Panaikinus Žemaitaičio teisinę neliečiamybę – jo padėka: „Iš tikrųjų, didelis ačiū jums“

Susitvarkę su Žemaitaičiu, konservatoriai bandė pakeisti įstatymus, kad kalėjime sėdintis Vytautas Gapšys negautų tūkstantinės išeitinės kompensacijos, tačiau Seimas tam nepritarė.

„Gavau instituto atsakymą, kad aš nekaltas. Kalbos instituto, kur Konstituciniam Teismui, va kaip tik antradienį gavau. Tai į vienus vartus sudaužė komisijos sprendimą“, – sakė Seimo narys R. Žemaitaitis.

Žemaitaitis kaltinamas antisemitizmu ir kurstymu prieš žydų tautą. Jis ne kartą, komentuodamas Izraelio valdžios veiksmus, rašė, kad jie barbarai, be to, ne kartą garsiai kartojo ir kadaise tautoje paplitusį ketureilį. Jį pakartojo ir vakar Seime, stojęs į tribūną.

„Gal pradėsiu šiek tiek nuo juoko formos: mes žydukai Lietuvos, norim blynų ir kavos, jeigu blynai nemaišyti, prašom pinigus skaityti. Tai dabar galima perfrazuoti: mes žydukai Lietuvos, norim Žemaitaičio mes galvos. Jei galvos negausim, tai Seimo galvą paimsim“, – ironizavo R. Žemaitaitis.

Žemaitaitis kartojo, kad jis žmonių prieš žydus nekursto. Sakė, tik kritikuoja Izraelio valdžią. Nors ne vienas ekspertas pasakė, kad Žemaitaitis skleidžia antisemitizmą, pats parlamentaras jau citavo kitą, iš Vilniaus universiteto ekspertų gautą išvadą.

„Labai aiškiai pasako, kad nėra jokių antisemitinių dalykų, ir dar pabrėšiu, kad aptariamuose pasisakymuose nuomonė ir informacija dažniausiai formuluojama pakankamai korektiškai. Tai rodo turinio bei kalbos ypatybės bei autoriaus intencijas. Pacituotą praeityje populiarų smurtą prieš žydus skatinančią vaikišką skaičiuoklę galima laikyti retorine ir politine provokacija“, – teigė R. Žemaitaitis.

Dėkojo už panaikintą teisinę neliečiamybę

Nors dėl kalbų apie žydus Seimas anksčiau kreipėsi į Konstitucinį Teismą, bet savo tyrimą dėl galimo nesantaikos kurstymo pradėjo ir prokurorai. Ir kad jie galėtų pareikšti įtarimus Žemaitaičiui, reikia panaikinti jo teisinę neliečiamybę.

„Žemaitaičio pasisakymuose taip pat ir įrašuose feisbuke yra klasikinio šiuolaikinio antisemitizmo ryškių požymių. Jo teiginiuose yra propaguojamas raginimas, pateisinimas kenkti žydams. Yra nužmoginančių, įkūnijančių blogį, stereotipinių teiginių apie žydus arba įsivaizduojamą žydų įtaką“, – teigė konservatorių frakcijos narys Andrius Vyšniauskas.

Žemaitaičio ginti dar stojo Mindaugas Puidokas su Dainiu Kepeniu.

„Mes dabar jį teisiame už ką? Už nuomonę. Už nuomonę“, – sakė D. Kepenis.

„Negalima persekioti, turint galios poziciją valdantiesiems, opozicijos narių. Bet būtent tas šios kadencijos Seime nuolat vyksta“, – tikino M. Puidokas.

„Teisėsaugai mes neturime teisės leisti trukdyti dirbti savo darbą, o Seimo nario mandatas negali būti naudojamas bandymui apsisaugoti nuo teisėsaugos veiksmų“, – teigė liberalas Eugenijus Gentvilas.

Dalis opozicijos palaikydami Žemaitaitį balsavime nedalyvavo. Bet prie valdančiųjų prisijungė socdemai ir Skvernelio vadovaujami demokratai. Taip bendrai sukrapščius 77 balsus, Žemaitaičiui neliečiamybė panaikinta.

„Iš tikrųjų, didelis ačiū jums, nes be jūsų pagalbos, be jūsų balsavimo ir be jūsų tokio savotiškai gesto man, ko gero, man nepavyktų įkurti skyrių visoje Lietuvoje“, – dėkojo R. Žemaitaitis.

Seimas siūlo pataisas dėl Gapšio

Įveikę Žemaitaitį, valdantieji ėmėsi kalėjime sėdinčio Vytauto Gapšio. Šio nepašalinus iš Seimo, jam kadencijos pabaigoje priklausys išeitinė kompensacija – beveik 10 tūkstančių eurų į rankas. Konservatorius Jurgis Razma parengė pataisas, kad išeitinės kalėjime sėdintys parlamentarai negautų.

„Negali būti mokama išeitinė pasibaigus kadencijai, jeigu jisai per tą kadenciją buvo fiksuotas galutinai pakaltinamuoju teismo nuosprendžiu, padaręs baudžiamąjį nusikaltimą“, – teigė J. Razma.

„Kai įstatymai, arba įstatymo pakeitimai yra taikomi, arba atnešami į Seimo posėdžių salę dėl vieno, ar dviejų asmenų, dėl kažkokių istorijų, jau atrodo keistai. Seimo statutas yra rimtas dokumentas ir jo kaitalioti kiekvieną kartą, yra nesąmoningas veiksmas. Tai mes irgi nepalaikome to“, – tikino Darbo partijos frakcijos seniūnas Viktoras Fiodorovas.

Beje, pats Gapšys nors ir uždarytas kalėjime, bet kartu su kolegomis bando demonstruoti, kad vis dar dirba. Sausio 24-ąją, praėjus lygiai dviem mėnesiams nuo Gapšio uždarymo kalėjime, registruotas įstatymo projektas, kuriame nurodyta, kad jį teikia kameroje uždarytas Gapšys ir dar keletas darbiečių.

Daugiau apie tai – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.