  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

NSGK rekomenduoja atidėti braziliškų karinių orlaivių pirkimą iki kol bus suformuota divizija

2025-09-03 13:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 13:47

Šių metų balandį gaisrui nuniokojus Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo gamyklą, jo padaryta žala įvertinta apie 3 mln. eurų. 

VSAT pristatė naujus orlaivius ir bepiločių orlaivių sistemas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Šių metų balandį gaisrui nuniokojus Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo gamyklą, jo padaryta žala įvertinta apie 3 mln. eurų. 

0

Gamyklos operatorė „Energesman“ skelbia apskaičiavusi, kad žala įrangai siekia apie 2 mln. eurų, o pastato konstrukcijoms – dar apie 1 mln. eurų. 

Pasak įmonės atstovų, nuostolius bendrovė turės padengti pati, o jei būtų nustatytas tyčinis padegimas, juos padengtų draudimo bendrovė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įmonė trečiadienį pranešė atstačiusi ir pradėjusi naudoti vieną iš trijų stacionarių rūšiavimo linijų, leidžiančių sparčiau apdoroti mišrias atliekas. Linija jau rūšiuoja apie trečdalį atliekų. 

„Žengėme didelį žingsnį į priekį – suremontavome ir paleidome mūsų turimą plėšytuvą ir stacionarią rūšiavimo liniją“, – pranešime cituojamas  „Energesman“ direktorius Algirdas Blazgys.

„Keliame tikslą atstatyti modernesnę ir šiuolaikiškesnę įrangą ir dar pagerinti rūšiavimo efektyvumą“, – teigė A. Blazgys.

Gegužės pabaigoje skelbta, kad gamykla po gaisro atkūrė veiklą – joje veikė dvi mobilios rūšiavimo linijos. 

Gaisras gamykloje kilo balandžio 27-osios rytą, per jį išdegė apie 7,5 tūkst. kvadratinių metrų pastato, sutriko visos Vilniaus apskrities atliekų tvarkymas.

Gamykloje per metus išrūšiuojama apie 220 tūkst. tonų mišrių ir maisto atliekų.

