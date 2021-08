„Juodoji“ zona reiškia, kad sergamumas savivaldybėse per pastarąsias 14 dienų viršijo 500 naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų arba teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 dienas viršijo 10 proc.

Skuodo rajone fiksuota 555 naujų atvejų per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų. Be to, teigiamų tyrimų dalis ten viršija 10 proc. ir siekia 11,8 proc.

Neringos savivaldybėje atvejų rodiklis 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų siekia 330, tačiau teigiamų tyrimų dalis pasiekė 10 proc.

O Klaipėdos miesto savivaldybėje naujų atvejų skaičius viršijo 535 atvejus per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų. Teigiamų tyrimų dalis savivaldybėje siekia 6,3 proc.

Daugiau nei 500 naujų atvejų

Praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 599 nauji koronaviruso atvejai, nuo šios infekcinės ligos mirė du žmonės, ketvirtadienį pranešė Statistikos departamentas.

Mirusieji buvo 80–89 ir 90–99 metų amžiaus.

14 dienų naujų susirgimų skaičius 100 tūkst. gyventojų pakilo iki 218 atvejų, o teigiamų diagnostinių testų dalis – iki 4 procentų.

Šalyje per praėjusią parą atliktas 6731 molekulinis (PGR) ir 8436 antigeno tyrimai dėl įtariamo koronaviruso.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 288 tūkst. 173 žmonės, iš jų tebeserga 5310.

Nuo šios ligos iš viso mirė 4438 žmonės, tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejamos 9076 mirtys.

Įsigalios nauji ribojimai nesiskiepijusiems

Vyriausybė nusprendė, kad imuniteto nuo COVID-19 neturintiems asmenims bus taikomi ribojimai. Šie asmenys galės apsipirkti tik nedidelėse maisto prekių parduotuvėse, negalės lankytis prekybos ir pramogų centruose, grožio salonuose, viešojo maitinimo įstaigose, jie privalės dėvėti kaukes paslaugų teikimo vietose.

Numatyta, kad ribojimai įsigalios nuo rugsėjo 13 dienos, tuomet asmenims be galimybių paso ar neigiamo COVID-19 testo bus apribota dauguma kontaktinių paslaugų.

Kokie pokyčiai laukia?

Įsigaliojus apribojimams, imuniteto neturintys žmonės galės apsipirkti tik nedidelėse parduotuvėse, jie negalės lankytis didžiuosiuose prekybos centruose, grožio salonuose, viešojo maitinimo įstaigose, pramogų vietose, renginiuose.

Ribojimai nebus taikomi žmonėms, kurie yra pasiskiepiję pilna skiepijimo schema ir įgiję imunitetą, persirgusiems koronavirusu, kai tai patvirtinta PGR, antigeno testais arba serologiniu antikūnų tyrimu, turintiems neigiamą PGR testą, atliktą per pastarąsias 48 valandas, ir vaikams iki 16 metų.

Asmenys, neatitinkantys šių kriterijų, galės apsipirkti tik parduotuvėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių pardavimas, turinčiose atskirą įėjimą iš lauko, ir jų prekybos plotas turės būti mažesnis nei 1500 kv. metrų.

Mažiau leidžiamų veiklų

Be galimybių paso trumpėja leidžiamų veiklų sąrašas. Asmenys galės užsisakyti tik smulkaus remonto paslaugas, kai kontaktas trunka ne ilgiau nei 15 minučių, taip pat veterinarijos paslaugas, bus galima lankyti muziejų ekspozicijas ir parodas lankymas, o bibliotekose galima lankytis tik atsiimti ar grąžinti knygas.

Jiems bus galima teikti socialines paslaugas, psichologinę pagalbą, keleivių vežimo bei teisines paslaugas, veiklą, susijusią su vaiko teisių apsauga.

Asmenys be galimybių paso nebegalės naudoti grožio paslaugomis, tačiau turės teisę lankytis atvirose erdvėse vykstančiuose renginiuose, šventėse, kituose susibūrimuose, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų.

Imunitetą turintiems asmenims kaukės liks rekomendacija, o teikiant paslaugas nepasiskiepijusiems jos ir toliau bus privalomos.

Ministrų kabinetas anksčiau yra pritaręs, jog augant užimtų COVID-19 lovų ligoninėse skaičiui būtų įvedami kontaktinės veiklos ribojimai neturintiems galimybių paso, išskyrus kai kurias išimtis.