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Orlausko teisme – Šimonytės liudijimas: „Niekada nesijaučiau...“

2026-11-10 09:57 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autorius(-ė) Gytis Pankūnas
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-10 09:57
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 Vilniaus miesto apylinkės teisme antradienį liudijusi parlamentarė, ekspremjerė Ingrida Šimonytė teigė, kad niekada nebuvo įsipareigojusi kažkaip saugoti radijo ir TV laidų vedėją Algirdą Ramanauską.

Ingrida Šimonytė
GALERIJA (5)

 Vilniaus miesto apylinkės teisme antradienį liudijusi parlamentarė, ekspremjerė Ingrida Šimonytė teigė, kad niekada nebuvo įsipareigojusi kažkaip saugoti radijo ir TV laidų vedėją Algirdą Ramanauską.

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Seimo narė liudijo baudžiamojoje byloje, kurioje komikas Artūras Orlauskas yra kaltinamas A. Ramanausko šmeižimu.

Bylos duomenimis, kaltinamasis A. Orlauskas teigė, jog A. Ramanauskas iš TV laidos „Dviračio žinios“ galėjo būti pašalintas neva dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, o vedėjo, kaip sakė A. Orlauskas, esą neapsaugojo I. Šimonytė.

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Parlamentarė teisme teigė pamenanti, kad dėl šios istorijos jai teko vykti į policiją ir atsakyti į pareigūnų klausimus. I. Šimonytė neslėpė buvusi nustebusi dėl tokio kvietimo. Politikės manymu, A. Orlausko frazė esą galėjo būti ištraukta iš konteksto ir be pagrindo sureikšminta.

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Liudytoja pažymėjo niekada nebuvo įsipareigojusi saugoti A. Ramanauską.

„Niekada nesijaučiau įsipareigojusi specifiškai saugoti A. Ramanauską labiau negu kokį kitą pilietį“, – sakė I. Šimonytė.

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A. Orlauskas kaltės nepripažįsta

Anksčiau teisme kaltinamąjį aktą pagarsinęs prokuroras Renaldas Budrys nurodė, kad A. Orlauskui kaltinimai šmeižimu pateikti dėl 2024 m. lapkritį internetinėje laidoje „OpTV“ paskelbtos informacijos apie A. Ramanauską.

Kaip nurodė R. Budrys, minėtoje laidoje A. Orlauskas pasakojo apie tai, kodėl esą A. Ramanauskas buvo atleistas iš LRT. Pasak prokuroro, kaltinamasis paskleidė apie nukentėjusįjį tikrovės neatitinkančią informaciją, nurodydamas, esą A. Ramanauskas iš LRT buvo atleistas dėl piktnaudžiavimo alkoholiu.

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„A. Orlauskas tyčia paskleidė informaciją apie A. Ramanauską, nurodydamas, kad A. Ramanauskas turi priklausomybių, kad A. Ramanausko priklausomybės dažnėjo, ko rezultate buvo trikdomas kolegų darbas, nes atvažiuoja pilietis „ne formoje“. (...) Tokiu būdu A. Orlauskas paskleidė apie A. Ramanauską tikrovės neatitinkančią informaciją“, – dėstė R. Budrys.

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Kaip nurodė prokuroras, A. Orlauskas „OpTV“ laidoje kalbėjo apie tai, kad A. Ramanauskas esą vėluodavo į LRT laidos „Dviračio žinios“ filmavimus, neišmokdavo tekstų, numatytų pagal scenarijus, ir dėl to esą visai kūrybinei komandai tekdavo dirbti viršvalandžius. Tokiu būdu, pasak R. Budrio, A. Orlauskas apšmeižė A. Ramanauską.

Kaltinamasis A. Orlauskas teisme teigė nepripažįstantis savo kaltės.

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