Nerami Vasario 16-oji: įtampas kursto politikai ir prieštaringai vertinami asmenys, ragina nepaisyti policijos įspėjimų

Po Sausio 13-osios minėjimo, miniai žmonių nušvilpus kalbas sakiusias Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen, premjerę Ingridą Šimonytę ir Laisvės premijos laureatę, Vilniaus miesto savivaldybės atstovai sulaukė ne vieno prašymo surengti protestus ir Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16-ąją.

Tarp jų ir praėjusiame dešimtmetyje nuteisto už sovietų agresijos neigimą per 1991 metų Sausio 13-osios įvykius, kai pareiškė, kad tądien „saviškiai šaudė į savus“, Algirdo Paleckio ir aktyvių protesto rengėjų Lietuvos šeimų sąjūdžio prašymai.

„Vasario 16 dienai darykime rimtą, masinį sutelktą renginį, kurio metu mes parodysime, kad mes esame Lietuva, mes esame Lietuvos suverenas, mes esame tauta, o ne šitas taip vadinamas elitas, kurį personifikuoja ir simbolizuoja Landsbergių klanas“, – iškart po „Šeimų sąjūdžio“ organizuoto mitingo prie Seimo Laisvės gynėjų dieną paskelbė A. Paleckis.

Ragina pasiruošti švilpukus

Nors nei A. Paleckiui, nei „Šeimų sąjūdžiui“ Vilniaus miesto savivaldybė leidimų protestams neišdavė, argumentuodama, kad Vasario 16-ąją pirmenybė yra teikiama valstybės ir savivaldybių institucijų organizuojamiems renginiams, viešojoje erdvėje iki šiol apstu raginimų susirinkti ragino tądien nušvilpti iš Signatarų namų balkono tradiciškai kalbą sakantį Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininką, profesorių Vytautą Landsbergį.

Vienas tokių – prieštaringai vertinamos, rugpjūčio 10 dienos mitingą, peraugusį į riaušes suorganizavusios Astros Genovaitės Astrauskaitės socialinio tinklo „Facebook“ profilyje:

„Vasario 16-ąją ŠVĘSTI VILNIUJE 100 proc. BŪTINA! 12 val. PRIE PREZIDENTŪROS! VĖLIAU – ŠVILPUKAMS NEĮSAKYSIT, KĄ PAGERBTI, O KĄ NE!“, – rašo ji.

Pasiteiravus pačios A. G. Astrauskaitės, koks pagrindinis šio kvietimo tikslas – suburti žmones protestui, ar kartu su kitais gyventojais taikiai švęsti valstybinę šventę, ji atsakė to nenorinti komentuoti.

Atskiro prašymo iš aktyvios protestų dalyvės dėl galimai organizuojamo mitingo savivaldybė naujienų portalui tv3.lt pranešė nesulaukusi.

„Šeimų sąjūdžio“ atstovų prašymus protestams, kuriuos jie įvardija kaip „edukacines pamokėles“, sostinės savivaldybei taip pat atmetus, pavienių organizacijos narių „Facebook“ profiliuose matomi netiesioginiai raginimai gyventojams atvykti į Vilnių su būgnais, švilpukais.

Nusifotografavusi prie būgnų Adelina Sabaliauskaitė rašė ieškanti, kas padės būgnus panešti per šventę.

„Gal yra norinčių?“, – teiravosi ji.

„Aš turiu dešimt švilpukų, kuriuos ruošiuosi padovanoti milicininkams, bet jeigu nepriims tokios dovanos, tai tada pats švilpausiu“, – po jos įrašu komentavo vyriškis.

„Tiems neabejingiems žmonėms, kurie ateisite ir pareikšite savo nepasitenkinimą tuo, kas vyko per pastaruosius 30 metų Lietuvoje, ten, kur kalbės mūsų uzurpatorius – viskio Landsbergis, galiu pasakyti tik tiek – jeigu turėsite su savimi švilpukus, [policija] grasina baudomis <…> Aš asmeniškai visai mielai susimokėsiu tą baudą, o protokolą tą baudos aš įsirėminsiu ir namuose matomoje vietoje pasikabinsiu kaip diplomą“, – savo socialinio tinklo paskyroje pašaipiai kalbėjo ir prieštaringai vertinamas Grafas Liutkevičius.

Socialiniuose tinkluose „Lietuvos šeimų sąjūdžio“ vardu taip pat platinami ir raginimai Vasario 16-ąją atvykti prie prezidentūros 11 val. 30 min. ir „pasipuošti tautiniais rūbais ar akcentais“.

Organizacijos pirmininkas Raimondas Grinevičius patikino, kad tai ne organizacijos raginimas, o atskiro nario, todėl atsakomybės už jį tikina prisiimti negalintis.

