Panevėžyje laiptinėje naujagimiu atsikračiusiai panevėžietei – gailestingumo verdiktas

Panevėžio apygardos teismo slenkstį vos pusmetį mynusi 32-ejų metų panevėžietė gali lengviau atsikvėpti. Už pagimdyto naujagimio atsikratymą laiptinėje moteriai nereiks sėsti už grotų. Teismas motiną pripažino kalta dėl vaiko palikimo siekiant juo atsikratyti ir sunkaus kūno sužalojimo, bet skyrė laisvės apribojimą 2 metams. Nors grėsė iki 12 metų nelaisvės. Toks teisėjos Jolantos Raščiuvienės gailestingumas pribloškė nukentėjusiu šioje byloje pripažinto kūdikio gynėją.

„Dėl sunkaus kūno sužalojimo yra bausmė nuo 2-12 metų tai esant lengvinančioms aplinkybėms, pripažįstant, gailintis dėl šito nusikaltimo galėtų būti svarstoma bausmė mažesnė nei vidurkis, tai būtų apie 6-7 metai laisvės atėmimo. Dėl šito nusikaltimo yra vienintelė tik bausmė, laisvės atėmimas“, – teigė nukentėjusio kūdikio advokatė Eligija Norkienė.

„Buvo atliktas soc. tyrimas dėl kaltinamosios ir jos pakartotinio nusikalstamumo rizika yra maža, ir ji supranta turinti laikytis visuotinai pripažintų vertybių. Taigi teismas tiesiog skyrė neformalią bausmę“, – kalbėjo apygardos teismo atstovė Jolita Gudelienė.

Praėjusių metų birželį viena pati bute pagimdžiusi ir į gretimo daugiabučio namo laiptinę sūnų atnešusi panevėžietė paliko jį sušalti ant betoninių grindų šiukšlių maiše. Vos gyvą radinį paryčiais atsitiktinai aptiko kaimynai.

„Atsitiktinumo dėka, jei būtų truputį vėliau, tai būtų minučių klausimas, galėjo kūdikis ir neišgyventi. Dėl to ir buvo nustatytas sunkus kūno sužalojimas, dėl atšalimo temperatūra jau buvo neišmatuojama“, – pridūrė E. Norkienė.

Prasidėjus teismo procesui kaltinamoji staiga panoro vaiką auginti. Nors 4 mėnesius po gimdymo, kol vyko tyrimas, juo nesidomėjo. Bet teismas atsižvelgė, kad moteris prisipažino kalta ir dėl to gailėjosi.

„Pirmiausia teismas pažymėjo, kad pati socialinė aplinka, iš kurios moteris yra kilusi, yra labai probleminė, ir tai iš dalies turėjo įtaką jos soc. įgūdžių stokai. Kitas dalykas, institucijos, kurioms buvo žinoma apie šią problemą, situaciją pačią, ir tai, kad moteris laukiasi ir slepia nėštumą, nepadarė nieko, kad jai padėtų“, – sakė J. Gudelienė.

Vaiko interesus ginanti advokatė stebisi, kad šioje byloje kaltinamoji tampa didesne auka nei nuo jos pačios rankos nukentėjęs ir vos nepražuvęs kūdikis. Tiesa, teismas kūdikiui priteisė iš motinos 5000 eurų neturtinę žalą. Jei sprendimo prokuratūra neskųs, belangės išvengusiai motinai beveik nelieka kliūčių atiduoti ir vaiką.

„Kas keisčiausia iš nuosprendžio, visur pabrėžiama, kad ji yra visiškai sveika, tačiau jos tas elgesys yra neadekvačiai pateikiamas ir jos taip stipriai gailimasi. Ir kodėl taikoma išskirtinė bausmė, kuri net nenumatyta pagal tą straipsnį. Trūksta labai stipriai tų soc. įgūdžių, elementarių, aš jau nekalbu apie motinišką instinktą, nes čia jo nerasta“, – pabrėžė E. Norkienė.

Laiptinėje likimo valiai paliktam kūdikiui jau 10 mėnesių. Kol kas jis saugiai auga laikinų globėjų šeimoje. Laikinoji globa jam bus taikoma dar porą mėnesių. Po to vaiko teisių ir socialinės tarnybos specialistai spręs, ar grąžinti vaiką auginti motinai.

„Ji bendrauja su vaiku, vykdo šeimos susitikimų planą, yra numatytas grafikas. Šiuo metu specialistai nemato, kad mama galėtų viena auginti vaiką“, – akcentavo vaiko teisių tarnybos atstovas Dovaras Nevardauskis.

Panevėžietei motinystės teisės nėra apribotos. Jei nuosprendis įsiteisės, kaltinamoji privalės pusę metų lankytis pas psichologą ir tiek pat laiko dalyvauti elgesio pataisos programoje. Be to, per metus turės neatlygintinai išdirbti pusantro šimto valandų socialinės globos įstaigose.