Paaiškėjo, kodėl Dalia Grybauskaitė nedalyvavo Almos Adamkienės laidotuvėse

Skelbiama, kad D. Grybauskaitė yra išvykusi į konferenciją Šveicarijoje.

„Prezidentė išvykusi į konferenciją Šveicarijoje, todėl laidotuvėse dalyvauti negalėjo. Kaip paskutinės pagarbos poniai Almai Adamkienei ženklas, nuo Prezidentės buvo perduotas baltų gėlių vainikas“, – skelbiama komentare.

Forumas Šveicarijoje

Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankosi Šveicarijoje, Bad Ragace, Maxo Schmidheiny fondo (Max Schmidheiny Foundation) forume.

Šių metų forumo tema – „Galios politika, laisvė ir saugumas – kokia Šveicarijos ateitis?“ („Power politics, freedom and security – Where does Switzerland stand in the future?“). Prezidentė pakviesta pasidalinti įžvalgomis, koks mažų valstybių vaidmuo Europos saugumo sistemoje, kokios patirties turėtume pasisemti iš pastarųjų metų ir kaip reaguoti į besiformuojančias geopolitines realijas.

Maxo Schmidheiny fondas, nuo 1978 m. veikiantis kaip nepriklausoma institucija, siekia stiprinti Šveicarijoje atvirą visuomenę, skatinti dialogą aktualiais klausimais.

Lietuva gedi pirmosios ponios

Atsisveikinimas su velione p. Alma Adamkiene vyko Prezidento rūmų Kolonų salėje pirmadienį, gegužės 22 d. 18:00 – 21:00 val. ir antradienį, gegužės 23 d. 9:00 – 11:30 val.

Antradienį Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje už velionę aukotos šv. Mišios.

Laidotuvės vyksta antradienį 16:00 val. Kaune, Petrašiūnų kapinėse.