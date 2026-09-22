Nausėda tikras, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus dislokuota visa sudėtimi

„Nors matau, kad vėl mėginama vienokias ar kitokias žinutes skleisti, būkite ramūs, Vokietijos brigada bus Lietuvoje visa savo sudėtimi“, – antradienį LRT sakė Niujorke viešintis Lietuvos vadovas.
„Taip, kaip yra pažadėta Vokietijos kanclerio, visos Vokietijos vyriausybės. Aš žinau, koks rimtas yra šitas partneris“, – teigė jis.
Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Berlynas iki 2027-ųjų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 5 tūkst. karių brigadą.
Didžioji dalis jos įsikurs Rūdninkų poligone, Šalčininkų rajone. Rukloje, Jonavos rajone, be kovinių dalinių ketinama dislokuoti inžinerinius ir žvalgybinius.
Pastaruoju metu pasigirdo abejonių, ar visa brigada laiku bus dislokuota, mat Vokietijai nepavyksta surinkti reikiamo skaičiaus savanorių vykti į Lietuvą, o savivaldos rinkimus keliose žemėse laimėjo kraštutinės dešinės partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD).
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