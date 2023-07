Elektroninių cigarečių prekyba nepasiteisino – jaunuolis aiškinsis teisme

Elektroninėmis cigaretėmis be licencijos prekiavęs Anykščių gyventojas užsitraukė teisėsaugos nemalonę ir turės aiškintis teisme. Jis kaltinamas neteisėtai vertęsis ūkine finansine veikla neturėdamas tam leidimo, neteisėtai disponavęs akcizais apmokestinamomis prekėmis, aplaidžiai tvarkęs finansinę apskaitą bei neteisėtai disponavęs narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Skaičiuojama, kad kaltinamasis galėjo nesumokėti per 14 tūkst. eurų akcizo mokesčių.