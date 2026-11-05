Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Panevėžyje žmogų sunkiai sužalojęs nepilnametis kalės 3 metus: jaunuolis suimtas teismo salėje

2026-11-05 15:44 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-05 15:44
Pridėkite kaip šaltinį Google

Panevėžyje automobilių padangas badžiusiam nepilnamečiui, sunkiai sužalojusiam jį ir bendrininkus bandžiusį sulaikyti vyrą, skirta reali trejų metų laisvės atėmimo bausmė.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis
GALERIJA (5)

Panevėžyje automobilių padangas badžiusiam nepilnamečiui, sunkiai sužalojusiam jį ir bendrininkus bandžiusį sulaikyti vyrą, skirta reali trejų metų laisvės atėmimo bausmė.

REKLAMA
1

Laisvėje nuosprendžio laukęs jaunuolis suimtas teismo salėje.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

Teismas žmogų Panevėžyje sunkiai sužalojusiam nepilnamečiui skyrė trejus metus kalėjimo

Pilietiškas panevėžietis sunkius sužalojimus patyrė pernai, gruodžio 8-osios vakarą. Panevėžyje, netoli namų sutikta praeivė jam pasakė mačiusi, kaip trys paaugliai eina ir bado prie daugiabučių paliktų automobilių padangas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pilietiškas vyras nusivijo ir sulaikė du mažamečius. Netrukus iš tamsos pasirodė nepilnametis jų draugas. Tyrimo duomenimis, panevėžiečiui bandant jį sulaikyti, pastarasis šešis kartus dūrė peiliu jam į galvą, kaklą, krūtinę, nugarą, o tada su abiem bičiuliais pabėgo. Tą patį vakarą policijos pareigūnai nustatė įtariamąjį ir jį sulaikė. Jaunuolis slėpėsi vieno iš kartu tą vakarą buvusių paauglių namuose.

REKLAMA
REKLAMA

Subadytas vyras greitosios pagalbos medikų buvo skubiai išgabentas į ligoninę, vėliau kelis mėnesius gydėsi. Ekspertai nustatė, kad jam buvo sunkiai sutrikdyta sveikata.

REKLAMA

Kaip nepilnamečio atsakomybę lengvinanti aplinkybė laikoma tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir gailėjosi, tačiau atsakomybę sunkinanti aplinkybė – nusikalstamą veiką jis padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio.

Panevėžio apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą, nepilnametį kaltinamąjį pripažino kaltu dėl sunkiai sutrikdytos asmens, vykdžiusio pilietinę pareigą, sveikatos. Jam skirta trejų metų laisvės atėmimo bausmė. Kardomoji priemonė – namų areštas, po nuosprendžio paskelbimo jaunuoliui pakeista į suėmimą, jis suimtas teismo salėje.

REKLAMA
REKLAMA

Teismas taip pat priteisė iš nuteistojo, o jam neturint lėšų – iš jo įstatyminių atstovų, atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui 11 tūkst. 794 eurus už nukentėjusiojo gydymą. Taip pat priteista 35 tūkst. 300 eurų nukentėjusiojo patirtai turtinei ir neturtinei žalai atlyginti.

Nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų