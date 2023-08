Neįtikėtina: dešimtys Lietuvos tarnautojų ir pareigūnų vizitavo Baltarusiją

Egzistuoja angliškas posakis, kad common sense is not so common – sveikas protas nėra toks jau paplitęs. Lietuvos valstybės institucijoms nuolatos kalbant apie pavojus Lietuvos piliečiams lankantis Baltarusijoje, šioje autoritarinėje šalyje puikiausiai lankėsi dešimtys valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurie turi teisę dirbti su įslaptinta informacija.