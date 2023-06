NŽT profsąjunga žada streiką: reikalauja vadovo pasitraukimo, geresnių sąlygų

Streiko iniciatorių rašte Aplinkos ministerijai rašoma, kad NŽT įsivyravo darbo teisės pažeidimai ir psichologinis smurtas. Netinkamai planuojama ir organizuojama veikla kelia sumaištį, įtampą, sukelia sveikatos sutrikimų, vyrauja visuotinės baimės atmosfera. Profsąjunga reikalauja, kad laikinasis tarnybos vadovas Saulius Mocevičius paliktų postą.

„Pirmas ir pagrindinis reikalavimas – norime, kad būtų paskirtas vadovas, ne laikinas, o nuolatinis. Laikinas vadovas pas mus yra nuo 2021 metų gruodžio (...). Yra daug įtampų, Vidaus reikalų ministerija atliko tyrimą, užfiksavo mobingo apraiškas, darbo teisės pažeidimai, psichologinis spaudimas, jis ateina iš vadovybės“, – BNS sakė NŽT profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Gelžinis.

Profsąjunga taip pat prašo skirti pakankamą finansavimą, darbuotojams atlyginti už viršvalandžius, taip pat atstatyti „užšaldytą“ 5 proc. darbo užmokesčio krepšelį ir iš šių lėšų nemokėti išeitinių išmokų.

Be to, reikalaujama supažindinti darbuotojus su numatoma nauja struktūra, rengti ne daugiau kaip du posėdžius per dieną, neskirti užduočių po darbo, pietų pertraukų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis, pradėti derybas dėl kolektyvinės sutarties, o NATO viršūnių susitikimo metu visiems Vilniuje dirbantiems darbuotojams leisti dirbti nuotoliniu būdu.

„Streikas Nacionalinėje žemės tarnyboje vyks trimis etapais. Pirmajame etape, nuo birželio 1 dienos pasirinkta lengviausia, švelniausia streiko forma, taip vadinamas „work to rule“ arba „itališkasis streikas“, – pranešime teigė A. Gelžinis.

Anot jo, tai reiškia, kad darbuotojai neatliks daugiau negu reikalaujama pagal sutartį ar darbo taisykles ir griežtai laikysis darbo laiko, nedirbs viršvalandžių, nevykdys jiems nebūdingų funkcijų ir perteklinių reikalavimų.

Pasak profsąjungos, jei į reikalavimus nebus atsižvelgta iki liepos 1 dienos, bus organizuojamas įspėjamasis streikas.