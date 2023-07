NKC darbuotojams vėl didinami atlyginimai – šiemet jie kyla 15 proc.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, siekiant užtikrinti stabilų atlyginimų augimą, jau trečius metus iš eilės jie yra didinami ne per priedus, o per pastoviąją darbo užmokesčio dalį – koeficientą, kuris šiemet auga nuo 73 iki 84 eurų ir užtikrins 15 proc. didesnį darbo užmokestį visiems NKC darbuotojams jau rugpjūčio pradžioje. 2022 m. ir 2021 m. atlyginimai irgi buvo didinami per koeficientą, kuris, pavyzdžiui, pernai buvo pakeltas nuo 66 iki 73 eurų.

Informuojama, kad nuo šių metų liepos vidutinis NKC padalinio vadovo atlyginimas siekia 3250 eurus, gydytojų – 2642 eurus, bendrosios praktikos slaugytojų – 2298 eurus, neatskaičius mokesčių.

NKC direktoriaus Daumantas Gutauskas tikisi, kad reguliarus darbo užmokesčio augimas leis pritraukti dar daugiau aukštos kvalifikacijos specialistų visuose įstaigos padaliniuose ir didins jos patrauklumą tarp profesionalų šalies medicinos sektoriuje. Tai yra be galo svarbu šalyje populiarėjant neatlygintinai kraujo donorystei ir diegiant naujoves įstaigose veikloje.

„Džiugu tai, kad kasmet turime galimybę didinti atlyginimus. Neabejotinai tai yra paskatinimas už atsakingą darbą visiems profesionalams, kurių pastangomis gerėja įstaigos veiklos rezultatai, auga surenkamo kraujo kiekiai, šalyje populiarėja neatlygintina kraujo donorystė. Tam lemiamą reikšmę turi skaidrūs ir efektyvūs NKC pirkimai bei kraujo plazmos realizavimas“, – tvirtina D. Gutauskas.

Pasak jo, uždirbtas pelnas skiriamas visų NKC darbuotojų atlyginimams didinti ir padalinių modernizavimui tam, kad specialistai laboratorijose dirbtų su geriausiomis technologijomis, o donorams ir pacientams būtų užtikrintas maksimalus saugumas.

Kaip teigia D. Gutauskas, išskaidrinus viešuosius pirkimus ir kraujo plazmos realizavimą farmacijos pramonei, pastaruosius pora metų įstaiga dirba pelningai – vidutiniškai grynasis pelnas siekia apie 20 procentų ir sudaro apie 2 mln. eurų.

Pavyzdžiui, likutinei kraujo plazmai realizuoti yra skelbiami tarptautiniai konkursai, kuriuose dalyvauti kviečiami visi Europos ekonominės erdvės farmacijos pramonės atstovai. Iš tarptautiniuose konkursuose įsigytos kraujo plazmos farmacininkai gamina vaistus, pavyzdžiui, albuminą, imunoglobuliną, krešėjimo faktorius, kurie naudojami Europos ekonominėje erdvėje ir taip sugrįžta Lietuvos pacientams. Taip NKC tiekdama kraujo komponentus šalies gydymo įstaigoms, neapkrauna šalies biudžeto, o visą uždirbtą pelną gauna iš Europos farmacijos kompanijų, joms pardavus tik likutinę, klinikiniams tikslams nepanaudotą plazmą.

NKC duomenimis, 2023 m. pirmąjį pusmetį atėjusių donorų buvo 41621, atliktų donacijų – 35648, o surinkta daugiau nei 16041 litrų kraujo. Tuo tarpu 2022 m. pirmąjį pusmetį atėjusių donorų buvo 37247, atliktų donacijų – 32297, o surinkta kraujo – virš 14533 litrų

Neatlygintinų kraujo donorų skaičius reguliariai auga nuo 2020-ųjų. Praėjusiais metais Lietuvos kraujo donorai neatlygintinai kraujo aukojo net 68 tūkst. kartų, surinkta 30 tūkst. litrų kraujo. Tai buvo didžiausias kraujo donorų neatlygintinai dovanotas kraujo kiekis nuo 2020 metų.