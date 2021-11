Nusigręžė net Dulkio komanda? SAM nepritaria pataisoms dėl alkoholio

Neigiamą ministerijos išvadą dėl pataisų pasirašė ministro politinės komandos atstovė – sveikatos apsaugos viceministrė Aušra Bilotienė-Motiejūnienė.

„Sveikatos apsaugos politiką formuoja ministras su komanda, taip kad aš visų Sveikatos apsaugos ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose dirbančių darbuotojų asmeninės nuomonės nežinau, bet po diskusijų ir visų rizikų įvertinimų kolegiali pozicija yra tokia, kokia yra“, – žurnalistams ketvirtadienį Seime teigė A. Dulkys.

Ministerijos pateiktoje išvadoje nurodoma, kad priemonių liberalizavimas gali prisidėti „prie alkoholinių gėrimų prieinamumo ir jų vartojimo didėjimo bei alkoholio daromos žalos išaugimo“.

„Informuojame, jog ministerija, kaip valstybės institucija, atsakinga už asmens ir visuomenės sveikatos politikos formavimą, nepritaria įstatymo projektu siūlomoms priemonėms“, – nurodoma SAM dokumente.

Ministras nelaiko nepritarimu

Trečiadienį Ministrų kabinetas iš esmės pritarė Seimo valdančiųjų iniciatyva svarstomiems pakeitimams, kuriais nuo 18 metų būtų leista vartoti silpną (iki 15 proc.) alkoholį, numatoma ilginti alkoholio pardavimo laiką sekmadieniais iki 20 val., šiek tiek liberalizuoti alkoholio reklamą.

Dabar sekmadieniais alkoholio galima įsigyti nuo 10 val. iki 15 val., kitomis dienomis – nuo 10 iki 20 valandos. Vartoti alkoholį, nepriklausomai nuo jo stiprumo, dabar galima nuo 20 metų.

Vyriausybės trečiadienį patvirtintose Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtose išvadose, be kita ko, raginama dar labiau liberalizuoti nuostatas dėl 18-mečių, nei svarstoma Seime: jiems siūloma leisti „vartoti ir turėti alkoholinius gėrimus, neatsižvelgiant į jų stiprumą“.

Dėl šių pataisų neigiamą išvadą pateikė tiek SAM, tiek Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Kaip nurodoma šios institucijos išvadose, pataisos nedera su „valstybės alkoholio kontrolės politikos principais“.

A. Dulkys sako, kad ministerija, tiek pavaldžios institucijos „ne tai, kad nepritarė“, o diskusijoje pateikė įvertinti „visas galimas rizikas“.

„Kabinetas priima bendrus politinius sprendimus. Aš pritariu tokiems sprendimams“, – sakė jis.

Ragina matyti visumą

Premjerė Ingrida Šimonytė savo ruožtu teigė, kad Vyriausybės sprendimas pritarti leisti įsigyti alkoholio 18-mečiams argumentuojamas tuo, kad jie yra suaugę žmonės.

„Logika yra tokia, kad arba mes laikome 18-mečius suaugusiais žmonėmis, arba ne. Mes dėl to Vyriausybėje balsavome ir sprendimas buvo, kad mes laikome 18-mečius suaugusiais žmonėmis“, – sakė I. Šimonytė.

Tačiau ji pažymėjo, kad diskusija dėl alkoholio pardavimo liberalizavimo dar nesibaigė, procesas tęsis Seime.

Be kita ko, A. Dulkys atkreipė dėmesį, kad pavyzdinėse šalyse alkoholio kontrolės politika veikia ne tik dėl amžiaus cenzo, bet ir dėl kitų priežasčių.

„Turime matyti visumą, yra labai dažnai ir administracinis kodeksas, ir baudžiamasis kodeksas, yra kiti teisėkūros dalykai, kurie veikia kaip visuma. Manyti, kad tik dėl amžiaus tai veikia, manau, kad to nėra“, – dėstė ministerijos vadovas.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) atstovai apgailestauja, kad siūlymais liberalizuoti alkoholio prekybą ir vartojimą šalyje bandoma susilpninti kontrolę.

Naujausi PSO duomenys rodo, kad Lietuva patenka į penketuką šalių, kurios per penkerius metus labiausiai sumažino alkoholio vartojimą. Be to, PSO ragina valstybes labiau reguliuoti socialinių tinklų ir interneto žiniasklaidos rinkodarą, susijusią su alkoholiu.