Panevėžyje kario „Mercedes Benz“ rasta galimai narkotinės medžiagos

Policijos departamento duomenimis, apie 17 val. Smėlynės gatvėje policijos pareigūnai patikrinimui sustabdė automobilį „Mercedes Benz“, kurį vairavo ne tarnybos Lietuvos kariuomenės karys, gimęs 2003 metais.
Apžiūros metu pareigūnai pas asmenį rado ir paėmė polietileninį maišelį su galimai narkotine medžiaga „Kristalai“. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
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