Nuo Vilniaus miesto savivaldybės pastato laikinai nukeliamas Putiną smerkiantis plakatas

„Dėl šiuo metu vykstančių Vilniaus miesto savivaldybės pastato viršutinių aukštų fasado darbų, laikinai bus nuimtos viršutiniuose aukštuose esančios vėliavos ir plakatas. Po atliktų remonto darbų, tiek vėliavos, tiek plakatas bus sugrąžinti“, – rašoma pranešime.

Remonto darbus planuojama baigti iki balandžio mėnesio pabaigos.

ELTA primena, kad Rusijai 2022 m. vasarį pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, tų pačių metų kovą ant Vilniaus miesto savivaldybės pastato buvo pakabintas plakatas su užrašu „Putin, the Hague is waiting for you“.

Po metų, 2023 m. kovo 17 d. Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) išdavė Rusijos prezidento Vladimiro Putino arešto orderį dėl „neteisėtos Ukrainos vaikų deportacijos“.

Hagoje įsikūręs TBT pranešė, V. Putinas „įtariamas padaręs karo nusikaltimą – neteisėtą gyventojų (vaikų) deportaciją ir neteisėtą gyventojų (vaikų) perkėlimą iš okupuotų Ukrainos teritorijų į Rusijos Federaciją“.

TBT nurodė, kad nusikaltimai padaryti po 2022 metų vasario 24 dienos, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą.

TBT yra paskutinė instancija, nagrinėjanti nusikaltimus, jei valstybės negali arba nenori ko nors patraukti baudžiamojon atsakomybėn už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui.

TBT prokuroras Karimas Khanas pradėjo tyrimą dėl įtariamų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui Ukrainoje, praėjus vos kelioms dienoms po Rusijos invazijos pradžios.