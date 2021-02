Papasakojo, kokių apsaugos priemonių reikalaus grožio salonuose: paprastų kaukių nepakaks

Mokymus šios srities specialistams suorganizavęs Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) nurodė, kad respiratoriai grožio salonų darbuotojams, kai neįmanoma išlaikyti saugaus atstumo, tampa privaloma priemonė.

Klientai tuo metu privalo dėvėti burną ir nosį dengiančias asmens apsaugos priemones, kurios turi priglusti prie veido ir visiškai dengti nosį ir burną. Tokias priemones privalo dėvėti visi vyresni nei 6 m. asmenys, išskyrus atvejus, kai paslaugos negalima suteikti klientui dėvint kaukę.

Kaip aiškino NVSC Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Pirmaitytė-Vilesko, darbuotojams rekomenduojama iš anksto pasirūpinti respiratorių atsargomis.

„Jei paslauga trunka ilgiau, reikėtų priminti klientams apie būtinybę pasiimti daugiau nei vieną kaukę arba pasiūlyti pasikeisti duodant grožio salone esančią medicininę kaukę. Jomis taip pat rekomenduojama apsirūpinti iš anksto“, – dėstė ji.

Respiratorius darbuotojai turėtų keisti ne rečiau kaip kas 4 val. Taip pat jie turi būti keičiami, kai užsiteršia, pro juos tampa sunku kvėpuoti, jie gali būti naudojai ne ilgiau 8 valandų.

Specialistė pasakojo, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras siūlo naudoti 2 ar 3 klasės daleles filtruojančius respiratorius FFP2 arba FFP3, kai yra artimas kontaktas (mažiau negu 2 metrai) su įtariamu ar patvirtintu COVID-19 ligos atveju.

REKLAMA

Taip pat rekomenduojama dėvėti akių apsaugos priemones, vienkartines pirštines, kurios keičiamos ne rečiau kaip po kiekvienos paslaugos suteikimo. Pabrėžiama, kad veido skydeliai neapsaugo kvėpavimo takų ir negali būti naudojami vietoje kaukių ar respiratorių. Išimtis gali būti taikoma vadovaujantis Operacijų vadovo nurodymu, kuris apibrėžia kaukių dėvėjimą turintiesiems sveikatos sutrikimų. Tokiu atveju reikia dėvėti bent apsauginį skydelį.

Sloguojančių neįleis

Taip pat numatoma, kad į paslaugų teikimo vietas nebūtų įleidžiami klientai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

Be to, privaloma nuolat stebėti savo darbuotojų sveikatą, matuoti temperatūrą kiekvieną kartą atvykus į darbą. Draudžiama dirbti asmenims, kuriems privaloma izoliacija. Be kita ko, rekomenduojama stebėti ir klientų būklę, matuoti jų temperatūrą.

Tikdami rekomendacijas NVSC specialistai kartu pastebėjo, kad kitose šalyse tvarka yra dar griežtesnė. Štai Belgijoje klientai turi laukti lauke, klientams neleidžiama dėvėti medžiaginių veido kaukių. Darbuotojai čia taip pat privalo dėvėti respiratorius, taip pat klientams negalima siūlyti žurnalų ir maisto produktų.

Tuo metu Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Vokietijoje grožio salonai veiklos vykdyti negali, Norvegijoje neleidžiama teikti paslaugų, kurių metu būtinas artimas kontaktas „veidas į veidą“.

Lenkijoje gi darbo vietos turi būti nutolusios mažiausiai 1,5 m atstumu, nebent jas skiria bent 2 m aukščio pertvara nuo grindų paviršiaus.

Austrijoje grožio salonų paslaugomis gali naudoti tik klientai, kurių COVID-19 testo rezultatas neigiamas.

Visuomenės sveikatos specialistai kartu priminė, kad didžiausia rizika užsikrėsti užkrečiamosiomis ligomis kyla atliekant procedūras, kurių metu galimas odos ar gleivinės pažeidimas bei sąlytis su kito asmens krauju ar kitais organizmo skysčiais. Grožio salonuose galima užsikrėsti tokiomis ligomis ar jų sukėlėjais kaip hepatitai, ŽIV, niežai, pedikuliozė, stafilokoko ar candida albicans bakterijomis.

REKLAMA

Vykdys tikrinimus

NVSC jau pranešė, kad nuo šios savaitės reguliariai bus tikrinamos įmonės, kaip jos laikosi karantino režimo priemonių. Tikrinimo prioritetas bus skiriamas toms ūkinėms veikloms, kurios, panaikinus karantino režimo ribojimus, gali atnaujinti savo veiklą.

NVSC praneša, kad patikrinimai įmonėse atliekami jau nuo vasario 15 d., kai buvo leista daliai parduotuvių ir paslaugų atnaujinti veiklą. NVSC teigimu, įmonėms apie patikrinimą nebus pranešta iš anksto – jos bus pasirinktos neplanine, atsitiktine tvarka.

Patikrinimai bus atliekami bendradarbiaujant su savivaldybių administracijomis, Policijos departamentu bei Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT). Patikrinimai, kaip savo veiklą atnaujinusios įmonės laikosi karantino ribojimų, bus organizuojami ir koordinuojami visoje šalyje.

Portalas tv3.lt primena, kad nuo vasario 15 dienos šalyje atnaujinta prekyba ne maisto prekėmis lauko sąlygomis, gėlių prekyba tiek lauko, tiek vidaus erdvėse. Taip pat leista teikti individualias paslaugas, kurių metu galimas kontaktas tik tarp vieno paslaugos teikėjo ir vieno paslaugos gavėjo. Taip pat leidžiami ir individualūs fizinio aktyvumo užsiėmimai lauke. Juos galės teikti tiek treneris, tiek instruktorius.

Individualias paslaugas teikiantiems specialistams būtina laikytis griežtų karantino ribojimų: uždaroje patalpoje privaloma užtikrinti 20 kv. m paslaugos teikimo plotą arba paslaugas teikti tik vienam klientui, jeigu jos atliekamos mažesnėje patalpoje. Jei paslaugų trukmė tarp paslaugos tiekėjo ir gavėjo – iki 15 min., turi būti užtikrinamas 10 m2 paslaugos teikimo plotas vienam lankytojui.

365 nauji atvejai

Ketvirtadienio koronaviruso duomenys. Aiškėja, kad per parą nustatyta 365 COVID-19 atvejai ir 11 mirčių. Šią informaciją kasdien praneša Statistikos departamentas.

Statistikos departamentas taip pat praneša, kad šiuo metu naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų – 238,8.

REKLAMA

Iš viso nuo pandemijos pradžios buvo nustatyti 192 tūkst. 193 COVID-19 atvejis. Šiuo metu serga 8 tūkst. 811 asmenys. Pasveikusiųjų – 176 tūkst. 925.

Asmenų, kurių mirties liudijime pagrindinė mirties priežastis – koronavirusas – 3129. Atvejų, kuomet asmenys mirė ne nuo koronaviruso, tačiau infekcija turėjo didelę reikšmę – 5391. Ne nuo koronavirusu mirusiųjų, bet juo sirgusių asmenų Lietuvoje – 6075.

Lietuvoje, prasidėjus vakcinacijai nuo koronaviruso, pirmąja skiepo doze jau paskiepyta 106 tūkst. 894 žmogus. Antrosios skiepo dozės jau sulaukė 58 tūkst. 988 asmenys.