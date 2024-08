Paaiškėjus dėl Vyšniauską „čekučių“ skandale nevertinusio audito, prokuratūra sako, kad remiasi savo ir STT tyrimais

Portalas delfi.lt trečiadienį paskelbė, kad A.Vyšniausko ir kitos parlamentarės išlaidų nevertino kontrolierius Juozas Vaičiulis, jis tuo metu priklausė konservatorių partijai.

Savivaldybių auditorių išvados dėl tarybos nario veiklai skirtų lėšų teisėtumo teisėsaugos pareigūnams nėra ypatingai svarbios ir lemiančios tyrimą, sako nemažą dalį „čekiukų“ bylų kontroliuojantis Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius.

Jo žinioje taip pat yra ikiteisminis tyrimas dėl buvusio konservatorių frakcijos Seime seniūno A. Vyšniausko išlaidų, kai jis, iki darbo Seime, buvo išrinktas į Marijampolės savivaldybės tarybą.

ELTA primena, kad gresiant įtarimams vadinamųjų „čekiukų“ byloje, aiškėja, kad praėjusią kadenciją Marijampolės taryboje dirbusio Seimo nario A. Vyšniausko išlaidos nebuvo įvertintos savivaldybės kontrolės audito. Be to, prasidėjus iniciatyvai „Skaidrinam“, buvęs konservatorius savivaldybei grąžino dalį lėšų.

Eltai prokuroras pabrėžė, kad kalba apie bendrą situaciją ir tyrimus vadinamosiose „čekiukų“ bylose, neišskiriant A. Vyšniausko atvejo.

„Žiūrint į visas bylas – mes kartu su Specialiųjų tyrimų tarnyba darom štai tokius veiksmus, nepriklausomai nuo to, kas išvadas teikia: dėl lėšų pagrįstumo, teisėtumo naudojimo: mes išsireikalaujame dokumentus, pateiktus savivaldybių buhalterijoms ir tyrėjai juos apžiūri. Apžiūrinėdami rašo apžiūros protokolą, sistemina informaciją ir mato, kur lėšos galimai nepagrįstai panaudotos. Pavyzdžiui, kuras piltas su labai mažu intervalu, yra čekių, kur intervalas yra nulis minučių, yra čekiai, kur ta pati valanda, ta pati minutė, ta pati kolonėlė. Teikia kitų asmenų čekius. Jie pakliūna į mūsų akiratį, mes tą informaciją sisteminam ir tada atsiranda pagrindas, kad tos išlaidos niekaip nesusijusios su tarybos nario veikla,“ – Eltai trečiadienį sakė Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras D. Valkavičius.

Pareiškus įtarimus, išklausoma įtariamųjų versijų, rengiamos apklausos.

Pasak prokuroro, audito išvados – tai tik vienas iš duomenų šaltinių, jos tik parodo, kaip savivaldybės kontrolė vertina išlaidas.

„Būna, kad nesutampa nuomonės dėl išlaidų teisėtumo ir pagrįstumo. Manau, kad auditas žiūri kitais pjūviais, mes žiūrime ir laiką, ir atsiskaitymą. Per ikiteisminio tyrimo teisėją žiūrime, kieno kortelė, auditoriai to negali pamatyti (pareigūnai kreipiasi į ikiteisminio tyrimo teisėją dėl prieigos prie sistemos, kad būtų galima nustatyti bankinės kortelės savininką. Teisėjui patenkinus prokuroro prašymą, bankas prokurorui suteikia prieigą prie tam tikrų duomenų – ELTA). Ikiteisminio tyrimo metu einame gilyn, žiūrime banko kortelę, sąskaitą tikriname, jeigu reikia. Mūsų pjūviai labai gilūs, dėl to išvados ir nuomonės gali skirtis“, – Eltai teigė prokuroras.

Pasak D. Valkavičiaus, savivaldybių auditoriai mato čekį, su keturiais paskutiniais kortelės skaitmenimis.

„Mes žiūrime pirmiausia, kieno čekis. Mūsų instrumentai ir pjūviai yra kitokie. Mūsų įtarimų pagrindas – STT pareigūnų atlikti dokumentų apžiūra ir jų vertinimas, kita analizė, kitas pjūvis“, – sako prokuroras.

Jis teigia, kad duomenų rinkimas „čekiukų“ bylose dėl objektyvių priežasčių užtrunka.

Per metus išleido apie 5 tūkst. eurų

Kaip nurodyta Marijampolės savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos turimoje A. Vyšniausko išlaidų suvestinėje, viso 2019-2020 metų laikotarpiu jam iš tarybos nario veiklai skirtų lėšų kompensuota apie 5,1 tūkst. eurų.

Politikas nurodė išleidęs apie 1,5 tūkst. eurų telefono ir interneto ryšio paslaugoms. Be to, A. Vyšniauskas per metus maždaug 2,1 tūkst. eurų išleido degalams. Tiesa, 2023 metais buvęs tarybos narys savivaldybei grąžino 102 eurus už kurą.

Prasidėjus „Skaidrinam“ grąžino dalį lėšų

Anot buvusio kontrolieriaus Juozo Vaičiulio, jau prasidėjus iniciatyvai „Skaidrinam“, A. Vyšniauskas grąžino dalį tarybos nario veiklai panaudotų lėšų. Pasak jo, tai sukėlė atitinkamų įtarimų.

„Nagrinėjau tą medžiagą, mačiau trūkumų. Dalį pinigų Andrius, savo nuožiūra įvertinęs aplinkybes, buvo įnešęs. Bet tai nebuvo pakankama“, – dėstė J. Vaičiulis.

Visgi, pats A. Vyšniauskas dar praėjusią savaitę Generalinei prokurorei paprašius panaikinti jo teisinę neliečiamybę, tikino, kad savivaldybės kontrolė priekaištų dėl jo išlaidų neturėjo.

„Kiek man yra žinoma, dėl mano, kaip tarybos nario, išlaidų pastabų neturėjo nei akcija „Skaidrinam”, nei du savivaldybės tarybos kontrolieriai, kurie atliko auditus. Todėl ši žinia yra kaip žaibas iš giedro dangaus“, – feisbuke rašė A. Vyšniauskas.

Kaip skelbta anksčiau, išlaidų kontrolės vertinimus prasidėjus visuomenininko Andriaus Tapino iniciatyvai „Skaidrinam“ inicijavo Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

ELTA primena, kad praeitą savaitę pranešta, jog generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą, prašant panaikinti parlamentaro, buvusio konservatoriaus A. Vyšniausko teisinę neliečiamybę.

Generalinė prokuratūra pranešė, jog A. Vyšniauskas Marijampolės savivaldybės administracijai galimai yra pateikęs suklastotus dokumentus dėl jo, kaip tarybos nario, veiklos išlaidų kompensavimo. Dokumentų pagrindu, nurodo prokurorai, politikui nepagrįstai ir neteisėtai buvo išmokėti daugiau nei 2,1 tūkst. eurų. Galutinį sprendimą dėl Seimo nario neliečiamybės naikinimo priims parlamentas.

Netrukus po Generalinės prokuratūros pranešimo, A. Vyšniauskas pranešė stabdantis narystę TS-LKD, pasitraukiantis iš konservatorių frakcijos Seime seniūno posto. Taip pat politikas nurodė, kad nebetęs veiklos parlamento Teisės ir teisėtvarkos komitete.