Neeilinis konfliktas: iš gyventojų tualetų nuolat veržiasi vanduo, bet kaltų nėra

Todėl ir daryti kažką už nuotekas atsakingi UAB „Kauno vandenys“ negali. Tam, kad problema būtų išspręsta, žmonės turėtų lietaus nuotekas nukreipti kitur, tačiau kur – neaišku. Romainių mikrorajone nėra išvystytos lietaus nuotekų infrastruktūros.

Vanduo užtvindo namus ir kaimynus

Portalo tv3.lt redakciją pasiekė Kauno Romainių mikrorajono gyventojos skundas. Moteris pasakoja, kad šio rajono gyventojai jau ne vienerius metus susiduria su itin juos erzinančia problema. Lyg perkūnas iš giedro dangaus pro tualetus į namus ima veržtis vanduo, kriauklės ima gurguliuoti ir spjaudyti vandenį, o dušų nubėgimo vamzdžiai akimirksniu ima kimštis.

Skaitytoja teigia šiame rajone gyvenanti apie 10 metų ir su panašiais dalykais susidurianti jau ne pirmą kartą. Vis dėlto pastaruoju metu situacija tapo tiesiog nevaldoma.

„Trečiadienio vakarą apie 21:30 pradėjo gurguliuoti ir kilti kriauklėse bei unitazuose vanduo. Pas kai kuriuos kaimynus net ėmė bėgti per viršų. Šį mėnesį tai jau trečias kartas, pirmas buvo birželio 3 d., antras – 10 d. Šiais metais jau turbūt koks dešimtas kartas.

Įdomiausia, kad kanalizacija užsikemša net be lietaus. Mėnesio pradžioje kanalizacija užsikimšo ryte, į darbus, mokyklas ir darželius buvome priversti eiti nesiprausę, ir nepasinaudoję tualetu“, – tv3.lt rašo anonime pageidavusi likti gyventoja.

Pasitaiko atvejų, kad iš vamzdyno pradėjęs veržtis vanduo užtvindo ne tik butą, bet dar ir kaimynų namus. Skaitytoja pasakoja, kad pati turi vonią ir ant grindų nubėgusį vandenį gali surinkti ir supilti ten, tačiau kitiems kaimynams bėdų kyla daugiau.

„Kaimynė neturi vonios ir sako, kad nežino, ką jai daryti. Rankšluosčių pasitiesia ir žiūri, kad nebėgtų į kambarį. Vonios kambarys užpiltas, bet sako, kad bent į koridorių ir svetainę nebėga“, – pasakoja moteris.

Pati kažkur išvažiuodama iš namų moteris pasakoja virtuvės kriauklės skylę uždengianti lėkšte ar kempine. Mat vanduo vamzdyne dažnai ima gurguliuoti ir šokinėti, o taip aptaško virtuvės paviršius.

Pateikė ne vieną skundą

Susisiekus su moterimi, ši detalizuoja, kad dėl problemos gyventojai jau yra pateikę skundų UAB „Kauno vandenys“. Į įmonę jie esą kreipiasi kone kiekvieną savaitę.

„Jie atsako, kad atvažiuos avarinė tarnyba ir atkimš. Avarinė atvažiuoja, taip, ji atkemša, bet mes prašome surasti bėdą. Nenormalu, kad taip užsikemša. UAB „Kauno vandenys“ kaltina gyventojus, kad jie nemoka naudotis klozetu ir meta visokias atliekas, kurių nereikėtų mesti. Taip pat, kad yra prisijungę lietaus nuotekas. Birželį jokio lietaus nebuvo, bet kanalizacija kyla“, – pasakoja moteris.

Esą kovo mėnesį gyventojams buvo paaiškinta, kad vanduo jų namus užplūdo dėl atolydžio ir bendrai visur didelio vandens kiekio.

„Kartą į metus dar normalu, bet kai kas savaitę, tai jau yra virš visko, reiškia, kad problema nesprendžiama“, – širsta moteris.

Esą nei iškviestos avarinės tarnybos, nei UAB „Kauno vandenys“ gyventojams nepaaiškina, kodėl vanduo iš kanalizacijos ima veržtis. Patys gyventojai mano, kad šiuo metu esanti nuotekų sistema paprasčiausiai yra per maža esamam gyventojų kiekiui.

„Yra labai didelis gyventojų padaugėjimas, o sistema yra per maža, per siaura. Per tuos 10 metų, kol čia gyvename, buvo vienas ar du tokie kartai, tačiau neužfiksavome. Iškvietėme tarnybą ir baigta, o dabar tai pastovu“, – sako Romainių gyventoja.

Iš čiaupo – vanduo su nuosėdomis

Be to, kad vanduo užtvindo namus, gyventojai dar pastebi, jog vanduo veržiasi ir iš gatvėse esančių nuotekų šulinių. Gyventojai net juokiasi, kad ant žvyrkelio žolė dėl išsiveržusio vandens želia kaip išprotėjusi.

Dar viena problema, su kuria susiduria rajono gyventojai – iš kranų kartas nuo karto ima bėgti vanduo su juodomis nuosėdomis.

„Kokį sekmadienį vanduo bėga su drumzlėmis. Vonia praktiškai visada yra juoda, nes vanduo nubėga, o tos drumzlės lieka ant sienelių. Ne tik tai, kad kanalizacija užsikemša, bet ir vandens kokybė abejotina“, – piktinasi skaitytoja.

Gyventojai savavališkai prijungia lietaus nuotekas

UAB „Kauno vandenys“ atstovas ryšiams su žiniasklaidai Andrius Nenėnas sako, kad pagrindinė problema Romainiuose yra tai, kad ten gyventojų koncentracija ten yra labai didelė, o lietaus nuotekų sistema nėra pakankamai gerai išvystyta.

