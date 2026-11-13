Nepilnamečiui kvaišalus platinusios gargždiškės byla perduota teismui

Turimais duomenimis, kaltinamoji, kuriai dabar 33 metai, ir 2009 metais gimęs vaikinas susipažino 2024 metais, kai nepilnametis atsiliepė į moters skelbimą dėl auklės darbo jos mažamečiui vaikui.
Praėjusių metų rugpjūtį nepilnamečio tėvams, telefonu susisiekus su juo, kai šis buvo išėjęs prižiūrėti kaltinamosios vaiko, kilo įtarimų, kad sūnus gali būti apsvaigęs. Tėvai iškvietė policijos pareigūnus ir kartu su jais nuvyko į kaltinamosios gyvenamąją vietą. Įtarus, kad nepilnametis gali būti apsvaigęs nuo kvaišalų, jis buvo pristatytas į gydymo įstaigą.
Gresia laisvės atėmimo bausmė nuo 3 iki 12 metų
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad kvaišalus nepilnametis galėjo gauti iš kaltinamosios. Tyrimo duomenimis, moteris jam galimai davė tablečių, kurių sudėtyje yra psichotropinės medžiagos. Nustatyta, kad šias tabletes kaltinamoji buvo įsigijusi teisėtai, pagal gydytojo išrašytą receptą.
Kaltinamajai gresia laisvės atėmimo bausmė nuo trejų iki dvylikos metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.
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