„Šeimų sąjūdis priėmė sprendimą, kad jų nariai, savo sprendimus priiminės, važiuoja švęsti į Vilnių asmeniškai kaip nariai, ne kaip organizacija“, – komentavo jis.

Pasiteiravus jo, kaip vertina savivaldybės sprendimą neišduoti net dviem jų organizuojamiems protestams, jis atsakė, kad viską įvertins teismas.

„Mes aiškiai buvom įvardinę ir teikiamuose prašymuose, kurie buvo pasiekę savivaldybę ir derinimo metu jiems buvo išaiškinta, kad būtent mūsų organizuojamų mitingų protestų dalies būtų buvę gal penki ar septyni procentai. Ten buvo paruoštos edukacinės, kultūrinės programos, kad žmonės parodytume, kad atėjo metas, kai patys piliečiai turi pasidaryti šventes už savo lėšas, savo iniciatyvą ir nelaukti valdžios malonių, kad jie padarytų šventes. Jie šventes pasidaro uždaruose gardeliuose, apsitvėrę tvoromis“, – kalbėjo R. Grinevičius.

Įtampas didina ir politikai

Antradienį savo „Facebook“ paskyroje parlamentaras Petras Gražulis užuot raminęs gyventojus, kad Vasario 16-ąją reikia švęsti taikiai, tiesioginės transliacijos metu audrino gyventojus ir kalbėjo, kad Signatarų namų balkoną „pasisavino Landsbergis – niekas kitas negali kalbėti, o kai kalba Landsbergis, turi visi melstis, klauptis ir ploti“.

„Mieli žmonės, ateikite čia, čia mūsų šventė, ne Landsbergio šventė. Ateikime ir švęskime, išsakykime savo poziciją“, – teigė jis.

P. Gražulis taip pat kaltino policiją, esą ji be reikalo baugina žmones baudomis.

Antradienį apie vasario 16 d. planuojamus piketus LRT radijo eteryje pasisakė premjerė Ingrida Šimonytė.

„Tikiuosi šventės ir manau, kad jokie nesutarimai, skirtingi požiūriai į vakcinas, Stambulo konvenciją ar kita, nėra tokie dideli, kurie galėtų paneigti dovaną, kurią likimas Lietuvai davė vasario 16 d. Bandymas tai sumenkinti keliant triukšmą ar trukdant kalbėtojui kalbėti, galbūt labiau rodo nepagarbą žmonių sau negu kažką kitą“, – sakė I. Šimonytė.

Tikrins automobilius, įtartinus nešulius turinčius žmones

Policijos vadas Renatas Požėla pabrėžia, kad policija vasario 16 d. bus pasirengusi pagelbėti šventės dalyviams. Vis dėlto renginys pateks po policijos padidinamuoju stiklu.

„Turime tam tikros informacijos, kurią analizuojant priėmėme sprendimą sustiprinti mūsų pasirengimą“, – spaudos konferencijoje antradienį kalbėjo R. Požėla. T

Trečiadienį sostinėje vyksiančių renginių metu bus didinamas pareigūnų skaičius, taikomos tam tikros priemonės.

Darbą policija planuoja pradėti nuo pat ryto.

„Planuosime tam tikras atvykstančio tam tikro transporto. Tai yra patikros punktai prie įvažiavimo į Vilniaus miestą“, – aiškino R. Požėla.

Jau yra kreiptasi į Viešojo saugumo tarnybą (VST), taip pat dirbs ir savivaldybės pareigūnai. Tikslaus pareigūnų skaičiaus policija nenori atskleisti, tačiau pajėgos bus tokios, kad saugumas būtų užtikrintas.

Dar vienas akcentas dedamas į Pilies gatvėje vyksiantį renginį, kurio metu kalbą turėtų sakyti profesorius Vytautas Landsbergis. Viešojoje erdvėje kalbama, kad V. Landsbergis gali būti nušvilptas. Tam tikrose vietose bus įrengtas fizinis barjeras.

Pasak R. Požėlos, barjeras ne skirs, o jungs ir padės žmonės sklandžiau pasiekti skirtingas vietas. „Pasiliekame teisę tikrinti asmenų kuprines. pastebėjus, kad jie turi tam tikrus įrankius, kurių pagalba galima kelti triukšmą, kas yra draudžiama, tokiais atvejais pareigūnai gali paprašyti gyventojų nesinešti bugnų ir kitų vizualiai matomų triukšmo kėlimo instrumentų“, – teigė R. Požėla.

Policija taip pat pasilieka teisę riboti asmenų patekimą į renginio vietą, kad nesusirinktų per didelis žmonių kiekis. Pareigūnai apie tai gyventojus informuos renginio dieną. Nepatekus į teritoriją, renginį bus galima stebėti iš šiek tiek toliau. Pasak R. Požėlos. ,policija neketina trukdyti žmonėms išreikšti savo nuomonę.

