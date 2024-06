Palangos policijos vadas – apie poilsiautojų saugumą: davė naudingų patarimų

Jei birželį vagysčių buvo registruota vos 6, tai liepą jau 23, o rugpjūtį – 18. Kalbant apie narkotines medžiagas, praėjusiais metais blogąja prasme išsiskyrė rugpjūtis, nes tada pradėta net 14 ikiteisminių tyrimų, kai liepą ir birželį kartu sudėjus tokių buvo 9.

Apie prasidėjusį sezoną ir laukiančius iššūkius plačiau papasakojo vos šio birželio pradžioje Palangos miesto policijos komisariato viršininko pareigas pradėjęs eiti Kęstutis Bončkus. Tiesa, vadinti naujoku pajūryje K. Bončkaus negalėtume. Karjerą 1996 m. Palangos policijoje pradėjęs pareigūnas čia yra išdirbęs jau apie du dešimtmečius.

Pradėjote dirbti Palangos policijos viršininku iškart po sezono atidarymo. Kokie pirmieji įspūdžiai? – pasiteiravome K. Bončkaus.

Pirmasis įspūdis – jokių drastiškų pasikeitimų, naujovių. Tos pačios problemos, tie patys pranešimai bei iššūkiai, kokie buvo ir anksčiau dirbant šiame komisariate. O pagrindinis iššūkis – Palangos gyventojų ir poilsiautojų saugumas, kuris aprėpia labai daug.

Mūsų darbas yra užtikrinti, kad žmonių poilsis būtų komfortiškas, jog jie nepatirtų vagysčių, kad galėtų ilsėtis ir negirdėtų triukšmo, jog žmonės galėtų saugiai pasivaikščioti po miestą – tiek vakare, tiek naktį.

Nuo 1996 metų dirbate policijoje. Kaip per kelis dešimtmečius pasikeitė saugumo situacija Palangoje?

Situacija yra kardinaliai pasikeitusi. 1996 metai buvo dar pakankamai „laukiniai“. Tais laikais būdavo ženkliai daugiau nusikalstamų veikų, kurios būdavo ir sudėtingesnės. Vagystės, didelės vertės turto ar automobilių vagystės. Vagystės iš gyvenamųjų namų.

Daug tų iššūkių būdavo. Tie patys poilsiautojai būdavo kitokie. Jie nebuvo itin drausmingi. Basanavičiaus gatvėje jie elgdavosi labai grubiai. Muštynės kildavo ties kiekvienu kampu. O šiais laikais žmonės yra gerokai sąmoningesni.

Jie taip pat labiau saugo savo turtą, todėl sumažėjo vagysčių. Taip pat tų pačių viešosios tvarkos pažeidimų turime mažiau. Pasikeitusi situacija Palangoje, jei lygintume dešimtmečiais. Gal per pastaruosius 5 metus tokių ryškesnių pokyčių neįžvelgtume.

Kokia ryškiausia Basanavičiaus gatvės problema policijos akimis?

Daugiausia sulaukiama pranešimų dėl triukšmo, kai žmonės negali ilsėtis. Susidėliosiu pirminius darbus ir bandysiu susitikti su Basanavičiaus gatvėje esančių pasilinksmino įstaigų vadovais. Aiškinsimės, kokiomis priemonėmis jie bandys suvaldyti triukšmą. Tikimės rasti bendrą kalbą.

Kiek pareigūnams tenka dirbti paplūdimio zonoje?

Įprastai reaguojame į iškvietimus. Bet nuo praėjusio penktadienio jau skiriame specialiai pareigūnus, kurie patruliuotų paplūdimyje. Jie dirba kartu su policijos rėmėjais. Važiuoja automobiliu, eina per paplūdimio zoną. Mums priklauso visas paplūdimys nuo Nemirsetos iki Šventosios.

Kuo Šventoji skiriasi nuo Palangos iš policijos perspektyvos?

