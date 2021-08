Neringos gyventojai tūžta: prie kelto tenka laukti ilgas valandas, nors turi pirmumo teisę

Šių metų gegužę buvo priimtas įstatymas, kad Neringos ir Smiltynės gyventojai, įmonės pagal pirmumo tvarką gali persikelti per Kuršių marias. Deja, Neringoje registruoti gyventojai tvirtina, kad ši jų teisė – ne iki galo užtikrinta.

Norint persikelti iš Neringos į Klaipėdą visiems eismo dalyviams gali tekti lūkuriuoti spūstyje. Iš viso tame kelio ruože yra 3 juostos: 2 iš jų skirtos judėti link kelto, o likusi yra priešingos krypties juosta link Neringos.

Tik netoli kelto prieigų šios juostos išsišakoja. Taip atsiranda specialus kelias, skirtas Neringos gyventojams ir įmonėms, turinčios teisę pirmumo tvarka persikelti į Klaipėdos pusę.

Mėgino į keltą pakliūti be eilės – gavo baudą

Matas Lasauskas, Neringoje registruotas teisininkas, portalui tv3.lt pasakojo, kad Neringos gyventojai, turintys pirmenybę persikelti per Kuršių marias, toli gražu ne visada gali šia teise pasinaudoti.

Praeitą ketvirtadienį, rugpjūčio 19 d., kelyje iš Neringos į Klaipėdą susidarė spūstis. Tinkle „Facebook“ M. Lasauskas pasidalino pažįstamo vietinio Neringos gyventojo istorija, kuris tą popietę mėgino pasiekti juostą, skirtą asmenims, galintiems persikelti pirmumo tvarka.

M. Lasausko teigimu, šis nuolatinis Neringos gyventojas, restorano savininkas, važiavo į Klaipėdą verslo reikalais. Jis skubėjo į keltą, kirto dvigubą ištisinę liniją ir mėgino priešpriešine juosta pasiekti eismo juostą, skirtą asmenims su leidimais.

Tačiau vairuotojui kelią blokavo spūstyje stovėjęs policijos pareigūnas. M. Lasausko nuomone, pareigūnas tai atliko neleistinai. Vairuotojui buvo skirta bausmė už kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimą.

Policija nustatė, kad buvo pažeistas administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 420 straipsnis, numatantis atsakomybę už pavojingą vairavimą. Vairuotojui skirta piniginė bauda ir atimta teisė vairuoti 3 mėnesiams.

M. Lasausko nuomone, tokia bausmė yra nepagrįsta. Jis „Facebook“ įraše piktinosi, kad vairuotojui buvo surašytas pernelyg griežtas protokolas. Jo manymu, turėjo būti skirta atsakomybė pagal ANK 417 straipsnio pirmą dalį už kelio ženklų nesilaikymą arba KET pažeidimą.

„Neringos gyventojas už tai, kad bandė įgyvendinti jam įstatymu įtvirtintą teisę persikelti be eilės, ne tik gavo baudą, <...> tačiau jam dar buvo atimta teisė vairuoti 3 mėnesiams!“ – „Facebook“ rašė vyras.

Siūlo keisti eismo tvarką, kad galėtų naudotis pirmumo teise

M. Lasauskas portalui tv3.lt apibūdino, su kokiais nepatogumais susiduria Neringoje registruoti gyventojai.

„Automobiliai, laukiantys bendroje eilėje sudaro spūstį abiejose eismo juostose, o subjektai, turintys leidimus, nebegali įgyvendinti savo įstatymu įtvirtintos teisės. <...> Vietinių gyventojų teisės keltu persikelti be eilės neužtikrina nei esama infrastruktūra, nei „Smiltynės perkėlos“ darbuotojai.

