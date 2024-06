Oras įkaito net iki 35,7 laipsnių – tokių karščių Lietuva nebuvo mačiusi kaip anuomet

Kitose šalies vietovėse irgi buvo labai karšta: visose šalies meteorologijos stotyse oras įkaito iki 30–35 laipsnių karščio. Be to, 2019 m. birželis buvo šilčiausias per visą modernių meteorologinių stebėjimų istoriją. Jo metu fiksuotas ne vienas naujas karščio rekordas, pasitaikė tropinių naktų.

Dar viena išskirtinė data su karščiais pasitaikė prieš 84 metus. 1940 m. birželio 29-ąją pasiekti karščio rekordai penkiose (iš 18) meteorologijos stotyse (Telšiuose, Biržuose, Kėdainiuose, Kaune ir Vilniuje) tebėra nepagerinti net šiandien. Vis dėlto, dėl šiltėjančio klimato ir dažnėjančių karščių nauji rekordai tėra tik laiko klausimas.

REKLAMA

REKLAMA

Kita išskirtinė data su karščiais užfiksuota prieš 8 metus, 2016 m. birželio 25–26 d. Tuomet Lietuvą užplūdęs karštis tapo rekordiniu net septyniose (iš 18) pagrindinėse šalies meteorologijos stotyse: Šiauliuose, Raseiniuose, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Dūkšte ir Varėnoje. Visais atvejais labai šilto oro masės lėmusios rekordus plūstelėjo iš pietų arba pietryčių.

REKLAMA

Kylant vidutinei birželio mėnesio oro temperatūrai auga labai šiltų dienų skaičius. Birželis yra tarp mėnesių (kartu su geguže, spaliu ir lapkričiu), kurie vidutiniškai sušilo mažiausiai, tačiau per praėjusius 10 metų tik trys birželiai pasitaikė vėsūs, trys – šilti, o net keturi – rekordiškai šilti. Nežiūrint tokių tendencijų, vėsių laikotarpių šį mėnesį vis tiek pasitaiko.

Žinoma sinoptikė Elvyra Latvėnaitė savo socialiniuose tinkluose dalinasi džiugiomis žiniomis, mėgstantiems šilumą. Sinoptikė praneša, kad greitai turėtume sulaukti itin šiltų orų. Tiesa, E. Latvėnaitė priduria, kad vietomis dar galime tikėtis gausokai lietaus. Sinoptikė dalinasi ir likusios bei artėjančios savaitės orų prognozėmis.

REKLAMA

REKLAMA

E. Latvėnaitė tvirtina, kad išsiilgusiems šilumos, laukti liko jau labai nebedaug – orai atšilti turėtų jau šį savaitgalį. O tikrų karščio bangų galime tikėtis jau kitą savaitę. Prognozuojama, jog kai kur termometrų stulpeliai perkops ir 30 laipsnių šilumos.

Visgi, dažno lietaus ir perkūnijų vietomis išvengti nepavyks, gali pasitaikyti ir kruša. O atšalti turėtų tik kitos savaitės savaitgalį.

„Išsiilgusiems šilumos liko laukti jau nedaug – iki šeštadienio, o kitą savaitę – net ir karštokų dienų turėsim. Lietaus laukiantiems ir nelaukiantiems (šienaujantiems) gerų žinių nėra. Vis palis, dažniausiai tik trumpai, kitą savaitę vietom gausokai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kiek ramiau ir daugiau turėtų palyti šį penktadienį ir tikėtina ateinantį pirmadienį. Perkūnija vėl sudundės, kitą savaitę dažnai ir smarki, o popietėmis vėl gali kruša kapoti. Vėl atvėsti, pagal dabartinius duomenis, turėtų kitą savaitgalį. Bet lietaus vis dar sulauksim“, – socialiniuose tinkluose teigia E. Latvėnaitė.

Orų prognozė savaitei

Žinoma sinoptikė dalinasi ir kokių orų galime tikėtis šios savaitės pabaigoje ir kitos savaitės viduryje.

REKLAMA

Ketvirtadienį, birželio 13-osios naktį gali silpnai palyti pajūryje, dieną protarpiais nedidelis lietus, vakare pradės gausiau lyti pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose. Perkūnija gali silpnai sudundėti. Vėjas naktį nepastovus 4-8 m/s, dieną pietvakarių 5-10 m/s, pajūryje 7-12 m/s. Naktį 6-11°C, pajūryje 12-14°C, dieną 17-22°C, šilčiausia pietiniuose rajonuose.

Penktadienį, birželio 14-osios naktį ir rytą gausokai ir ramiai lis, mažiausiai ar visai nelis tik vakariniuose rajonuose, dieną jau daug kur protarpiais lietus, rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose gali silpnai perkūnija sudundėti. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų naktį 3-6 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį 7-12°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, pajūryje iki 14°C, dieną 16-19°C, pietiniuose rajonuose iki 21°C.

REKLAMA

Šeštadienį, birželio 15 d. be ženklesnio lietaus. Naktį rūkai nusidrieks. Vėjas nepastovus 4-8 m/s. Naktį 6-10°C, dieną 19-24°C, vėsiausia pajūryje.

Sekmadienį, birželio 16-osios naktį be lietaus, dieną jau gali trumpai, su perkūnija palyti. Vėjas pietryčių naktį 3-6 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį 10-14°C, dieną 21-25°C.

Pirmadienį, birželio 17-osios naktį gausokai, su perkūnija lis, dieną trumpi lietūs, vėl su perkūnija. Vėjas pietryčių naktį 3-6 m/s, dieną 5-10 m/s, per perkūniją gūsiai 15-18 m/s. Naktį 13-16°C, dieną 22-26°C,

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Antradienį, birželio 18-osios naktį be lietaus, dieną vėl gali trumpai, su perkūnija nulyti. Vėjas nepastovus 4-8 m/s. Naktį 14-17°C, dieną 23-28°C.

Trečiadienį, birželio 19-osios naktį be lietaus, dieną gali trumpai, su perkūnija nulyti. Vėjas pietų, pietryčių naktį 3-6 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį 12-17°C, dieną 25-30°C karščio.

Ketvirtadienį, birželio 20 d. trumpi lietūs su perkūnijom nušniokš ir naktį ir dieną. Vėjas pietryčių 7-12 m/s. Naktį 19-22°C, dieną 28-32°C karščio, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 22-26°C.

„Būkime visi sveiki ir saugūs, gražaus ir malonaus vakaro. Gerumo, ramybės ir taikos visiems“, – linki E. Latvėnaitė.