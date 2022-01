„Oskaro“ verta apgaulė: Šiauliuose verslininkas pareigūnus vedžiojo už nosies siekiant gauti išmoką iš draudimo

Šiuo metu jau baigta ir teismui nagrinėti perduota baudžiamoji byla, kurioje verslininkas ir du jo bendrininkai yra kaltinami nusikalstamų veikų padarymu - tyčiniu automobilio sunaikinimu visuotinai pavojingu būdu, verslininko nesunkaus sveikatos sutrikdymu ir pastarojo sukčiavimu, siekiant gauti draudimo išmokas.

2019 m. lapkričio pabaigoje į Šiaulių apskrities policiją kreipėsi išsigandęs ir įbaugintas Šiaulių verslininkas, kuris pareiškė, kad Kauno ir Klaipėdos nusikalstamo pasaulio atstovai, naudodami prievartą, iš jo reikalauja 40 000 eurų. Pareigūnai sunerimo – negi grįžta 1990-tieji ir nusikaltėliai be jokios baimės brutaliais būdais bando susigrąžinti skolas? Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos kriminalistai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl savavaldžiavimo, naudojant psichinę ar fizinę prievartą. Netrukus po kreipimosi, gruodį mėn., prieš verslininką buvo fiksuoti net du išpuoliai ir dėl to pradėti du nauji ikiteisminiai tyrimai.

Gruodžio pradžioje, naktį, buvo padegtas šiauliečio nuomojamas 20 000 eurų vertės automobilis „Land Rover“, kurį prieš dieną iki padegimo jis apdraudė vienoje draudimo bendrovių „Kasko“ draudimu. Verslininkas iškart po įvykio dėl patirto streso atsidūrė ligoninėje. Pareigūnus jis tikino, kad padegimas – tai tų pačių Kauno ir Klaipėdos nusikalstamo pasaulio atstovų darbas. Tyrėjams įtariamojo nustatyti nepavyko – vaizdo stebėjimo kamerų įrašuose dėl per didelio atstumo nuo kameros iki įvykio vietos buvo matyti tik prieinančio prie automobilio, o po to nubėgančio žmogaus šešėlis.

Gruodžio pabaigoje, dienos metu, pasikėsinta į patį verslininką. Jis buvo užpultas grįžtantis į savo namus. Užpuolikas vyrui peiliu dūrė keletą kartų į koją, supjaustė jo ranką taip, kad buvo pažeistos pirštų sausgyslės ir nervai. Kurį laiką verslininkas buvo gydomas ligoninėje. Nukentėjusysis jį sužalojusio asmens apibūdinti negalėjo (ar nenorėjo), tik paaiškino, kad buvo užpultas iš nugaros. Pareigūnus verslininkas vėl bandė įtikinti, kad jį užpulti ir sužaloti galėjo tik Kauno ir Klaipėdos nusikalstamo pasaulio atstovai.

Peržiūrėjus šalia įvykio vietos esančio vaizdo fiksavimo kameros įrašą, pareigūnams pavyko atkurti įvykio aplinkybes. Buvo matyti, kaip maždaug 200 metrų atstumu nuo verslininko gyvenamojo daugiabučio, atvažiuoja lengvasis automobilis. Po to sportiško sudėjimo tamsiai apsirengęs vyras su gobtuvu ant galvos eina tiesiai link verslininko gyvenamojo daugiabučio. Netrukus į namo kiemą įsuka verslininko automobilis, verslininkas įeina į namo laiptinę, o po kelių minučių iš namo kiemo išeina tas pats tamsiai apsirengęs vyras.

Užpuolimą tyrusius pareigūnus kamavo vienas klausimas: kas ir iš kur galėjo žinoti apie tai, kad verslininkas tą dieną trumpam važiuos į savo įmonę ir grįš į namus būtent tokiu laiku? Pats verslininkas

teigė, kad galimai buvo sekamas, kadangi apie tai niekas negalėjo žinoti. Jo pateikta versija apie galimą sekimą buvo patikrinta. Ji nepasitvirtino.

Tačiau pareigūnai rankų nenuleido. Profesionalus, kruopštus ir atsakingas jų darbas davė rezultatų, kurie nustebino juos pačius. Paaiškėjo, kad verslininko automobilio padegimą ir jo užpuolimą organizavo ne kas kitas, o jis pats, padedamas kitų asmenų.

Kriminalistams pavyko surasti verslininko rašytą nusikalstamų veikų prieš save patį atlikimo scenarijų, galintį drąsiai pretenduoti į “Oskarus“. Jame net buvo surašyta, kokius parodymus policijos įstaigoje turėtų duoti vykdytojas, jei jį sulaikytų policijos pareigūnai. Taip pat buvo tiksliai numatytos nusikaltimų darymo data, laikas, vieta ir reikalingos priemonės. Scenarijuje nurodytos kūno vietos, į kurias jam turėjo būti padaryti smūgiai peiliu, tačiau neprognozuota, kad verslininkui pasireikš savisaugos instinktas ir jis nevalingai bandys apsisaugoti nuo peilio smūgių į koją ranka ir dėl to jam bus pažeistos pirštų sausgyslės ir nervai.

Kruopščiai parengto scenarijaus pagrindinis vaidmuo buvo skirtas pačiam verslininkui, kuris meistriškai vaidino prieš tyrėjus nuskriaustą, įbaugintą ir depresijos apimtą verslininką. Siekdamas sustiprinti savo, kaip „nukentėjusiojo“, poziciją, vyras apie įvykius pasakojo savo verslo partneriams ir kitiems pažįstamiems žmonėms. Tokiais veiksmais ir melagingais parodymais jis ne tik klaidino pareigūnus, bet ir įbaugino savo giminaičius bei draugus, kurie net ir po atskleistos tiesos negalėjo patikėti, kad visa tai buvo tik inscenizacija.

Šiaulietis verslininkas, kruopščiai organizuodamas minėtus nusikaltimus, turėjo tikslą sukčiavimo būdu iš draudimo bendrovės gauti solidžią draudimo išmoką, nes tuo metu jam labai reikėjo pinigų, kadangi priverstinai nurašomų lėšų iš visų jo banko sąskaitų suma siekė per 90 000 eurų, verslininkas skendėjo skolose. Draudimo bendrovė už sudegusį automobilį „Land Rover“ į jo sąskaitą pervedė 17 000 eurų. Be to, šiaulietis norėjo ikiteisminį tyrimą nukreipti klaidinga linkme, siekdamas teisėsaugos palankumo aiškinantis turtinius santykius su Klaipėdos verslininkais bei su jais susijusiais asmenimis.