„Nepasirašiau dėl to, kad buvo pateiktas sąrašas daugiau žmonių negu pasirašė, todėl peržiūrėjome visus tuos parašus, pavardes, kurios buvo pateiktos, atrinkome tuos, kurie tikrai pasirašę, ir šiandien patvirtinau“, – trečiadienį Seime žurnalistams teigė parlamento vadovas.
Anot jo, užtruko išsiaiškinti, kurie Seimo nariai iš tiesų pasirašė kreipimąsi į KT, o kurių pavardė tame sąraše atsidūrė per klaidą.
Opozicijos atstovų teigimu, jų parašų patvirtinimas po kreipimusi į KT užtruko 21 dieną.
„Kaip buvusi Seimo pirmininkė galiu pasakyti paprastai: pirmininko pareiga yra patvirtinti parašų autentiškumą, o ne vertinti kreipimosi turinį. Seimo pirmininką tai įpareigoja padaryti įstatymas, tam nereikia nei politinio pritarimo, nei malonės“, – teigė liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Jos teigimu, paversti paprastą procedūrinę pareigą ilgu vilkinimu yra jau nebe biurokratija, o trukdymas opozicijai atlikti savo darbą.
J. Olekas Seimo narių parašus patvirtino trečiadienį.
BNS rašė, kad opozicinių konservatorių ir liberalų frakcijų atstovai į KT kreipėsi dėl Seimo nustatyto prioriteto Valstybinei ligonių kasai sudaryti sutartis su valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigomis ir dėl priemokų už sveikatos paslaugas bei priemones panaikinimo.
Abiem prašymams būtini Seimo narių parašai buvo surinkti dar spalio 27 dieną. Vieną kreipimąsi pasirašė 31, kitą – 32 parlamentarai.
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