Todėl vietiniai gyventojai turi stovėti bendroje eilėje ir laukti kartais net kelias valandas. Tik prie pat kelto, nepagrįstai atstovėję visą bendrą eilę, vietiniai gyventojai gali pasiekti jiems skirtą prioritetinę eismo juostą, skirtą leidimus turintiems subjektams. Tuo tarpu ji visą laiką stovi laisva ir norint ją pasiekti reikėtų kirsti dvigubą ištisinę horizontaliojo ženklinimo liniją“, – situaciją apibūdino M. Lasauskas.

Taip pat M. Lasauskas „Facebook“ paskyroje stebėjosi, kodėl tarpmiestiniai autobusai gali kirsti ištisinę liniją ir aplenkti spūstis, o Neringoje registruoti gyventojai, atlikę analogišką veiksmą, lieka nubausti.

„Neaišku, kokiu pagrindu maršrutiniams keleiviniams autobusams yra taikoma išimtis. Visi toleruoja, kad autobusai gali kirsti dvigubą ištisinę liniją, kadangi jie neva vykdo viešąją paslaugą ir paskirtus maršrutus privalo įvykdyti pagal grafiką. Policija ir perkėlos darbuotojai netgi sudaro sąlygas autobusams apvažiuoti spūstį, ir niekas dėl to nesipiktina. <...> Tačiau kai tokį patį veiksmą atlieka vietinis gyventojas, bandydamas įgyvendinti jam įstatymu priklausančią teisę, jį baudžia, blokuoja kelią, kaip matome, netgi atimant teisę vairuoti“, – dalinosi M. Lasauskas.

Jo teigimu, dalis Neringos lankytojų piktinasi, kad registruoti gyventojai gali persikelti keltu pirmumo tvarka. M. Lasausko nuomone, šis įstatymas turėtų būti vykdomas atidžiau.

„Visuomenė, tiksliau leidimų neturintys poilsiautojai, nepritaria šiai gyvenamąją vietą deklaravusių žmonių bei kitų subjektų privilegijai, bet yra įstatymas, <...> kuriuo ši teisė įtvirtinta vietiniams gyventojams ir kitiems leidimus turintiems asmenims keltis be eilės. Būtent su tokiu įstatymo įtvirtinimu turi būti ir jo realus įgyvendinimas bei vykdymo užtikrinimas. Šiai dienai to užtikrinimo nėra“, – dėstė mintis teisininkas M. Lasauskas.

Jo nuomone, reikėtų keisti privažiavimo iki kelto tvarką, kad Neringoje registruoti gyventojai galėtų pasinaudoti jiems suteikta teise.

„Tą galima būtų padaryti be jokių kaštų. Esamas teisinis reglamentavimas suteikia teisę bei pareigą policijos pareigūnams reguliuoti eismą per spūstis ar avarines situacijas, automobilius nukreipiant taip, jog būtų apvažiuota atitinkama kliūtis. <...> Policija turi teisę nukreipti automobilių srautą ir per dvigubą ištisinę kelio horizontalaus ženklinimo liniją, žinoma – užtikrinant eismo saugumą. O eismo saugumas gali būti užtikrintas pasitelkiant kiekviename policijos automobilyje įmontuotomis garso perdavimo įrangomis. Tereikia dviejų policijos pareigūnų, kurie užtikrintų, jog kelio važiuojamajai daliai esant laisvai iš priešingos pusės, automobiliai turintys leidimus, į jiems priklausančią kelio juostą, galėtų patekti saugiai“, – svarstė M. Lasauskas.

Jis pridūrė, kad taip pat būtų galima palikti antrą eismo juostą laisvą arba mąstyti apie horizontaliojo kelio ženklinimo perbraižymą.

„Žinoma, reikalingas ir kitoks perkėlos darbuotojų požiūris, užtikrinant vietinių gyventojų teisę persikelti be eilės. Tereikia kitokio situacijos traktavimo“, – sakė M. Lasauskas.

