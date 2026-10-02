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Nausėda: savivaldai reikia daugiau galimybių investuoti, siūlo ILTE paskatas

2026-10-02 13:41 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-02 13:41
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Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad savivalda turi turėti daugiau galimybių investuoti į savo ateitį. Be to, anot jo, turėtų būti skatinamos savivaldybės, plėtojančios regioninį bendradarbiavimą.

Gitanas Nausėda
GALERIJA (10)

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad savivalda turi turėti daugiau galimybių investuoti į savo ateitį. Be to, anot jo, turėtų būti skatinamos savivaldybės, plėtojančios regioninį bendradarbiavimą.

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„Reikia daugiau aukštą pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų, investicijų, pulso ir, svarbiausia, žmonių. Tai reiškia, kad turime suteikti savivaldai dar daugiau galimybių investuoti į savo ateitį, žinoma, laikantis finansinio tvarumo ir pagrindžiant kiekvieną pasiskolintą eurą“, – penktadienį Prezidentūroje vykstančiame Regionų forume sakė prezidentas.

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Be to, jis siūlo diskutuoti apie galimybę per nacionalinį plėtros banką ILTE skatinti savivaldybes, kurios plėtoja regioninį bendradarbiavimą.

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„Bendri projektai leidžia sutelkti išteklius, pasiekti masto ekonomiją ir teikti geresnes paslaugas žmonėms. (...) Siūlau diskutuoti apie galimybę per ILTE skatinti tas savivaldybes, kurios ryžtasi plėtoti regioninį bendradarbiavimą“, – kalbėjo G. Nausėda.

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FOTOGALERIJA. Prezidentas Gitanas Nausėda

Pasak jo, tokia paskata galėtų būti taikoma ir municipalinio būsto srityje savivaldybėms konkuruojant dėl trūkstamų specialistų.

„Ne paslaptis, kad aš lankydamasis savivaldybėse susiduriu ir su tuo vadinamuoju brolžudiškos konkurencijos principu, kuomet siekiant vieno ar kito labai reikalingo savivaldybei specialisto gretimos savivaldybės kovoja kartu. Nuo to, žinoma, geriau pačiam specialistui, bet kartais tokia konkurencija įgauna tiesiog griaunančios konkurencijos pobūdį, todėl galbūt kitą kartą susitarimas arba bendrų sprendimų paieška galėtų lengviau padėti išspręsti problemas“, – teigė prezidentas.

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Pasak jo, naivu tikėtis, kad finansiniai sprendimai išspręstų visas problemas – būtinas pasitikėjimo regionais ir savivalda augimas.

Prezidento teigimu, siekiant, kad daugiau sprendimų būtų planuojama „iš apačios, o regionų plėtros programos asignavimai būtų sutelkti vienose rankose“, regioninių plėtros tarybų vaidmuo turėtų būti kertinis.

„Naujas funkcijas būtina pirmiausia išbandyti, įvertinti rezultatus ir tik tada plėsti. Tačiau bendra kryptis turi būti aiški. Regionų plėtros tarybos neturi likti vien projektų administratorėmis. Joms reikalingi pajėgumai ne tik kurti, bet ir įgyvendinti savo regionų ekonominės ir socialinės plėtros strategijas“, – teigė šalies vadovas.

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