Nori kitaip apmokestinti už naudojimąsi Lietuvos keliais: „Važiuoji kilometrus – moki, nevažiuoji – nemoki“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Keliu iš Panevėžio į Kėdainius sunkiasvorės mašinos važiuoja nemokėdamos kelių mokesčio. Komerciniam transportui mokamas šiuo metu yra tik lygiagrečiai einantis kelias „Via Baltica“. Tačiau jau nuo kitų metų susisiekimo ministras žada ir šį kelią apmokestinti.

„Tikrai sieksime praplėsti mokamų kelių tinklą dvigubai, o gal ir trigubai. Vežėjai puikiai žino, kurie keliai mokami, kurie nemokami, gali apvažiuoti“, – teigė ministras Eugenijus Sabutis.

REKLAMA

REKLAMA

Nemokamų beveik neliktų

Kelias prie Vilniaus iš mokamo kelio į Ukmergę išveda link Kernavės ir Širvintų. Jis – nemokamas, tad šiuo metu čia štai vienas paskui kitą važinėja sunkiasvoriai ir komerciniai automobiliai. Tačiau Susisiekimo ministerija planuoja ir šį kelią apmokestinti.

REKLAMA

Dabar mokami yra 19 magistralinių kelių. O naujų mokamų krašto kelių Lietuvoje per ateinančius metus gali atsirasti dar beveik 60. Susisiekimo ministerijos vizija – kad už kelius šalyje mokėtų visas komercinis transportas ir nebeliktų aplinkkelių mokesčiams išvengti. Nemokami liktų tik vietinės reikšmės keliukai.

„Važiuoji kilometrus – moki, nevažiuoji – nemoki. Mums atrodo, kad tai yra daug teisingesnė sistema. Ji veikia ne vienoje ES valstybėje“, – tikino E. Sabutis.

REKLAMA

REKLAMA

Nuo 2030 m. ES turi nebelikti kelių apmokestinimui naudojamų vinječių, kurios dabar galioja ir Lietuvoje. Tačiau Susisiekimo ministerija pasiryžusi jų atsisakyti jau kitąmet, o mokestį rinkti už nuvažiuotus kilometrus per naują elektroninę rinkliavos sistemą – e-tolingą. „Via Lietuva“ žada surinktus pinigus skirti kelių ir tiltų remontams.

„Poreikis didžiulis – 15 milijardų eurų, turime kitiems metams 700 milijonų eurų. Galime kalbėti apie kritinius dalykus – tiltus, turim 118 blogos būklės, jiems sutvarkyti reikia kelių šimtų milijonų eurų“, – vardijo „Via Lietuva“ generalinis direktorius Marius Švaikauskas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Susisiekimo ministras viliasi, kad naujai elektroninei rinkliavos už naudojimąsi keliais sistemai įdiegti pakaks iki 10 mln. eurų. Automobilius ir jų nuvažiuotą atstumą fiksuos keliuose įrengtos kameros ir esą belieka tik sukurti šių duomenų rinkimo, sąskaitų išrašymo ir apmokėjimo sistemą.

Ministras sako, kad šią sistemą skubiai kurs nebelaukdami teismų pabaigos, kuriuose jau 3 metus klimpsta e-tolingo paslaugos pirkimo ir nuomos konkursai. Kelininkų vertinimu, Lietuva kasmet praranda iki 150 mln. eurų, kurie galėtų būti skirti tragiškiems keliams lopyti.

REKLAMA

„Padaryti sistemą ir įdiegti patiems. Ne per viešuosius pirkimus, ne per kažkokias įmones, bet patiems“, – kalbėjo E. Sabutis.

„E-tolingo sistemos įdiegimas – ypatingai svarbus, jokių pasiteisinimų negali būti, kad jis nestartuotų 2026 metais“, – pabrėžė M. Švaikauskas.

Verslo atstovai jau nerimauja, kad už kelius teks mokėti keliskart brangiau nei dabar už vinjetes ir mokesčio išvengti važiuojant aplinkiniais keliukais nebepavyks. Šiuo metu vinjetės krovininiams automobiliams kainuoja iki 1325 eurų metams, o autobusams iki 2360 eurų.

REKLAMA

„Vidutinis tarifas įvedus taip, kaip prognozuojama, būtų apie 20 centų, paėmus vilkiką, kuris pavažiuoja 500 kilometrų per darbo dieną, per metus reikėtų mokėti apie 26 tūkst. eurų. Tai reikštų automatiškai maisto produktų brangimą“, – tikino Paukštininkystės asociacijos direktorius Gytis Kauzonas.

Tiesa, susisiekimo ministras tokių įspėjimų nei patvirtina, nei paneigia.

„Dėl tarifo dar negalime pasakyti tiksliai, neabejoju, kad jis padidės. Bet negali lyginti laiko ir kilometrų, ne tas pats vardiklis“, – dėstė E. Sabutis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Naująją elektroninę kelių apmokestinimo sistemą skubina ne tik vyriausybė, bet ir kelininkai. Jie tikisi, kad valdžia visus surinktus pinigus skirs jiems – keliams ir tiltams statyti ir remontuoti.

„Metinė vinjetė – 1300 eurų, vertinant vidutinį transporto priemonių nuvažiuojamą kilometrų kiekį, kilometras gali nekainuoti ir 1 ct. E-tolingas Lietuvoje gali surinkti 250–300 milijonų“, – skaičiavo asociacijos „Lietuvos keliai“ vadovas Šarūnas Frolenko.

REKLAMA

Ministras ramina vairuotojus, kad nauja mokėjimo už kelius tvarka lies tik komercinį transportą, o asmeninių automobilių kelių mokesčiu neapmokestins.

„Nėra jokių planų papildomai apmokestinti lengvųjų automobilių vairuotojus. Tikrai ne“, – tikino E. Sabutis.

Dabar už vinjetes vairuotojai per metus bendrai sumoka apie 70 mln. eurų. Via Lietuva viliasi, kad e-tolingas padės surinkti bent dukart ar triskart daugiau – iki 220 mln. eurų per metus.

Daugiau apie tai – aukščiau esančiame vaizdo įraše.