Jis apgailestavo, kad Neringos gyventojams dažnai tenka laukti bendroje eilėje: „Kol kas turime požiūrį, kad vietinių gyventojų teisė persikelti be eilės yra nepripažįstama ir laikoma, kad šią teisę galima įgyvendinti tik pasiekus prioritetinę eismo juostą, prieš tai kelias valandas atstovėjus bendroje eilėje. Esamas požiūris ir tvarka pažeidžia Neringos ir Smiltynės gyventojų teises, o be to ir gyvenimo kokybę, todėl neabejotinai ši tvarka turi keistis“.

Dėl susiklosčiusios padėties M. Lasauskas oficialiai kreipėsi į atsakingas institucijas: išsiuntė užklausas susisiekimo ministrui Mariui Skuodžiui, Neringos merui Dariui Jasaičiui ir kt.

Neringos komisariato viršininkas: KET taisyklės galioja visiems

Praeitą ketvirtadienį Neringos policijos komisariato (PK) viršininkas Viktoras Freigofas taip pat stovėjo link perkėlos nusidriekusioje eilėje. Būtent jis ir sulaikė minėtą vietinį Neringos verslininką, išvažiavusį į priešpriešinio eismo juostą.

V. Freigofas portalui tv3.lt sakė, kad vairuotojas bandė aplenkti susidariusią spūstį pažeisdamas kelių eismo taisykles (KET). Tą dieną buvo užfiksuoti iš viso 6 panašaus pobūdžio pažeidimai.

„Aš paaiškinau žmogui, kad jis pažeidinėja taisykles ir kad bus nubaustas. Pasiūliau nevažiuoti [toliau – aut. past.], o jis vis tiek nuvažiavo“, – prisiminė komisariato viršininkas.

Jis paaiškino, kaip Neringoje registruoti gyventojai turėtų naudotis pirmumo teise: „Į keltą be eilės jie gali patekti tik kelto teritorijoje. Visose kitose gatvėse jiems vienodai galioja kelių eismo taisyklės, kurių turi ir laikytis.“

Įvažiuojant į kelto teritoriją matyti atskira, specialiai pažymėta juosta, kuri ir skirta asmenims, turintiems leidimą į keltą patekti be eilės.

Paklaustas, kokia važiavimo tvarka galioja autobusams, ar jie gali važiuoti priešpriešine eismo juosta ir taip aplenkti spūstis, viršininkas atsakė: „Na, nežinau, nemačiau, kaip jie ten išvažiuoja. Šiaip kelių eismo taisyklės yra visiems vienodos.“

Portalas tv3.lt teiravosi Neringos PK viršininko nuomonės, ar vertėtų keisti esamą tvarką, kad Neringoje registruoti subjektai galėtų lengviau pasinaudoti jiems teikiama pirmumo teise persikelti per Kuršių marias.

„Šiai dienai tokių teisės aktų nėra. Yra kelių eismo taisyklės, yra paženklintas takelis, pažeidinėti negalima. Nebent reikėtų daryti kažkokį remontą ir siūlyti kitus variantus, kaip jie galėtų privažiuoti“, – atsakė V. Freigofas.

Įstatymas galioja nuo gegužės mėnesio

Portalas tv3.lt primena, kad šių metų gegužę Seimas nutarė, kad Neringos, Smiltynės gyventojai bei čia registruotos įmonės gali persikelti per Kuršių marias pirmenybės tvarka. Be to, pirmumo tvarka galioja ir kai kuriems kitiems asmenims.

Nuo birželio darbo dienomis nuo vidurnakčio iki 18 val. į keltą pirmiausia įleidžiami Klaipėdos savivaldybės, jos valdomų įmonių ir kitų įmonių, registruotų Neringoje, darbuotojai ir jų transportas.

Visą parą septynias dienas per savaitę į keltą be eilės įleidžiami neįgalieji ir jų automobiliai, specialiųjų tarnybų automobiliai, taip pat Neringoje ir Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravę žmonės ir jų transporto priemonės.

Be to, be eilės keltis gali Kuršių nerijos miškų urėdijos darbuotojai ir automobiliai.