr. Elta) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Marija Grabštaitė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Dalia Belickaitė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Dalia Belickaitė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Dalia Belickaitė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Vitalijus Puzyriovas-Vaiperis ir Luka Šarmaitytė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Julija Maslinskaja-Ulvydienė ir Nerijus Ulvydas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Ignas Grinevičius ir Justina Nemanytė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Sandra Kuzmičiūtė su seserimi Gabija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Vaidas Baumila su dukterėčia Smilte (nuotr. Elta) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Ignas Grinevičius ir Justina Nemanytė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Sandra Kuzmičiūtė su seserimi Gabija (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Jessica Shy ir Benas Aleksandravičius (nuotr. Elta) Jessica Shy ir Benas Aleksandravičius (nuotr. Elta) Jessica Shy ir Benas Aleksandravičius (nuotr. Elta) Jessica Shy ir Benas Aleksandravičius (nuotr. Elta) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Norbertas Liatkovski ir Goda Kujavskytė-Goda Problema (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Gabrielius Vagelis (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Daina Bosas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Daina Bosas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Maria Randers (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Ingrida Martinkėnaitė ir Goda Alijeva (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Ingrida Martinkėnaitė ir Goda Alijeva (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Goda Alijeva (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Ingrida Martinkėnaitė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Asi Yehuda ir Evgenya Redko (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Asi Yehuda ir Evgenya Redko (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Dijora Petrikonytė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Ugnė Dominaitė-dj nevykele (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Ugnė Dominaitė-dj nevykele (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Milita Daikerytė ir Justas Sliževskis (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Dijora Petrikonytė ir Andrius Jonaitis (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Akvilė Žirgulytė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Akvilė Žirgulytė ir Lina Ramanauskaitė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Akvilė Žirgulytė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Lina Ramanauskaitė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Ieva Zasimauskaitė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Ieva Zasimauskaitė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Germanas Daškevičius-Gamka ir Monika Vaisova (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Martynas ir Rusnė Kavaliauskai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Remigijus Daškevičius (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Kristina Navickaitė-Tina (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Aleksandras Makejevas (kairėje) (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Džesika Šyvokaitė-Jessica Shy (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Nombeko Augustė Khotseng (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Germanas Daškevičius-Gamka ir Monika Vaisova (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Solo Ansamblis (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Liudas Lazauskas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Remigijus Daškevičius-Remis Retro su drauge Kamile (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Remigijus Daškevičius-Remis Retro su drauge Kamile (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Ineta Stasiulytė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Gailė Butvilaitė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Grupė „Mokinukės“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Grupė „Mokinukės“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Grupė „Mokinukės“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Grupė „Mokinukės“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Silva Rindzevičiūtė, Rimvydas Širvinskas-Makalius ir Simona Albavičiūtė-Bandita (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Deimantė Kazėnaitė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Irūna Puzaraitė ir Rokas Čepononis (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Gerda Žemaitė BNS Foto M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Aistė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Indrė Burlinskaitė ir Liudas Vaisieta (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Indrė Burlinskaitė ir Liudas Vaisieta (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) Indrė Burlinskaitė ir Liudas Vaisieta (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.) M.A.M.A. raudonasis kilimas (Teodoras Biliūnas/BNS) M.A.M.A. raudonasis kilimas (Teodoras Biliūnas/BNS) M.A.M.A. raudonasis kilimas (Teodoras Biliūnas/BNS) M.A.M.A. raudonasis kilimas (Teodoras Biliūnas/BNS) M.A.M.A. raudonasis kilimas (Teodoras Biliūnas/BNS) M.A.M.A. raudonasis kilimas (Teodoras Biliūnas/BNS) M.A.M.A. raudonasis kilimas (Teodoras Biliūnas/BNS) M.A.M.A. raudonasis kilimas (Teodoras Biliūnas/BNS) M.A.M.A. raudonasis kilimas (Teodoras Biliūnas/BNS) M.A.M.A. raudonasis kilimas (Teodoras Biliūnas/BNS) M.A.M.A. raudonasis kilimas (Teodoras Biliūnas/BNS) M.A.M.A. raudonasis kilimas (Teodoras Biliūnas/BNS) M.A.M.A. raudonasis kilimas (Teodoras Biliūnas/BNS) M.A.M.A. raudonasis kilimas (Teodoras Biliūnas/BNS) M.A.M.A. raudonasis kilimas (Teodoras Biliūnas/BNS) M.A.M.A. raudonasis kilimas (Teodoras Biliūnas/BNS)

(378 nuotr.) FOTOGALERIJA. M.A.M.A. raudonojo kilimo svečiai

Pasirodymai užbūrė visų širdis

Ceremonijoje pasirodė visas būrys atlikėjų, tarp kurių ir legendinės grupės „Hiperbolė“ nariai, Vaidas Baumila, Rokas Yan, Evgenya Redko, Inga Jankauskaitė, viena garsiausių šalies indie pop muzikos grupių „Sisters On Wire“, vienas garsiausių šalies didžėjų – Jonas Nainys-Jovani, scenoje savo hitus pristatė atlikėjai Remis Retro bei Jurijus.

Ugningą šou pirmą kartą didžiojoje scenoje surengė roko grupė „Mėlyna“, reperis Proflame. Taip pat scenoje žiūrovai išvydo išskirtinį alternatyvios muzikos kūrėjos Rūtos MUR pasirodymą, grupę „Žemaitukai“ bei kitus.

Visą raudonojo kilimo transliaciją stebėkite vaizdo įraše: