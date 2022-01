Ne nauji ribojimai, o milijoniniai nuostoliai kino teatrams yra skaudžiausia: lapkričio 6 dieną „prasidėjo ta velniava“

Tai numatyta sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio sprendime.

Kino teatruose žiūrovams nuo šešerių metų būtina dėvėti respiratorius, tačiau juos galima nusiimti kino salėje vartojant maistą ir gėrimus.

Nuo pandemijos pradžios – 2 mln. nuostolių

Komentuodamas naujai įsigaliojusius srautų reguliavimo ribojimus kino teatrams, „Forum Cinemas“ direktorius Gintaras Plytnikas pirmiausia atkreipia dėmesį, kad dauguma kino teatro šį ribojimą taikė dar prieš jam įsigaliojant.

REKLAMA

REKLAMA

Ne išimtis ir jo vadovaujamas kino teatras.

„Mes prieš savaitę tai pasitvarkėme, žinau, kad kai kurie kino teatrai šio reikalavimo nebuvo nuėmė, laikėsi visąlaik. <…> Jeigu ateinate su draugu ar su šeimos nariais, tai jūs galite visi šalia vienas kito sėdėti, bet jau kitas, kuris yra svetimas, gaus per vieną kėdę nuo jūsų“, – apie naujuosius reikalavimus aiškina jis, pridurdamas, kad „Forum Cinemas“ dar praėjusią savaitę nusprendė taikyti šį reguliavimą dėl išankstinio Vyriausybės informavimo dėl naujai priimtų sprendimų.

„Mes žinojome, kad bus einama šia kryptimi, kai sužinojome, kad respiratorių reikia. Respiratoriai buvo savotiškas šokas. O dėl vietų, kadangi iš anksto buvo pranešta, mes buvome pasirengę, kad bet kada gali būti pereita prie šio žingsnio. Pereiti prie šio reguliavimo mums sistemiškai buvo labai paprasta“, – nurodo jis.

Kaip patikina G. Plytnikas, respiratoriai visiems šio kino teatro lankytojams nuo praėjusios savaitės yra dalinami nemokamai. Kitą savaitę jų neturintiems teks juos įsigyti kino teatrų kasose.

REKLAMA

REKLAMA

„Ar daug kas girdėjo, kad einant į kiną reikia respiratoriaus? Nedaug. Tai tą pirmąją savaitę, kuomet jie tapo mums privalomi, mes juos dalinome, dar šiandien juos daliname, bet jau netrukus pereisime prie pardavimų, nes reikia pirkti naujas partijas, o jos brangsta. Tai šioje vietoje žiūrovams pasiūlysime jas kasose įsigyti už savikainą“, – sako G. Plytnikas.

Pasiteiravus G. Plytnikas, kiek nuo pandemijos pradžios „Forum Cinemas“ patyrė nuostolių, jis teigia suskaičiavęs kelis milijonus.

„Pirmasis karantinas buvo dosniai dotuojamas. Pirmo karantino finansiškai gal niekas ir neskaičiavo, nes buvo ir sunku, ir buvo kompensacijos. Bet nuo 2021 m. lapkričio 6 dienos, kai prasidėjo ta velniava, kuomet mes negavome nei vieno cento paramos, suskaičiavome, kad vien tik mūsų įmonės nuostolis buvo virš 2 mln. eurų. Tiek mes už tai, kad išgyventume, turime prisidėti iš savo kišenes“, – patikina jis.

Reguliuojant srautus prarandama iki 40 proc. lankytojų srauto

Raimundas Bilinskas, „Multikino“ Rinkodaros vadovas nurodo, kad jo atstovaujamas kino teatras srautų reguliavimo metodą, paliekant laisvas vietas tarp žiūrovų, taiko jau 3-4 mėnesius, todėl teigia, kad naujasis reikalavimas nesukelia jokių papildomų nepatogumų.

REKLAMA

REKLAMA

„Mes patys savanoriškai palikome tą savanorišką ar higienišką tarpą ir šį reikalavimą taikome nuo rudens. Mes paliekame vieną tarpą tarp susijusių asmenų. Apart respiratorių mums pasikeitimų nėra jokių ir mūsų žiūrovai jau įprato, pirkdami bilietus žino, kad šalia jų bus laisva vieta“, – nurodo jis.

Kaip pabrėžia R. Bilinskas, „Multikino“ salėse įprastai kino seansą gali stebėti iki 500 asmenų. Taikant šį reikalavimą netenkama apie 30-40 proc. visos salės užimtumo.

„Tai priklauso nuo filmo, ar į jį ateina visa šeima, ar vienas žmogus. Negalime atsakyti, kiek apskritai susirenka, nes čia nuo žanro priklauso“, – komentuoja jis, pasiteiravus apie galimas to priežastis.

Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad įsibėgėjus COVID-19 pandemijai, žmonės pradėjo vengti vaikščioti į vietas, kuriose gali burtis žmonės.

„Ar tai prekybos centrai, ar tai renginiai, ar tai kino teatrai – visi jaučiame kritimą. Jeigu mes lygintume šio sausio pirmas dvi savaites, tai šį savaitgalį buvo apie 50 proc. kritimas“, – nurodo jis.

REKLAMA

REKLAMA

Gruodžio mėnesį, dar iki omikrono išplitimo šalyje, „Multikino“ rinkodaros vadovas sako, kad tikėjosi turėti pelno iš vieno mėnesio: „Bet kai visi kiti 11 mėnesių nenusisekę, tai patys suprantate“.

Pastebi žmonių įpročių pasikeitimą

Kino teatro „Pasaka“ direktorė Andrė naujai priimtą sprendimas vadina sveikintinu, tačiau taip pat atkreipia dėmesį, kad dauguma kino teatrų jau kuris laikas taiko tokius srautų reguliavimo metodus.

Kaip patikina ji, „Pasakoje“ šie metodai taikyti tuomet, kai epidemiologinė situacija kėlė didžiausią nerimą – tarpušvenčiu.

„Kai bilietai buvo paleidžiami labiau iš anksto, pavyzdžiui, kai buvo suplanuoti šventiniai repertuarai iš anksto ir nežinojome, kokie to seanso metu bus ribojimai. Gruodį palikome daugiau laisvų vietų salėje, galvodami kad bus kokios nors papildomos reguliacijos. <…> Tai nėra kažkokia naujiena“, –

Šio kino teatro salėse telpa nedidelis skaičius žmonių – didžiausia salė talpina 150 kino entuziastų. Skaičiuojama, kad šiais reguliavimais klientų srautas sumažėja 25 proc.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau ji atkreipia dėmesį, kad didelę įtaką klientų srautams daro ne tik srautų reguliavimas, bet ir filmų repertuaras. A. Blažekienės teigimu, to nebuvo pastebima prieš COVID-19 pandemiją. Žiūrovai nebeina į bet kokį filmą, kuris tuo metu rodomas, jei jau domisi, kuo tas filmas vertingas.

„Apskritai, pasauliu mastu yra daromi tyrimai, kad dėl įvairūs tyrimai, dėl kokių priežasčių tai keičiasi. Jeigu anksčiau naujai susipažinusiems žmonėms, porelėms, pirmo pasimatymo vieta buvo kinas, tai dabar tyrimai sako, kad pirmiausia prieš tai žmonės bendrauja virtualiai iki tol kol susitinka. Tu turi būti tikras, kad nori su tuo žmogumi susitikti, nekeldamas didesnės grėsmės sau ir kitam užsikrėsti. Net ir tokia maža detalė, pakoregavusi mūsų gyvenimus, padarė įtaką ėjimui į kiną.

<…> Negaliu pasakyti, kad labai didelę įtaką padarė respiratorių įvedimas ir šitas ribojimas, kol kas negaliu“, – sako ji.

Pasiteiravus, kokius nuostolius dėl pandemijos įvestų ribojimų patyrė „Pasaka“ kino teatras, A. Blažekienė sako išskirti negalinti, tačiau nurodo, kad dar ikipandeminių laikotarpio apyvartų, yra toli gražu: „Kai kino teatrai buvo uždaryti, jei neteko iki 70 proc. pajamų. Mes jau galbūt kokius gerus metus gyvename tokiu miksuotu režimu – didesni, mažesni ribojimai. Vis dėlto, kokias pasekmes tai kino rinkai turėjo, galėsime kalbėti tik vėliau, kai rinka atsigaus“.

REKLAMA

REKLAMA

Respiratoriai – visuose uždaruose renginiuose

Nuo šiol uždarose erdvėse vyksiančiuose renginiuose visi vyresni nei šešerių metų žiūrovai ir dalyviai, personalas privalės renginio metu dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius.

Nuo to atleidžiami tik neįgalumą turintys žmonėms, kurie to daryti negali dėl savo sveikatos būklės. Tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį. Renginio organizatoriai privalės užtikrinti respiratorių dėvėjimo kontrolę viso renginio metu ir neaptarnauti respiratorių nedėvinčių žmonių.

Be to, rekomenduojama žiūrovams dalyti respiratorius, apie naują taisyklę juos informuoti prieš renginį ir per jo pertraukas. Respiratorius arba medicinines kaukes dėvėti rekomenduojama ir per renginius atvirose erdvėse, kai neišlaikomas saugus, ne mažesnis kaip dviejų metrų, atstumas. SAM pataria renginius organizuoti nuotoliniu būdu arba lauke.

„Kadangi žinome, kad renginiuose žmonės tam tikrą laiką būna tam tikroje patalpoje, vis tik atsižvelgiant ir į europines rekomendacijas, ir į taktiką, buvo priimtas sprendimas, kad reikalavimas renginiuose, kurie trunka tam tikrą laiką, reikia dėvėti respiratorius. Jie yra saugesni kalbant apie omikron atmainą. Todėl sprendimas yra toks ir tik renginiams“, – teigė viceministrė A. Bilotienė-Motiejūnienė.

REKLAMA

REKLAMA

Mišios nėra laikomos renginiais, repiratoriai ten tik rekomenduojami. Taip pat rekomenduojama dezinfekuoti rankas, laikytis saugių atstumų. Vyriausioji šalies epidemiologė Loreta Ašoklienė aiškina, kad renginių apibrėžimas atitinka kino teatrų funkcijas, profesionalaus scenos meno įstaigų, taip pat komercinius ir nekomercinius kultūros, pramogų, sporto renginius, šventes, muges ar festivalius bei kitus organizuotus žmonių susibūrimus, vykstančius iš anksto nustatytu laiku.

„Apibrėžimas neapima religinių renginių, mišių, mišios čia nepatenka, joms yra taikomos rekomendacijos. Apibrėžimas taip pat neapima asmeninių švenčių. Asmeninėms šventėms taikomos rekomendacijos“, – sako L. Ašoklienė.

Pasak specialistės, respiratoriai turėtų gerai priglusti prie veido, būti tinkamo dydžio.

„Jo reikėtų nedėvėti ilgiau nei keturias valandas, jeigu jis sudrėksta ar yra kaip nors pažeidžiamas, turėtų būti pakeistas. Svarbiausia, kad jis būtų teisingai uždėtas, prigludęs, uždengtų nosį ir burną“, – teigė L. Ašoklienė. Rekomenduojama rinktis respiratorius be vožtuvo, taip pat reikėtų rinktis medicininės paskirties respiratorius. Respiratoriai su vožtuvais, pasak specialistės, nėra tinkami apsaugoti aplinkui esančius žmones.

REKLAMA

REKLAMA

L. Ašoklienė pridūrė, kad visuomet esant tarp žmonių reikėtų dėvėti respiratorius, tokia yra epidemiologų rekomendacija.

L. Ašoklienė teigia, kad ministerija yra aptarusi situaciją apie kino teatrus. Nors teoriškai juose yra privaloma dėvėti respiratorius, turintiems maisto ir gėrimų žiūrovams respiratorių dėvėti nereikia.

„Siekiant įteisinti reikalavimą, kad vis tik jeigu yra vykdomas maitinimas kino seanso metu, kad būtų įvesti papildomi reikalavimai, šiuo metu svarstoma ir šią savaitę jie bus patvirtinti. Panašu, kad tie reikalavimai bus salės užpildymas ne didesnis nei 75 proc. ir išlaikyta tuščia vieta tarp kartu atvykusių asmenų. Dėl tokių reikalavimų susitarta ir renginius reglamentuojantis OV sprendimas bus patikslintas šią savaitę“, – informavo L. Ašoklienė.

Asmenys, atvykstantys į renginius turi turėti savo respiratorius. Vis dėlto renginių organizatoriams siūloma įvertinti galimybę respiratorius dalinti ar parduoti tiems, kurie atvykdami į renginį pamiršo jį pasiimti.