„Reaguosime į atvejus, kai piktybiškai naudojami garso instrumentai ir kas pažeis numatytą tvarką“, – aiškino policijos vadas.

Bus ribojamas eismas

Vilniaus apskrities policijos viršininkas Saulius Gagas tikino, kad patekimas prie Signatarų rūmų bus galimas tik Pilies gatve. Aplink gatvės rajoną bus dislokuotos policijos pajėgos.

„Gatvė nėra didelė, skirta masiniams renginiams, žmonių gali tilpti tiek, kiek yra vietos. Jeigu žmonių susiburs tiek, kad nebus galima stovėti, informuosime atvykstančius, kad vietos nėra, susidaro nepatogumai ir gali kilti spūstis“, – teigė S. Gagas.

Jis pabrėžė, kad mieste bus padėti ekranai, per kuriuos bus galima stebėti renginį.

S. Gagas tikina, kad kalbos, jog gyventojai su trispalvėmis nebus įleidžiami, yra melas. S. Gagas skatina švęsti ir pabrėžia, kad vėliavų neštis niekas nedraudžia.

„Dirbsime su pareigūnais iš kitų apskričių, planai baigiami ruošti“, – tikina S. Gagas.

Ekspertai: kaltę turi prisiimti ir valdžia

Politologai ir visuomenės veikėjai pastebi, kad tai, jog turime smarkiai susipriešinusią visuomenę, kaltę turi prisiimti valdžia.

„Ką dabar daryti su šituo reiškiniu, kai jie ateina ir švilpia ir tu negali jų išgrūsti, tai čia yra labai liūdna. Aš nežinau, ką daryti. Turbūt reikia laukti kol nusileis garas ir aš manau, kad Vyriausybė per mažai komunikuoja. Jiems gal atrodo, kad jie pakankamai komunikuoja, bet to yra per maža“, – laidoje „Karštai su tv3.lt“ tikino TV laidų vedėjas Algis Ramanauskas.

„Aš manau, kad dažnai iš valdžios yra tam tikros lyg baimės, lyg nemokėjimo, lyg nežinojimo, kaip čia kalbėtis, nes juk tikrai nedrąsu ten eiti į minią ir šnekėti ir pas mus nėra tų retorinių įgūdžių, kai kitose šalyse ten politikai pripratę eiti ir stoti ant bačkos šnekėti ir kalbas varinėti“, – teigė politologė Ainė Ramonaitė.

Dabartiniai valdantieji esą padarė vieną didelę klaidą – nėjo į žmones, kada reikėjo, ir su jais nesikalbėjo, o tik nurodinėjo, ką jiems reikia daryti ir kaip gyventi.

„Mūsų dabartinė valdžia yra labai jaunatviška ir mažai to patyrimo iš tikrųjų. Tų žmonių dalis tikrai yra ir gabių, ir besimokančių, kaip su žmonėmis bendrauti ir bėda ta, kad tą pasitikėjimą bus atgauti sunku“, – tikino A. Ramonaitė.

Dialogas yra būtinas

Politikos ekspertai ragina imtis priemonių ir keisti požiūrį į protestuojančius žmones, pradedant jų išklausymu ir abipusiu dialogu. „Galėtų Vyriausybė ir kūrybiškumą kažkokį. Kažką sugalvoti naujo ir tuo būdu parodyti, kad taip, mums rūpi, mes klausomės, mes žinom, mes norim su jumis bendrauti ir tikrai žmonės ateitų į, pavyzdžiui, tokius susitikimus, jei jie vyktų kažkur provincijoje ir panašiai“, – teigė A. Ramonaitė.

„Bet kai tu ateini ir ten staugianti minia su kartuvėmis, tai atleiskite, aš nežadu eiti... Kai esi kviečiamas ir paskui esi keikiamas, kodėl, suski, tu mūsų bijai ir neini pasikalbėti“, – sakė liberalas Eugenijus Gentvilas.

Abejojantiems kontakto užmezgimu politikams patariama imtis visiškai netradicinių bendravimo būdų ir ieškoti dialogo net ir su tais, su kuriais kalbėtis atrodo beprasmiška.

„Verta, visada verta yra kalbėti ir tą reikia filmuoti ir tie žmonės, kurie pyksta ant politikų, tegul jie pamato, kaip jų brolija nekalba ir švilpia, o kai kurie ir kalba, ir nešvilpia, ir klauso. Čia vėl gi – komunikacijos klausimas. Kalbėtis visada reikia, net jeigu rėkia. Aišku, jeigu ten tu išeini ir matai kriminaliniais snukiais tavęs tiesiai klausia: ar tu apdraudei ten sveikatą? Na, tai čia yra pavojinga“, – aiškino A. Ramanauskas.