Nelabai yra skirtumo. Mums Šventoji yra ta pati Palanga. Gal tik žmonių koncentracija mažesnė, todėl mažiau sulaukiame pranešimų. Bet dirbame tarsi viename mieste. Anksčiau sakydavo, kad Šventoji labiau tinka šeimoms su vaikais, o Palanga – jaunimo pasilinksminimams. Dabar tokio kontrasto nebelikę.

Kuo išskirtinis policijos pareigūnų darbas pajūryje?

Pagrindinis uždavinys visur yra tas pats – žmonių saugumas. Poilsiautojai vartoja alkoholį, apsvaigę jaučiasi drąsūs, lipa į vandenį, nepaiso gelbėtojų. Atsiranda grėsmė nuskęsti. Išgėrę asmenys gelbėtojų neklauso.

Dėl ko dažniausiai baudžiami poilsiautojai?

Kiekvieno tikrai nenubausi. Žiūri pagal situaciją. Kai žmogų perspėji ir pasikalbėti su juo bei matai, kad asmuo reaguoja ir klausosi, tai galima apsieiti įspėjimu. Bet yra tokių, kurie nesiklauso ir nereaguoja, tada tenka išrašyti ir baudų dėl viešosios tvarkos pažeidimų.

Ar turite problemų su girtais vairuotojais?

Taip, turime. Taip pat, kaip ir visoje Lietuvoje. Per pirmus 5 šių metų mėnesius sustabdytas 31 girtas vairuotojas.

Kokias esmines klaidas daro poilsiautojai, dėl ko vėliau nukenčia nuo ilgapirščių?

Poilsiautojai paplūdimiuose ar automobiliuose palieka daiktus be priežiūros arba pamiršta prirakinti dviračius. Metai iš metų tas pats kartojasi. Patariame saugoti savo daiktus. Nepalikti jų be priežiūros. Jei einate maudytis, tegul kažkas prižiūri tuos daiktus. Kai yra daug žmonių vienoje vietoje, rankinę laikyti prie savęs, kišenėse nelaikyti vertingų daiktų. Jei turite didesnį kiekį grynųjų, tai juos paskirstyti per keletą vietų.

Kokie nusikaltimai įprastai vykdomi?

Iš prekybos centrų vagystės vykdomos, net ir didesnės vertės. Dažniausia vagiamas alkoholis, dešros, sūriai. Būna, kad nusikaltimus vykdo organizuotoje grupėje. Pavyzdžiui, vagystės iš paplūdimio. Prieš kurį laiką tokius nusikaltimus vykdydavo paaugliai. Jie iš poilsiautojo panosės rankinę nugvelbdavo ir čia pat kopose iškratydavo jos turinį, pasiimdami tai, kas vertinga. Pavyko tuos veikėjus sugaudyti. Arba automobilių detalių vagystės. Ten taip pat veikiama grupėje.

Ar policijos pareigūnai gaudo čeburekų pardavėjus?

Jei su jais pareigūnai susiduria ir patruliuodami mato vykdomą prekybą, tai sustabdo, pakalbina. Kiekvienas iš jų turi turėti leidimą prekiauti viešoje vietoje. Tokį leidimą gali išduoti savivaldybė. Mano žiniomis, nė vieno tokio leidimo savivaldybė nėra išdavusi. Net jei turi asmuo išsiėmęs individualią veiklą, tai dar nereiškia, kad jis veikia legaliai. Tai tik pasako, jog asmuo atitinką vieną iš keliamų reikalavimų.

Kokia situacija su narkotinėmis medžiagomis ir jų plitimu. Ypač tarp jaunų žmonių. Kiek ryški ši problema?

Ta problema yra ir ji kasmet auga. Tam su metais skiriame dėmesį, todėl ir tie skaičiai didesni. Sieju augančius skaičius su aktyviu policijos darbu, nes jei jų negaudysi, tai ir nepamatysi realios situacijos. Dirbame su vaikais. Vykdome reidus, atliekame prevenciją.

Vien praėjusį savaitgalį pradėjome 7 ikiteisminius tyrimus dėl disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Įprastai Basanavičiaus gatvėje, bet kartais ir atsitiktinai sustabdytame automobilyje surandame draudžiamų medžiagų.