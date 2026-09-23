Nuo policijos pabėgęs pavojingas vyras vis dar slapstosi: gyventojams – skubus pranešimas

Kaip skelbiama pranešime, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriuje (NTS) yra vykdoma nuteistojo Donato Tiškaus, gim. 1998-08-13, paieška.
Paskirta laisvės atėmimo bausmė
Asmeniui, vadovaujantis Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų nuosprendžiu, paskirta laisvės atėmimo bausmė už vagystes, vairavimą neblaiviam ir kitus nusikaltimus. Jis turi kalėti daugiau nei trejus metus.
„Mūsų pareigūnai buvo įpareigoti jį pristatyti ir nuvyko į jo gyvenamąją vietą. Grumtynių metu jis pasišalino“, – Eltai sakė Marijampolės apskrities Komunikacijos poskyrio viršininkė Ieva Petrulevičienė.
Prašoma visuomenės pagalbos
Galinčius suteikti informacijos apie nuteistojo buvimo vietą, policija prašo informuoti Marijampolės apskrities VPK KP NTS pareigūną atsakingą už asmens paiešką tel. mob. 0 655 47266 ar el. p. [email protected], arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Marijampolės apskrities policija Eltai patvirtino, kad ieškomas D. Tiškus antradienio vakarą sužalojo jį sulaikyti atvykusį policininką.
Kaip pranešė Policijos departamentas, įvykis užregistruotas antradienio vakarą, apie 20.30 val., Marijampolėje, Trakų gatvėje, namo kieme.
Paieškomas nuteistas už nusikaltimo padarymą vyras (gim. 1998 m.) aktyviais veiksmais vengė sulaikymo ir pasipriešino Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnui (gim. 1993 m.).
Medikams suteikus pagalbą minėtam policininkui, jis toliau gydosi ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai.
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