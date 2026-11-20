Operacijoje dalyvaus Vokietijos kariuomenės 122-ojo šarvuotųjų pėstininkų bataliono, 203-iojo tankų bataliono ir Nyderlandų kariuomenės 105-osios vandens kliūčių įveikimo inžinerijos kuopos bei Rukloje dislokuotos NATO daugianacionalinės kovinės grupės pajėgos.
Iš viso operacijoje dalyvaus aštuonių NATO šalių, tarp jų ir Lietuvos, kariai.
Prienų rajone NATO kariai per pratybas imituos persikėlimo per Nemuną operaciją
Persikėlimo operacijos metu bus kariai turės įveikti vandens kliūtį mūšio sąlygomis, pasitelkiant šarvuotąją techniką, bepiločius orlaivius, antžemines bepilotes sistemas ir Vokietijos karinių oro pajėgų naikintuvus „Eurofighter“.
Pėstininkų daliniai, remiami tankų, pėstininkų kovos mašinų ir bepiločių sistemų, pripučiamomis valtimis persikels į kitą Nemuno krantą ties Nibriais ir suformuos placdarmą. Vėliau karo inžinerijos padaliniai užtikrins pagrindinių pajėgų ir sunkiosios karinės technikos perkėlimą per upę.
Įveikę Nemuną, pratybose dalyvaujantys Vokietijos kariuomenės vienetai persikels į Rūdninkų poligoną, kur tęs kovinio rengimo užduotis šiuolaikinio karo sąlygomis.
Kariuomenė atkreipia dėmesį, kad iki šeštadienio šalies keliuose dėl pratybų galimas intensyvesnis NATO sąjungininkų karių ir karinės technikos judėjimas Pociūnų ir Nibrių link, po persikėlimo operacijos – Rūdninkų poligono link. Karines kolonas lydės Lietuvos ir Vokietijos karo policijos ekipažai.
Vokietijos kariuomenės pratybos „Freedom Shield 26-II“ Lietuvoje rengiamos antrą kartą. Jose dalyvauja apie 3,8 tūkst. karių. Jų metu Vokietijos brigada „Lietuva“, veikdama Vokietijos kariuomenės 10-osios divizijos sudėtyje, vertina savo operacinę parengtį ir gebėjimą vykdyti kovines užduotis, taip prisidėdama prie NATO rytinio flango atgrasymo ir gynybos stiprinimo.
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