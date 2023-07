Odontologijos įmonės vadovė atsidūrė teisme: galėjo neapskaityti per 0,5 mln. eurų pajamų, vengti mokesčių

Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apygardos valdybos pareigūnai, tyrimą organizavo Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorai.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad vadovė nuo 2018 metų galėjo vengti mokesčių. Įtariama, kad į įmonės finansinę apskaitą ji neįtraukdavo už odontologines paslaugas – implantavimą ir protezavimą – gautų pajamų, taip pat galėjo šių pajamų neįforminti reikiamais dokumentais. Suskaičiuota, kad per ketverius metus tokių neapskaitytų pajamų suma galėjo siekti beveik 562 tūkst. eurų.

Be to, surinkti įrodymai leidžia įtarti, kad dviem darbuotojoms galėjo būti mokamas neoficialus darbo užmokestis. Pareigūnai įtaria, kad dokumentuose ir finansinėje apskaitoje neužfiksuota per 16,6 tūkst. eurų priskaičiuoto darbo užmokesčio, taip pat galėjo būti neįforminta ir beveik 11 tūkst. eurų išmokėto darbo užmokesčio.

Turimais duomenimis, iš viso įmonės vadovė galimai išvengė beveik 90 tūkst. eurų pelno, gyventojų pajamų mokesčių bei Valstybinio socialinio draudimo įmokų.

Ikiteisminio tyrimo metu vadovė atlygino padarytą žalą valstybei, tačiau jai vis tiek teks aiškintis teisme. Ikiteisminį tyrimą organizavusi Šiaulių apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Asta Mickevičiūtė surašė kaltinamąjį aktą ir bylą nagrinėti perdavė Panevėžio apygardos teismui.

Už mokesčių vengimą teikiant neteisingus duomenis apie pajamas, kai mokesčių suma viršija 750 MGL, teismas gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki aštuonerių metų. Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas griežčiausiai gali būti baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.