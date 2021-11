Paauglės skriaudiko iš Jurbarko laukia akistata su ekspertais: aiškinsis, kiek tikrai jis neprisimena įvykio aplinkybių

Išvadas ekspertai žada pateikti 2022 m. sausio viduryje. Šios ekspertizės tikslas – įvertinti vėl į kaltinamųjų suolą sėdusio, nusikaltimo metu dar nepilnamečiu buvusio, Manto Icikevičiaus būklę iš karto po įvykio. Svarbus klausimas – ar tikrai po nusikaltimo dėl savo būklės jis galėjo pamiršti reikšmingas detales, o gal tai tėra gynybos pasirinkta taktika?

Šios ekspertizės nauda neabejoja ne tik prokuroras, bet ir nukentėjusiąją atstovaujantis advokatas Mindaugas Vasiliauskas: „Jeigu teismas paskyrė tokią ekspertizę, reiškia ji reikalinga ir reikšminga. Bet turime sulaukti jos išvadų.“

(17 nuotr.) FOTOGALERIJA. Nepilnametės prievartautojo iš Jurbarko byla Aukščiausiajame teisme

Advokatas nesureikšmino to fakto, kad dėl to bylos nagrinėjimas užsitęs ilgiau nei planuota: „Negali proceso teisingumo aukoti tam, kad viskas būtų padaryta per trumpesnį laiką. Manau, kad ekspertai stengsis kuo greičiau atlikti ekspertizę ir pateikti išvadas. Tikimės, kad tai padės priimti naują sprendimą byloje ir paskirti kaltinamajam ne lygtinę, o realią laisvės atėmimo bausmę.“

Tai, kad bylos nagrinėjimas keliasi į 2022-siuos patvirtino ir Klaipėdos apygardos teismo atstovė spaudai Dovilė Saulėnienė:

„Buvo paskirta ekspertizė byloje. Užklausa išsiųsta ekspertams. Sulaukta atsakymo, kad ekspertizė gali būti atlikta iki 2022 m. sausio 11 d. Todėl byla šiais metais nebebus nagrinėjama. Sausio mėnesį, sulaukus ekspertų išvadų, bus paskirta nauja posėdžio data.“

Klausimas dėl nuoširdumo

Plačiau apie prašymą skirti šią ekspertizę naujienų portalui tv3.lt papasakojo Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Aurelijus Stanislovaitis.

„Apeliacinio skundo vieni iš argumentų – tiek prokuroro, tiek nukentėjusiojo atstovo – buvo nepripažinti nuteistojo prisipažinimo nuoširdžiu. Atsikirtimuose kaltinamasis teigia, kad neatsimena aplinkybių dėl psichinės veiklos sutrikimo po įvykio.

Teismui buvo pateikti medicininiai dokumentai apie nuteistojo būklę iš karto po įvykio. Tai yra medicininiai dokumentai, kuriuos teisiškai yra sunku ginčyti. Todėl siekiame, kad teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertai įvertintų tiek šiuos dokumentus, tiek paties nuteistojo būklę.

Tam tikslui ekspertas tiesiogiai bendraus su nuteistuoju. Bus aiškinamasi, kokia nuteistojo būklė buvo po įvykio ir ar tai turėjo įtakos tam tikriems atminties procesams. Ar iš tikrųjų jis neatsimena tam tikrų aplinkybių, ar bando taip įteigti, kad neatsimena ir naudoja tai, kaip gynybos strategiją“, – pasakojo A. Stanislovaitis.

REKLAMA

Prokuroras pridūrė, kad ekspertizės išvados gali būti reikšmingos tolimesniame bylos nagrinėjimo etape. Tam tikros išvados, galimai, leistų panaikinti ankstesnio teismo pripažintas lengvinančias aplinkybes.

Teismų karuselė

Naujienų portalas tv3.lt rašė, kad nors pats įvykis nutiko prieš daugiau kaip dvejus metus, 2019 m. gegužės 26-sios naktį, tačiau teismų karuselė sukasi iki šiol. Byla perėjo visas įmanomas instancijas, kol Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) nusprendė ją iš naujo grąžinti Klaipėdos apygardos teismui.

Ieškant teisingumo šioje byloje klaida buvo padaryta dar pirmajame pirmos instancijos teismo posėdyje. Būtent Klaipėdos apylinkės teisme nuspręsta bylą nagrinėti sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka. Tai atvėrė kelią žiauriai su mergina pasielgusiam jurbarkiškiui išvengti realios laisvės atėmimo bausmės.