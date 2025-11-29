Pamatykite: naujos kareivinės Pabradėje atvėrė duris JAV kariams

Į kareivines jau spėjo persikelti į Lietuvą neseniai atvykusi dvyliktoji JAV karinių pajėgų rotacija. Iš viso kareivinėse gali gyventi tūkstantis JAV karių, nors Krašto apsaugos ministerija sako, kad čia galės įsikurti tris kartus daugiau. Iki šiol sąjungininkų kariai glaudėsi konteinerinėje stovykloje.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Svaidydami vienas į kitą rankines granatas, tiesa, ne tikras, o snieguotas, žiemos malonumais mėgaujasi Pabradės Silvestro Žukausko poligone esantys JAV kariai. Ruošiasi jie ir naujų kareivinių atidarymui. Apie tai, kad šiose naujose patalpose jau yra gyvybė, byloja ir lipdiniai, sukurti amerikiečių karių.
Nuo spalio Lietuvoje įsikūrusi jau dvyliktoji JAV karinių pajėgų rotacija persikelia iš konteinerinės stovyklos „Herkus“ į nuolatines patalpas. Ir sąjungininkų kariai netrukus apsigyvens dar dažais kvepiančiose trejose kareivinėse.
Ar visko užtenka naujose patalpose – daugiafunkciniame centre su sporto sale, mokymo klasėse ir poilsio zonose, paklausti pačių karių nepavyksta. Su žiniasklaida jie nebendrauja, bet kariuomenės ir valdžios atstovai užtikrina, kad čia yra viskas, ko jiems gali prireikti visus 9 mėnesius, kol jie Lietuvoje atlieka tarnybą.
Nepaisant to, kad jau buvo oficiali infrastruktūros pristatymo ceremonija, amerikiečių kariai ten darbuojasi, bent jau šiose dirbtuvėse, maždaug dvi savaites.
Naujose kareivinėse apsigyveno Lietuvoje dislokuoti du JAV batalionai iš 1-osios kavalerijos divizijos, įsikūrusios Teksase, aprūpinti „Abrams“ tankais, „Bradley“ pėstininkų kovos mašinomis ir savaeigėmis haubicomis „Paladin“. Šiose patalpose apsigyvens tūkst. karių. Krašto apsaugos ministerijos atstovai sako, jų tilptų ir daugiau.
„Kompleksinė infrastruktūra, kurią sudaro daugiau nei 11 objektų. Pagrindinės trejos kareivinės, kuriose telpa apie 2,5 tūkst. karių“, – sakė ministerijos atstovas Pavelas Vorobejus.
Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas pabrėžia – viskas, ko reikia kariams – yra, ir siunčia žmonėms svarbias žinutes, ką Lietuvai reiškia sąjungininkų buvimas čia.
„Tai pirmiausia mūsų kariams, kad mes ne tik treniruojamės būti ir veikti kartu, kad ir veikiame kartu čia, dabar, čia kartu su jais. Labai aiški žinutė mūsų priešams. Aljansas ne tik kalba, kad kai reikės būsime kartu, bet jau esame čia ir dabar, kartu ten, kur reikia“, – komentavo Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius.
Krašto apsaugos ministras turi žinių
Naujasis Krašto apsaugos ministras sako nesibaiminantis, kad vieną dieną ir dirbtuvės, ir dažais kvepiančios kareivinės gali ištuštėti, nuaidėjus kalboms, kad Vašingtonas peržiūri savo karių buvimą Europoje.
„Turime žinių, kad nėra blogų žinių. Šita visa infrastruktūra, visa investicija, plius mūsų valstybės, priimančiosios valstybės, paketo peržiūra, mes tris kartus praktiškai padidinam investicijas į JAV karių išlaikymą, siunčia labai stiprius ženklus, kad mes nesame tik naudos, saugumo gavėjai, bet ir prie saugumo prisidedame ir patys“, – tikino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
„Gerbiamos ponios ir ponai, gera visus matyti. Man yra didelė garbė būti kartu su jumis“, – tvirtino JAV ambasadorė Lietuvoje Kara C. McDonalds.
Lietuviškai prabilusi JAV ambasadorė K. C. McDonalds skuba dėkoti Lietuvai už bendradarbiavimą siekiant Aljanso saugumo. O štai JAV sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje vadas ir iš viso priduria.
„Šitas bendradarbiavimas, šita draugystė yra reikšminga NATO. Mes dėkojame Lietuvai už didžiulę pagalbą mums, Vokietijai, kitoms šalims sąjungininkėms. Tai pavyzdys, kaip turi atrodyti Aljansas. Ačiū jums labai“, – sakė JAV sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje vadas Christopheris Donahue.
Amerikiečių kariai su pertraukomis Lietuvoje rotuojami jau vienuolika metų. Prieš šešerius metus į Lietuvą dislokuoti sunkieji batalionai.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.