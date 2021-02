Panevėžietė neviltyje: atvykus pas gydytoją, sako – „Jūsų sąraše nėra“

„Jūsų sąraše nėra“

„Dabar tikrai visi vargsta su esveikata.lt. Kiek anksčiau, kai veikė sergu.lt puslapis, viskas buvo paprasčiau. Aš jau du kartus registravausi per esveikata.lt pas gydytojus Panevėžio konsultacijų poliklinikoje. Sulaukiau patvirtinimo, kad sėkmingai užsiregistravau. Atvykusi nustatytu laiku į polikliniką, sulaukiau atsakymo: „Jūsų sąraše nėra“, – pasipiktinusi pasakojo panevėžietė Rita.

Anot moteris, nuėjusi į registratūrą, darbuotojos jai paaiškino, kad dabar tokie, kaip pavadino, trikdžiai, vyksta dažnai, daug ligonių skundžiasi nauju registracijos pas gydytojus puslapiu.

„Konsultacijos pas gydytoją pralaukiau kone mėnesį. Juk taip gali išsivystyti ir lėtinės ligos, komplikacijos. Tikrai šioje situacijoje gaila ir poliklinikos registratūros darbuotojų, kurios kenčia nuo skundų, nes ant jų ir išsilieja pacientai. Keista, kad valdžia nekreipia dėmesį į tokį registracijos pas gydytojus puslapio kokybę“, – kalbėjo panevėžietė.

Siūlo vizitą pas kitą gydytoją

Kiek anksčiau, komentuodamas panašią situaciją portalui delfi, Respublikinės Panevėžio ligoninės atstovas Vytautas Riaubiškis sakė, jog šiuo metu patekti konsultacijai poliklinikoje nėra jokių kliūčių ir yra laisvų talonų. Tiesa, neslepiama, kad patekti pas tam tikrus gydytojus gali būti sunkiau dėl susidariusių eilių.

„Jei pacientas nori pas konkretų gydytoją ir nenori atskleisti duomenų ar nenori pagalbos – tuo atveju mes pagelbėti negalime. Atkreipiame dėmesį, kad pas atskirus specialistus kartais susiformuoja laukiančių eilės, bet tuo pat metu galima laisvai patekti pas kitą specialistą. Čia ir iškyla klausimas – kas geriau? Laukti eilėje ar konsultuotis dabar? Nes tas laukimas gali būti ir lemtingas. Ir vėl kaltinsime medikus…“, – sakė V. Riaubiškis.

REKLAMA

Ligoninės teigimu, tai, kad registracija vyksta per e.sveikata.lt puslapį, pacientams neturėjo būti naujiena. „Mes savo svetainėje nuo lapkričio mėn. vidurio nuolat informuodavome gyventojus apie tai, kad pacientų registracija per sergu.lt vyks tik iki gruodžio 31 d., o vėliau registracija vyks per e.sveikata.lt, tad gyventojams tai neturėjo būti naujiena“, – pridūrė V. Riaubiškis.

Problema žinoma

Tuo tarpu Sveikatos apsaugos ministerijos Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyriaus vedėja Vilma Telyčėnienė neslėpė, kad tokie pacientų nusiskundimai pastaruoju metu dažni.

„Norėčiau atkreipti dėmesį, kad neturint galimybės registruotis pas sveikatos priežiūros specialistą internetu, palikta galimybė registruotis telefonu. Panevėžio ligoninės konsultacijų poliklinika dirba per integracines sąsajas, kitaip tariant, būdu „sistema-sistema“. Taigi, registracijos duomenis tvarko savo vidinėje informacinėje sistemoje. Pacientų registracijos metu vyksta duomenų sinchronizacija, už kurią tokiu atveju atsako pati poliklinika“, – sakė V. Telyčėnienė.

Prisijungimo prie sistemos sudėtingumas

SAM atstovė aiškino, kad įsigaliojus Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatoms ir siekiant užtikrinti pacientų duomenų saugumą, prie sergu.lt informacinės sistemos, tiek prie Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos nėra galimybės prisijungti su slaptažodžiu.

„Visi naudotojai prisijungti prie sergu.lt informacinės sistemos, taip pat prie pacientų registracijos sistemos esveikata.lt , gali tik naudodamiesi Elektroninių valdžios vartų sistema, elektronine bankininkyste, mobiliu parašu“, – apie nusiskundimą dėl prisijungimo sudėtingimo aiškino V. Telyčėnienė.

REKLAMA

„Telefono numerio, ar „Facebook“, „Google“ paskyrų turėjimas dar neužtikrina, jog prie sistemos jungiasi būtent tas asmuo, kuo jis save pristato, todėl nėra galimybės tinkamai užtikrinti prieigos. Taigi, dabar, jungiantis prie esveikata.lt užtikrinama saugi naudotojų autentifikacija, t. y. pacientai prie sistemos gali prisijungti tik naudodami patikimus, autentiškumą ir konfidencialumą užtikrinančius tapatybės nustatymo būdus“, – toliau dėstė ji.

Straipsnio autorė – Samanta Ilonytė

Šaltinis: www.jp.lt