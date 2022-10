Nuo lapkričio 1 d. – svarbūs pokyčiai: „Regitra“ skelbia apie pasikeitimus perkant ar parduodant automobilį

Primename, kad pasirašius transporto priemonės pirkimo–pardavimo sandorį, pirmiausia į „Regitrą“ turi kreiptis pirkėjas ir pateikti įgijimo deklaraciją. Tuomet pardavėjas turi ją patvirtinti pateikdamas perleidimo deklaraciją.

Tik abiem pusėms atlikus šį veiksmą, naujajam savininkui suteikiamas unikalus savininko deklaravimo kodas (SDK) ir jis jau gali kreiptis dėl transporto priemonės įregistravimo savo vardu.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, abi pusės pateikti deklaracijas turi bendrai per 5 d. d. nuo sandorio sudarymo – tad būtent šis terminas ir yra ilginamas iki 10 d. d. nuo lapkričio 1-osios.

„Pasitaiko praktinių situacijų, kuomet pirkėjas uždelsia ir kone paskutinę dieną pateikia informaciją apie įsigytą transporto priemonę. Tuomet pardavėjui lieka labai mažai laiko atlikti savo pareigas, būna, kad ir fiziškai nebespėja patvirtinti sudaryto sandorio, ypač, jei neturi galimybės pasinaudoti skaitmeninėmis paslaugomis ir dėl to turi atvykti į „Regitros“ padalinį.

Įgyvendinant šį pokytį tikimąsi, kad tai suteiks ne tik lankstumo, bet ir patogumo abiem sandorio šalims, nes nuo šiol jie turės po lygiai tiek pat dienų savo prievolėms atlikti“, – teigia Miglė Marcevičiūtė, „Regitros“ Transporto priemonių registracijos skyriaus vadovė.

Deklaruoti nuosavybės pasikeitimą tiek pirkėjas, tiek pardavėjas gali tiesiog naudojantis „Regitros“ skaitmeninėmis paslaugomis nemokamai.

Jei pirkėjas įsigijo Lietuvoje jau registruotą automobilį, jis jį taip pat gali įregistruoti greitai ir paprastai tiesiog internetu, o naujas registracijos liudijimas bus pristatytas į paštomatą arba per kurjerį. Be to, naudojantis elektroninėmis paslaugomis galima sutaupyti – internetu išduotam registracijos liudijimui taikoma 20 proc. nuolaida.