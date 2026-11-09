Papasakojo, kaip dabar jaučiasi tuo metu 15-mečio subadytas panevėžietis: „Nei dirbti normaliai negali, nei...“

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Teismas dabar jau 16-os sulaukusį moksleivį pasiuntė už grotų trejiems metams.
„Jis bandė prisibelsti pas kaimynus, kad iškviestų greitąją. Tai kaip pamatė, tai sakė kaip iš skerdyklos žmogus“, – pasakojo nukentėjusiojo kaimynas Audrius.
Praėjo beveik metai nuo įžūlaus nepilnamečio išpuolio prieš pilietišką panevėžietį. Jaunas vyras buvo žiauriai subadytas peiliu netoli savo namų, kai bandė sulaikyti padangas daugiabučių kiemuose badžiusius moksleivius.
„Per dvi minutes skiriasi laikas, kai aš nusileidau į apačią. Aš nusileidau, viskas čia buvo kraujo klanuose“, – sakė Audrius.
Sudėtingos operacijos, medikų kova už jauno vyro gyvybę ir ilgi mėnesiai ligoninėje. Pasak nukentėjusiojo kaimyno, pasekmes jaunas vyras jaučia iki šiol.
„Žmogus nei dirbti normaliai negali, nei ilsėtis. Čia ne tik kažkokios fizinės, bet ir ilgalaikės psichologinės pasekmės“, – tikino nukentėjusiojo kaimynas.
Nusikaltimą padarė būdamas neblaivus
Pilietišką panevėžietį sunkiai sužalojo tuomet vos 15-metis moksleivis. Jis tuo pačiu peiliu, kuriuo badė padangas, mažiausiai šešis kartus smogė į galvą, kaklą, krūtinę ir nugarą.
„Kėlė pavojų nukentėjusiojo gyvybei šitie sužalojimai. Ir tik medikų dėka pavyko jį išgelbėti“, – pasakojo vyriausiasis prokuroras Saulius Daunoravičius.
Maža to, paaiškėjo, kad paauglys siautėjo būdamas girtas.
„Praėjus šešioms valandoms po įvykio, nustatytas neblaivumas – 0,56 promilės, tai įvykio metu, akivaizdu, neblaivumas buvo didesnis“, – kalbėjo S. Daunoravičius.
Šįkart jaunas nusikaltėlio amžius nepadėjo išvengti realios laisvės atėmimo bausmės. Kaip ir prašė prokuroras, Panevėžio apygardos teismas moksleiviui skyrė trejų metų laisvės atėmimo bausmę.
„Padarytas smurtinis, tyčinis sunkus nusikaltimas, kuris sukėlė realią grėsmę nukentėjusiojo gyvybei ir sunkias pasekmes“, – sakė teismo pirmininko padėjėja Jolita Gudelienė.
Į situaciją reagavo ir vietos gyventojai. Žmonės pakraupę – nusikaltimą įvykdęs nepilnametis, anot jų, gavo tinkamą bausmę.
„O kaip kitaip padaryt? Juk matot, kas daros – tai nušovė, tai papjovė. Baisu, tiesiog baisu.“
„Jeigu nieks neauklės, tai kas čia bus toliau, bijosim ir į gatvę išeit.“
„Pasėdės biškį, daeis.“
„Gal ir neperauklės, bet sužinos, ką reiškia tvarka, gal supras, kad negalima to daryti.“
Jau šiemet 16-os sulaukęs moksleivis ir anksčiau buvo pasižymėjęs nederamu elgesiu tiek viešose vietose, tiek mokykloje.
„Jis svaiginosi įvairiomis medžiagomis – tai yra ir pats pripažinęs, – taip pat smurtavo prieš kitus asmenis“, – tikino S. Daunoravičius.
Teismo sprendimu, nuteistasis privalės atlyginti nukentėjusiojo gydymo išlaidas – beveik 12 tūkst. eurų. Taip pat priteista daugiau nei 35 tūkst. eurų nukentėjusiojo patirtai turtinei ir neturtinei žalai atlyginti.
„Teismas nurodė, kad jei kaltinamasis neturi lėšų ar turto, iš kurio būtų galima atlyginti šias sumas, ši prievolė iki jo pilnametystės pereina kaltinamojo įstatyminiams atstovams, tai yra tėvams“, – sakė J. Gudelienė.
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