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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda įspėja: sienos intervencijos iš Rusijos pusės nėra atmestinos

2026-10-29 13:46 / šaltinis: BNS
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2026-10-29 13:46
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Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Rusija per artimiausius dvejus nėra pasiruošusi plataus masto karui prieš NATO, tačiau vienybę gali išbandyti hibridinėmis atakomis, neatmestinos „sienos intervencijos“.

Gitanas Nausėda (nuotr. Dainiaus Labučio)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Rusija per artimiausius dvejus nėra pasiruošusi plataus masto karui prieš NATO, tačiau vienybę gali išbandyti hibridinėmis atakomis, neatmestinos „sienos intervencijos“.

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„Hibridinės operacijos gali apimti ne tik tas vietas, kurios buvo identifikuotos anksčiau, kaip antai kritinės energetikos infrastruktūra. (...) Taip pat matome, kad atsiranda požymių dėl galimos provokacijos prie sienų įvairaus pobūdžio. (...) Latvijoje būtent tokio pobūdžio operacija buvo įvykdyta.

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Sienos intervencijos nėra atmestinos ir joms mes atitinkamai ruošiamės“, – ketvirtadienį žurnalistams po Valstybės gynimo tarybos posėdžio sakė šalies vadovas.

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Pasienyje ties Kaliningradu dislokuoti Lietuvos kariai

BNS rašė, kad Lietuva seniai pasienyje su Kaliningrado sritimi dislokavo apie šimtą karių, jie ten bus mažiausiai iki lapkričio pabaigos.

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Pasak jo, pastarosiomis savaitėmis neatsirado papildomų rizikos šaltinių Lietuvai.

„Artimiausius dvejus metus Rusija nėra pasirengusi plataus masto konvencinėms operacijoms prieš NATO valstybes“, – sakė G. Nausėda.

Pasak jo, Rusija tebėra sutelkusi pajėgumus kariauti prieš Ukrainą, tačiau tai nereiškia, jog Maskva „nenaudos plataus spektro hibridinių, nekonvencinių, kibernetinių operacijų prieš NATO valstybes“.

Lietuvos ir Vakarų šalių žvalgybos tokio pobūdžio operacijas sieja su Rusijos noru mažinti sąjungininkų motyvaciją remti Ukrainą.

Autoriai: Augustas Stankevičius, Saulius Jakučionis

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