Nausėda tikisi, kad premjerė artimiausiu metu pateiks Lietuvos kandidato į EK pavardę

„Dabar laukiu premjerės teikimo. Jeigu viskas tvarkoje – tikiuosi, tas teikimas bus netrukus. Jeigu pavardė bus suderinta su prezidentu, viskas bus gerai“, – ketvirtadienį Eltai sakė G. Nausėda.

„Europos Komisijos prezidentė dar nėra išrinkta, ji bus išrinkta, geriausiu atveju (…) liepos 18 d., jeigu neklystu. Tai komisijos prezidentė yra orientuota į tą rezultatą, kuris bus užfiksuotas liepos viduryje. Tada, be jokios abejonės, jau prasidės labiau konkretus darbas. Iki to laiko, be jokios abejonės, mes turime pateikti savo kandidatą – ir gal net ne vieną“, – nurodė šalies vadovas.

ELTA primena, kad Lietuvoje jau kurį laiką tęsiasi diskusijos dėl Lietuvos kandidato į EK. Kol kas neoficialiai kalbama, jog į postą Briuselyje taikosi užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Kaip vieną realiausių kandidatų jį įvardijo ir įtakingas leidinys „Politico“.

Tačiau nei ministras, nei premjerė Ingrida Šimonytė, kuri ir pateiks Lietuvos atstovo kandidatūrą, tokios intencijos aiškiai bei viešai neišsakė.

Seime ministro galimybėmis tapti eurokomisaru abejojama. Tiek opozicijai priklausantys parlamentarai, tiek dalis valdančiųjų viešai yra pasakę, kad tokiai kandidatūrai nepritartų.

Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda, kurio pritarimas yra būtinas deleguojant Lietuvos atstovą į EK, ne kartą leido suprasti, jog G. Landsbergio kandidatūros nebūtų linkęs palaikyti. Jis yra pareiškęs, jog matytų geresnių kandidatų už G. Landsbergį šioms pareigoms eiti.

Be to, šalies vadovas yra nurodęs, jog I. Šimonytei įvardijo pavardę žmogaus, kuris, jo įsitikinimu, galėtų būti deleguojamas Lietuvos atstovu į EK.

„Taip, aš pasakiau, kokios pavardės arba kokia pavardė būtų priimtina. Premjerė priėmė tai, mano supratimu, visai palankiai ir tiek žinių“, – anksčiau žurnalistams Briuselyje teigė G. Nausėda.

Eurokomisaro kandidatūrą teikia Vyriausybė, poziciją suderinus su prezidentu ir Seimu.