Nutraukė tylą dėl mirusiųjų nuo COVID-19 amžiaus: paaiškėjo, kiek gyvybių virusas nusinešė per dvi savaites

Naujausiais duomenimis, per praėjusią parą nuo COVID-19 mirė 6 asmenys, 3 jų priklausė 80–89 metų amžiaus grupei, 2 – 70–79 m., o vienas – 60–69 m.

Laikotarpiu nuo vasario 11 d. iki 24 d., kai duomenų skelbimas nutrūko, COVID-19 nusinešė 221 žmogaus gyvybę.

2 mirusieji priklausė 30–39 m., 3 – 40–49 m. amžiaus grupei. Taip pat mirė 12 50–59 m. amžiaus asmenų, 24 iš mirusiųjų priklausė 60–69 m. amžiaus grupei.

Daugiausiai mirčių fiksuota 80–89 metų amžiaus grupėje – jų buvo 81, 69 mirę asmenys pateko į 70–79 m. amžiaus grupę. 30 mirusiųjų buvo 90–99 m. amžiaus.

Iki vasario 11 d. nuo COVID-19 kaip pagrindinės mirties priežasties buvo skelbiami 2 988 mirusieji. Šiandien tokių asmenų skaičius siekia 3 209.

Mirę jaunesni – su gretutinėmis ligomis

Kaip portalą tv3.lt informavo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) atstovė Justina Petrauskienė, iš mirusiųjų 30–49 metų amžiaus žmonių tik vienas neturėjo gretutinių susirgimų.

„Iš minimu laikotarpiu mirusių asmenų, kaip rodo epidemiologinių tyrimų metu surinkti duomenys, gretutinių susirgimų neturėjo vienas asmuo, priklausęs 40–49-erių metų amžiaus grupei. Visiems kitiems buvo patvirtintos gretutinės patologijos“, – sakė ji.

J. Petravičienė patikslino, kad asmuo mirė Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, vasario 21 d.

Visgi apie šį atvejį pasiteiravus įstaigos vadovo, jis teigė, kad tai buvo sunkus atvejis.

„Turėjo daugybę gretutinių ligų – apsigimimai, cukraligė, milžiniškas viršsvoris. Ten pacientas praktiškai buvo be jokių šansų“, – sakė Remigijus Mažeika.

Perklausus NVSC, kodėl duomenys nesutampa, J. Petravičienė paaiškino, kad epidemiologinės diagnostikos metu tai nebuvo nurodyta, tad tokie duomenys ir teikiami.

Praplėtė mirties apibrėžimus

Portalas tv3.lt primena, kad pradėjus teikti išsamesnę COVID-19 statistiką buvo praplėstas mirties nuo šios ligos apibrėžimas.

Taigi tokiu būdu atsirado trys mirties apibrėžimai: atvejai, kai COVID-19 buvo pagrindinė mirties priežastis; mirę asmenys, kurių bet kuria mirties priežastimi nurodytas COVID-19; mirę asmenys, kurių bet kuria priežastimi nurodyta COVID-19 liga, arba asmenys, užsikrėtę COVID-19 liga ir mirusių ne dėl išorinių mirties priežasčių per 28 dienas.

Šiuo metu pagal antrąjį apibrėžimą mirė 5 541, pagal trečiąjį – 6 251 asmuo.

Daugiau nei pusė tūkstančio naujų atvejų

Per praėjusią parą šalyje nustatyti 538 nauji COVID-19 atvejai, nuo šios infekcinės ligos mirė šeši žmonės, ketvirtadienį pranešė Statistikos departamentas.

Pastarųjų 14 dienų sergamumas koronavirusine infekcija 100 tūkst. gyventojų siekia 244,9 atvejo.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 196 tūkst. 47 žmonės.

Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvi 181 tūkst. 809 žmonės, deklaruota – 133 tūkst. 890 pasveikusiųjų. Statistiškai šiuo metu serga 7550 žmonių, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 55 tūkst. 469.

Deklaruotu sergančiuoju Statistikos departamentas laiko asmenį, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis ir ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo. Statistinis sergantysis yra asmuo, kuriam liga patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Praėjus šiam terminui, žmogus laikomas statistiškai pasveikusiu.

Praėjusią parą pirma vakcinos doze paskiepyti 9642, antra – 880 žmonių. Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze iš viso paskiepyta 143 tūkst. 92 žmonės, abiem dozėmis – 70 tūkst. 853 žmonės.

Praėjusią parą šalyje atlikti 6924 molekuliniai (PGR) tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 2 mln. 66 tūkst. 860.

Be to, per parą atlikta 570 antigeno tyrimų. Iš viso jų atlikta 31 tūkst. 309.

Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 7,8 procento.

Ligoninėse šiuo metu gydomi 983 COVID-19 pacientai

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydomi 983 COVID-19 pacientai, 87 iš jų – reanimacijoje, ketvirtadienį pranešė Statistikos departamentas.

Deguonis papildomai tiekiamas 821 ligoniui, 52 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Per parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyti 102 žmonės.

Dėl koronaviruso šiuo metu nedirba 17 gydytojų ir 55 slaugytojai, izoliacijoje jų yra atitinkamai devyni ir 20.