Prie bėdos prisideda ir tai, kad gyventojai patys savavališkai lietaus nuotekas nukreipia į bendrą kanalizaciją.

„Yra masiniai savavališki lietaus nuotekų prijungimai – lietvamzdžių prijungimai į buitinių nuotekų tinklus. Todėl atėjus liūčiai ar per laistymo periodą žmonės savavališkai pajungia drenažą į buitinių nuotekų tinklą ir yra kemšami tinklai“, – tv3.lt komentuoja A. Nenėnas.

Pasak pašnekovo, buitinių nuotekų tinklai būna projektuojami atsižvelgiant į maksimalų geriamojo vandens suvartojimą, todėl jei į buitinių nuotekų tinklus patenka ir lietaus vanduo, sistema tampa nepajėgi tiek vandens priimti. Tai esą galėtų atsitikti bet kuriame rajone.

„Situacija su gyventojais žinoma, bandoma spręsti. Avarinė tarnyba ne kartą yra buvusi ir, mano žiniomis, pastarąjį kartą buvo atsiuntę didelių pajėgų hidrodinaminį automobilį, kuris gali išsiurbti didelius kiekius nuotekų sistemoje susikaupusių nešmenų. Mano žiniomis, situacija turėjo būti pagerėjusi“, – sako A. Nenėnas.

Vis dėlto pagrindinė kylančio vandens priežastis vis tiek yra savavališki gyventojų lietaus nuotekų prijungimai į buitinių nuotekų sistemas.

„Atliekame patikras su sauso garo generatoriumi, einame ir yra ištisų gatvių, ištisi kvartalai, kur tiesiog yra tokie pajungimai. UAB „Kauno vandenys“ neturi teisės teisiškai nei atjungti, nei bausti. Tiesiog yra kompleksinė problema. Tai sakydamas pačių gyventojų iš Vijūkų gatvės nekaltinu, nežinau, kaip yra pas juos“, – komentuoja A. Nenėnas.

Lietaus nuotekų infrastruktūros plėsti neplanuoja

Esą lietaus nuotekų prijungimas prie buitinių nuotekų sistemos vyksta dar statant namus. Kaip pasakoja A. Nenėnas, iš lietvamzdžių į žemę yra įvedamas vamzdis, kuris turėtų tekėti į lietaus nuotekų tinklą, tačiau yra sujungiamas su buitinių nuotekų sistema.

„Taip pat kai kur gatvėse yra šuliniai su grotelėmis, kad lietaus vanduo nutekėtų į buitines nuotekas. Tai yra padaryta statytojų, tai nėra savadarbis prijungimas“, – sako UAB „Kauno vandenys“ atstovas.

Paklaustas, kokia logika gyventojai galėtų grįsti tokį sprendimą lietaus nuotekas nukreipti į buitines, A. Nenėnas teigia, kad taip elgtis yra tiesiog paprasčiau.

„Galbūt gavo statybos leidimą ir stato namą, kur nėra išvystytos infrastruktūros ir padarė paprasčiau. Yra buitinės nuotekos, tai ir prijungė į buitines“, – komentuoja A. Nenėnas.

Gyventojai yra prašomi lietaus nuotekas atjungti nuo buitinių nuotekų, yra kreipiamasi ir į savivaldybės Viešosios tvarkos skyrių, gyventojams buvo išsiųsti oficialūs perspėjimai. Tačiau jokių papildomų veiksmų UAB „Kauno vandenys“ dėl situacijos imtis kol kas neplanuoja. Išvystyti lietaus nuotekų sistemą taip pat kol kas nėra svarstoma.

„Tai yra didžiuliai milijoniniai projektai, įmanomi tik su pagrindinių gatvių rekonstrukcijomis. Tankus apgyvendinimas, tektų ardyti žmonių gerbūvį“, – sako A. Nenėnas.

Dėl juodų nuosėdų ramina – jos nepavojingos

Paprašytas pakomentuoti tv3.lt skaitytojos laiške minimas juodas nuosėdas vandenyje, A. Nenėnas ramina, kad jos žmonėms nėra pavojingos. Nuosėdos esą yra vandentiekio kasdienybė.

„Tos juodos nuosėdos yra geležies mangano nuosėdos – natūralūs mikroelementai, kurie nėra toksiški ar kenksmingi. Jie tiesiog per metų metus yra susikaupę vamzdžiuose. Jie sukyla vandenyje tais atvejais, jei vandentiekyje šalia pasitaiko avarija, remonto darbai. Trumpam atjungus ir vėl įjungus vandenį jos sukyla“, – pasakoja A. Nenėnas.

Specialistas sako, kad Romainiuose šiuo metu yra prasidėjęs laistymo sezonas, keliuose Kauno rajonuose yra fiksuojamas dvigubai išaugęs vandens suvartojimas, o prasidėjus masiniam laistymui vanduo ima tekėti daug didesniu greičiu per vamzdynus ir ima plauti susikaupusias nuosėdas.

„Mes šią problemą sprendžiame praplaudami vamzdynus. Gyventojai išsikviečia avarinę tarnybą, ji atvažiuoja ir praplauna liniją per artimiausiai esantį priešgaisrinį hidrantą. Reguliariai plaunant nuosėdos prasiplauna“, – sako A. Nenėnas.

Pasak specialisto, nuotekų vamzdžiams užsikimšus, gyventojai gali kreiptis į avarinę tarnybą. Ši atvykusi vamzdžius atkimš.