Nausėda: nedelsdamas pasirašysiu teikimą dėl Navickienės atleidimo

„Su ministre pirmininke Ingrida Šimonyte aptarėme situaciją, susiklosčiusią ir susijusią su socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene. Premjerė netrukus pateiks teikimą atleisti Moniką Navickienę iš ministrės pareigų. Šį teikimą aš nedelsdamas pasirašysiu“, – po susitikimo su premjere žurnalistams sakė G. Nausėda.

Klausiamas, ar dėl savo ryšių su finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ savininke Ieva Trinkūnaite bei jos sugyventiniu, už sukčiavimą kalėjusiu Vilhelmu Germanu M. Navickienė yra pažeidžiama, prezidentas pabrėžė – ministrė turi labai rimtų problemų.

„Manau, kad šiaip jau nebe pažeidžiama, o iš tikrųjų turinti labai rimtų problemų. Jeigu ministrė apeliuoja į tai, kad yra žmogiškos klaidos, tai sakyčiau taip: yra dvi klaidų rūšys – paprastos ir prabangios klaidos. Tai Monika Navickienė pasirinko prabangių klaidų kelią ir už tai privalo atsakyti“, – reaguodamas į ketvirtadienio rytą ministrės pateiktus paaiškinimus sakė G. Nausėda.

Tiesa, prezidentas atkreipė dėmesį, jog nepaisant kilusio skandalo Vyriausybė turėtų tęsti darbus. Tačiau, pažymėjo jis, atsakomybė dėl tokių įvykių krenta ant Ministrų kabineto ir valdančiosios daugumos pečių.

„Manau, kad Vyriausybės darbas turi tęstis toliau ir, be abejo, tiek Vyriausybė, tiek valdančioji koalicija prisiima politinę atsakomybę už įvykius, kurie dominuoja mūsų viešojoje erdvėje“, – kalbėjo šalies vadovas, pažymėdamas ir už nacionalinį saugumą atsakingų tarnybų vaidmenį.

„Manau, kad ir tarnyboms yra apie ką pagalvoti – tarnyboms, kurios atsako už mūsų saugumą. Tikrai ateityje reikia išmokti šias pamokas ir dirbti kur kas sklandžiau, efektyviau, kad panašūs dalykai nepasikartotų“, – sakė jis.

ELTA primena, kad socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė nusprendė palikti postą tęsiantis skandalui dėl jos ir politikės sutuoktinio Mindaugo Navicko ryšių su įmone „Foxpay“, jos savininke Ieva Trinkūnaite ir verslininkės sugyventiniu, anksčiau už finansinius nusikaltimus kalėjusiu Vilhelmu Germanu.

Finansinių technologijų įmonė „Foxpay“ buvo atsidūrusi vyriausybinės Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos akiratyje. Trečiadienį pranešta, kad pastaroji neleido „Foxpay“ savininkei I. Trinkūnaitei įsigyti įmonės „LITLAB“, kurios pagrindinis akcininkas – ministrės sutuoktinis M. Navickas. Komisijos vertinimu, investuotoja I. Trinkūnaitė neatitinka nacionalinės svarbos objektų apsaugos įstatyme keliamų reikalavimų.

M. Navickas „Foxpay“ valdyboje dirbo nuo 2022 m., nuo 2023 m. pabaigos iki 2024 m. pradžios buvo šios įmonės direktoriumi. Visgi, Lietuvos bankui pradėjus tyrimus, M. Navickas pasitraukė iš „Foxpay“ valdybos.

Tiesa, naujienų portalas 15min.lt skelbė, jog už sukčiavimą teistas I. Trinkūnaitės sugyventinis V. Germanas kurį laiką dirbo M. Navicko valdomoje „LITLAB“. Taip pat pranešta, jog ministrės sutuoktinis su V. Germanu priiminėjo sprendimus I. Trinkūnaitės įsteigtoje įmonių grupėje „iSun“. M. Navickas yra vadovavęs ir kitoms su I. Trinkūnaite ir V. Germanu susijusioms įmonėms.

Ministrė M. Navickienė yra teigusi, jog I. Trinkūnaitė yra tolima jos giminaitė – vyro brolio žmonos sesuo. Anot politikės, su ja politikė bendrauja retai, o apie I. Trinkūnaitės sugyventinio V. Germano praeitį su teisėsauga nieko nežinojo.

Trečiadienį 15min.lt pranešė, kad pernai ministrė kartu su I. Trinkūnaite ir jos sugyventiniu V. Germanu privačiu lėktuvu skrido į Dubajų.

Lietuvos bankas atlieka patikrinimą dėl finansinių technologijų įmonės „Foxpay“. Savo ruožtu generalinė prokurorė Nida Grunskienė pavedė Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) atlikti faktinių aplinkybių patikslinimą dėl viešojoje erdvėje kilusių klausimų apie įmonės veiklą.

G. Nausėdai buvo pristatyti kandidatai į dviejų ministerijų vadovus: pavardžių kol kas neatskleidžia

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad premjerė Ingrida Šimonytė jam pateikė dvi kandidatūras švietimo, mokslo ir sporto ministro postui užimti bei vieną kandiatūrą pakeisti besitraukiančią Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) vadovę Moniką Navickienę.

„Aptarėme galimus kandidatus tiek į švietimo, mokslo ir sporto ministro poziciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro poziciją. Į pirmąją poziciją yra du kandidatai, į antrąją – vienas. Pavardžių minėti kol kas negaliu, nes tai dar nėra oficialiai pateikta“, – žurnalistams po susitikimo Prezidentūroje teigė G. Nausėda.

Antrai kadencijai šį pavasarį perrinktas G. Nausėda po pergalės teigė, kad verta kritiškai peržiūrėti kadenciją baigiančios Vyriausybės sudėtį. Šalies vadovas užsiminė, kad turi konkrečias pavardes ministrų, kuriuos, jo požiūriu, būtų galima pakeisti po to, kai Vyriausybė grąžins įgaliojimus. Be to, prezidentas akcentavo ir poreikį rasti kandidatą nuolatinio ŠMSM vadovo postui užimti.