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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Panevėžio rajone – sukrečiantis radinys: prakalbo apie rūsyje užrakintą 6-metę, kuri pribloškė net pareigūnus

2026-11-06 10:44 / šaltinis: Naujienų portalas JP
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2026-11-06 10:44
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Panevėžio rajone, Dembavoje – neįprastas incidentas. Šilumos punkte dirbę darbininkai užrakintoje patalpoje aptiko paliktą šešerių metų mergaitę. Paaiškėjo, kad mažametę rūsyje užrakino pati motina, kol laiptinėje atliko valymo darbus, praneša naujienų portalas jp.lt.

Skubi pagalba. BNS Foto

Panevėžio rajone, Dembavoje – neįprastas incidentas. Šilumos punkte dirbę darbininkai užrakintoje patalpoje aptiko paliktą šešerių metų mergaitę. Paaiškėjo, kad mažametę rūsyje užrakino pati motina, kol laiptinėje atliko valymo darbus, praneša naujienų portalas jp.lt.

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Praėjusią savaitę darbininkai Liepų gatvės 4-ajame name atidarė užrakintas šilumos punkto patalpas ir viduje pamatė vaiką. Pakalbinta mergaitė nekalbėjo lietuviškai, negalėjo pasakyti, kur gyvena ir kur yra jos mama, tačiau elgėsi ramiai, nepanikavo ir žaidė planšete.

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Supratę, kad mergaitės rūsio patalpose vienos palikti negalima, darbininkai nedelsdami apie įvykį pranešė policijai.

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Mama siekė užtikrinti saugumą

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Jukniūtė patvirtino, kad pranešimas buvo gautas, ir paaiškino susiklosčiusią situaciją.

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Pasak policijos atstovės, mergaitės mama dirba minėtame name. Norėdama, kad vaikas saugiai palauktų, kol ji baigs darbus, moteris nusprendė mergaitę palikti užrakintoje patalpoje.

Moteris netrukus pati atėjo pasiimti dukros ir paaiškino aplinkybes. Pareigūnai motiną perspėjo, kad taip elgtis negalima net ir turint pačių geriausių ketinimų. Apie įvykį taip pat informuoti vaiko teisių apsaugos specialistai.

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Mergaitė nenukentėjo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Panevėžio apskrities skyriaus vedėja Žaneta Ginaitė informavo, kad mergaitė nenukentėjo ir šiuo metu yra saugi kartu su mama.

„Jau susitikome su šeima, išklausėme vaiką ir renkame kitą informaciją iš vaiko aplinkos, kuri leis pilnai įvertinti situaciją šeimoje bei pagalbos poreikį. Iki šio atvejo informacijos apie nesaugią aplinką minėtoje šeimoje nesame gavę“, – teigė Ž. Ginaitė.

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Ji pabrėžė, kad net ir tais atvejais, kai šeima pasielgia neapdairiai, pirmiausia ieškoma galimybių tėvams padėti. Atsižvelgiant į situaciją, šeimai gali būti pasiūlytos socialinės paslaugos, pavyzdžiui, tėvystės įgūdžių stiprinimo programos, kurias teikia savivaldybės pagalbos šeimai centras.

Ką privalo žinoti tėvai?

Vaiko teisių gynėjai atkreipia tėvų ir globėjų dėmesį, kad net ir esant dideliam užimtumui ar skubiems darbams vaiko saugumas turi išlikti svarbiausias. Negalintiems patiems prižiūrėti vaiko rekomenduojama pasirūpinti saugia aplinka ir patikimu jį prižiūrėsiančiu žmogumi.

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Specialistų teigimu, ypatingo budrumo reikia, kai šeimoje auga smalsus ir aplinką tyrinėjantis mažametis. Vaikas aplinką vertina remdamasis savo patirtimi, todėl net ir suaugusiajam saugi atrodanti vieta gali kelti pavojų – mažametis gali nukentėti palietęs jį sudominusį prietaisą ar daiktą.

Įstatymas numato, kad vaikai iki šešerių metų be objektyvios būtinybės negali likti be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros. Numatyta išimtis – trumpalaikis, iki 15 minučių, palikimas saugioje aplinkoje su 7–13 metų asmenimis, pagal savo brandą gebančiais pasirūpinti mažesniu vaiku.

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Tačiau ir šešerių metų sulaukusio vaiko galimybę likti vienam tėvai turi įvertinti individualiai, atsižvelgdami į jo brandą, savarankiškumą, aplinką ir galimus pavojus.

Daugiau informacijos apie pozityvią tėvystę, vaiko poreikius ir nemokamus mokymus galima rasti „Vaiko teisių TV“ bei tarnybos interneto svetainės virtualioje bibliotekoje.

Kilus klausimams, gyventojai kviečiami konsultuotis nemokamu Vaiko teisių linijos telefonu 0 800 10 800 arba parašyti žinutę svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje. Apie galimą vaiko teisių pažeidimą galima pranešti artimiausiam vaiko teisių apsaugos skyriui arba užpildžius formą tarnybos svetainėje. Jei vaikui tuo metu gresia pavojus, reikia skambinti skubiosios pagalbos numeriu 112.

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Tomas Jotauta
Tomas Jotauta
2026-11-06 10:52
Netrukdykite motinai dirbti, teisuoliai.
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Z1000
Z1000
2026-11-06 10:49
Iš musės dramblį padarė kiti išviso rusije gyveną ir nieko
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Susimyžot visai jau
Susimyžot visai jau
2026-11-06 10:52
Seniau mamos vesdavosi vaikus i lauko darbus ir palikdavo po krumu ar sieno kupetoj kol dirba o db jau storasiknem valdininkem myzalai per akis prades begt
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