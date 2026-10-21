Niekuo neišsiskiriančiame Vilniaus rajono pastate – kone 20 milijonų eurų vertės nusikaltimas: detalės pribloškia

Pasak pareigūnų, narkotikai buvo gabenami į Europos valstybes – Belgiją, Nyderlandus, Čekiją. O pagrindinis lyderis ir organizatorius – Turkijos kilmės Nyderlandų pilietis, teisėsaugai žinomas dėl ryšių su organizuotu nusikalstamumu. Kartu su juo narkotikus pardavinėjo trys lietuviai.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Aptiko vieną didžiausių sintetinių narkotikų laboratorijų Baltijos šalyse
Tai – vaizdai iš Vilniaus rajono. Ginkluoti „Aro“ pareigūnai šturmuoja iš pirmo žvilgsnio niekuo neišsiskiriantį pastatą. O jo viduje aptinka neeilinį narkotikų fabriką: štai čia matyti milžiniški gamybos įrenginiai, šimtai talpyklų ir kalnai supakuotų narkotinių medžiagų.
Anot pareigūnų, tai – viena didžiausių sintetinių narkotikų gamybos laboratorijų Lietuvoje bei Baltijos šalyse, o narkotikų mastas – stulbinantis.
„Išimta daugiau nei 500 kilogramų psichotropinių medžiagų – metamfetamino, 300 kilogramų amfetamino, apie 4,5 kilogramo sintetinių katinonų, taip pat apie 3 tūkst. litrų psichotropinių medžiagų gamyboje naudojamo pagrindinio prekursoriaus fenilpropanono. Neteisėtos produkcijos galimybės bei mastas tikrai yra beprecedenčiai regione“, – sakė kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Saulius Briginas.
„Kratos metu buvo rasta pakankamai didelė grynųjų pinigų suma – virš 20 tūkstančių eurų“, – sakė Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Rolandas Imbrasas.
Pareigūnų duomenimis, ši laboratorija Vilniaus rajone galėjo veikti dvejus metus. Tačiau kur tiksliai – teisėsauga slepia. O laboratorijoje aptiktų kvaišalų kiekiai – sunkiai suvokiami.
„Galiu pasakyti, kad tai sudaro daugiau nei 4 milijonus vienkartinių dozių, turint omeny Lietuvos gyventojų skaičių – mažesnį nei 3 milijonus – manau, papildomų komentarų, kas liečia narkotikų laboratorijoje išimto kiekio, daryti nereikia“, – sakė kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas S. Briginas.
Kratos laboratorijoje truko 3 paras
Kad kvaišalai čia buvo gaminami pramoniniais kiekiais, išduoda ir naudoti chemikalai. Laboratorijoje rasta beveik keturi šimtai vandenilio dujų balionų, o sieros rūgštį įtariamieji pirko tonomis. Kratos truko tris paras, jose dirbo šešiasdešimt pareigūnų. Narkotinių medžiagų vertė juodojoje rinkoje, kitaip tariant, gatvėje siekia kone 20 milijonų.
„Psichotropinių medžiagų kiekis didmeninėje, neteisėtoje rinkoje siektų virš 2 milijonų eurų, o atitinkamai, jei kalbama apie gatvės kainą ir rinką – galima dauginti iš 10“, – aiškino kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas S. Briginas.
Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad šioje laboratorijoje pagaminti narkotikai keliavo į užsienį: Nyderlandus, Čekiją, Belgiją.
„Ar Lietuvoje galėjo būti platinama dalis šitų narkotikų – neatmetame tokios galimybės, tai yra tyrimo dalykas ir tyrimo metu bus atsakytas šitas klausimas. Vienoje iš Lietuvos logistikos bendrovių buvo perimtas krovinys, kuriame surasta ir iš neteisėtos apyvartos išimtas 17 kilogramų metamfetamino kristalų kiekis“, – pasakojo kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas S. Briginas.
Dėl nelegalios narkotikų gamybos įtarimai pareikšti keturiems asmenims, jie buvo sulaikyti įvairiose Lietuvos vietose, du iš jų suimti.
Tarp įtariamųjų – trys lietuviai
Trys įtariamieji – Lietuvos piliečiai, vienas jų anksčiau teistas. Jie buvo atsakingi už kvaišalų gamybą, o visos šios schemos lyderis, anot pareigūnų, yra Turkijos kilmės, Nyderlandų karalystės pilietis.
„Jis nebuvo nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris nuolat gyveno Lietuvoje. Jis laikas nuo laiko, atvykdavo į Lietuvą ir veikė kartu su bendrininkais“, – sakė kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas S. Briginas.
Anot pareigūnų, būtent šis užsienietis įkūrė narkotikų laboratoriją ir koordinavo jos veiklą. Tačiau tai gali būti ne vienintelė jo nusikalstama veikla Lietuvoje.
„Jis susijęs ir žinomas kaip asmuo, susijęs su organizuotu nusikalstamumu, ir susijęs su labai dideliu kiekiu narkotinių, psichotropinių medžiagų platinimo“, – sakė kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas S. Briginas.
„Pastatą jie nuomojosi. – Iš ko, jei ne paslaptis? – Čia jau, turbūt, perteklinis atsakymas būtų šitoje stadijoje. – Iš fizinių asmenų, Lietuvos Respublikos piliečių“, – atsakė kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas S. Briginas ir Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras R. Imbrasas.
Ikiteisminis tyrimas dėl sintetinių narkotikų laboratorijos tęsiamas. Įtariamiesiems gresia nuo dešimties iki penkiolikos metų nelaisvės. Tačiau plečiantis įtarimams, gali grėsti ir dar griežtesnės bausmės.
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