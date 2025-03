Paluckas apie JAV sprendimą dėl „Amerikos balso“: siūlyčiau per daug jautriai nevertinti

„Galų gale, JAV administracija kovoja su perteklinėmis išlaidomis ir mėgina biudžeto deficitą karpyti. Kartais per tą karpymą per daug nukerpa – paskui atgal reikia prisiūti. Jei prisiminsime apie USAID programą, kada buvo uždaryta visa, vėliau buvo grąžinta dalimi. Kokia dar dalis grįš – mes nežinome. Todėl siūlyčiau per daug jautriai nevertinti, o pažiūrėti ir palaukti, kokį tai turės rezultatą“, – žurnalistams pirmadienį sakė premjeras.

Nedramatizavo premjeras ir „The New York Times“ paskelbtų žinių, kad JAV Teisingumo departamentas jau informavo oficialius Europos asmenis, jog JAV pasitraukia iš tarptautinės grupės, tyrusios už invaziją Ukrainoje atsakingų asmenų veiksmus. Ši grupė buvo įsteigta, siekiant patraukti Rusijos vadovus, taip pat šios šalies sąjungininkus Baltarusijoje, Šiaurės Korėjoje ir Irane atsakomybėn dėl nusikaltimų, kurie tarptautinėje teisėje ir sutartyse yra apibrėžiami kaip agresija, nukreipta prieš kitos šalies suverenumą.

„Aš signalų nevertinsiu, aš vertinsiu faktus. Kai viena žiniasklaidos priemonė retransliuoja kitos žiniasklaidos priemonės kažkokius neatskleidžiamus šaltinius – tai mes dažnai, kaip sakyti, kovojame su šešėliais“, – teigė premjeras.

ELTA primena, kad penktadienį Donaldas Trumpas pasirašė vykdomąjį įsakymą, kuriame nusitaikė į „Amerikos balsą“ patronuojančią JAV Pasaulio žiniasklaidos agentūrą – tai kol kas naujausias sprendimas radikaliai apkarpyti federalinės valdžios biudžetą.

„Amerikos balsas“ buvo įsteigtas Antrojo pasaulinio karo metais. Savo programas 49 kalbomis jis transliuoja visame pasaulyje.