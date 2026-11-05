Panevėžyje žmogų sunkiai sužalojęs nepilnametis kalės 3 metus: jaunuolis suimtas teismo salėje

Laisvėje nuosprendžio laukęs jaunuolis suimtas teismo salėje.
Teismas žmogų Panevėžyje sunkiai sužalojusiam nepilnamečiui skyrė trejus metus kalėjimo
Pilietiškas panevėžietis sunkius sužalojimus patyrė pernai, gruodžio 8-osios vakarą. Panevėžyje, netoli namų sutikta praeivė jam pasakė mačiusi, kaip trys paaugliai eina ir bado prie daugiabučių paliktų automobilių padangas.
Pilietiškas vyras nusivijo ir sulaikė du mažamečius. Netrukus iš tamsos pasirodė nepilnametis jų draugas. Tyrimo duomenimis, panevėžiečiui bandant jį sulaikyti, pastarasis šešis kartus dūrė peiliu jam į galvą, kaklą, krūtinę, nugarą, o tada su abiem bičiuliais pabėgo. Tą patį vakarą policijos pareigūnai nustatė įtariamąjį ir jį sulaikė. Jaunuolis slėpėsi vieno iš kartu tą vakarą buvusių paauglių namuose.
Subadytas vyras greitosios pagalbos medikų buvo skubiai išgabentas į ligoninę, vėliau kelis mėnesius gydėsi. Ekspertai nustatė, kad jam buvo sunkiai sutrikdyta sveikata.
Kaip nepilnamečio atsakomybę lengvinanti aplinkybė laikoma tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir gailėjosi, tačiau atsakomybę sunkinanti aplinkybė – nusikalstamą veiką jis padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio.
Panevėžio apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą, nepilnametį kaltinamąjį pripažino kaltu dėl sunkiai sutrikdytos asmens, vykdžiusio pilietinę pareigą, sveikatos. Jam skirta trejų metų laisvės atėmimo bausmė. Kardomoji priemonė – namų areštas, po nuosprendžio paskelbimo jaunuoliui pakeista į suėmimą, jis suimtas teismo salėje.
Teismas taip pat priteisė iš nuteistojo, o jam neturint lėšų – iš jo įstatyminių atstovų, atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui 11 tūkst. 794 eurus už nukentėjusiojo gydymą. Taip pat priteista 35 tūkst. 300 eurų nukentėjusiojo patirtai turtinei ir neturtinei žalai atlyginti.
Nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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