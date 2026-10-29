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Šaukiama Valstybės gynimo taryba: aptars integruotos oro erdvės gynybos įgyvendinimą, visuotinį šaukimą

2026-10-29 06:21 / šaltinis: BNS
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2026-10-29 06:21
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Prezidentūroje ketvirtadienį vyks Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdis, kuriame už gynybą atsakingi šalies pareigūnai aptars integruotos oro erdvės gynybos įgyvendinimą, perėjimą prie visuotinio šaukimo.

Gitanas Nausėda (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (24)

Prezidentūroje ketvirtadienį vyks Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdis, kuriame už gynybą atsakingi šalies pareigūnai aptars integruotos oro erdvės gynybos įgyvendinimą, perėjimą prie visuotinio šaukimo.

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Taip pat bus aptariamas įspėjimo apie oro atakos pavojų sistemos tobulinimas ir bendradarbiavimo su Ukrainos gynybos pramone perspektyvos.

Tokias temas posėdžio išvakarėse BNS įvardijo Prezidentūra.

(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos kariuomenė

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Valstybės gynimo taryba aptars visuotinį šaukimą

Prezidento vadovaujama Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba rugsėjo viduryje pranešė, kad VGT siūlys paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą.

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Šią savaitę opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas pasiūlė visuotinį šaukimą įvesti 2030 metais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sutinka, kad reikia datos, nuo kada Lietuvoje būtų įvestas toks modelis, tačiau perėjimui būtinas atitinkamas pasiruošimas.

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Sausį Krašto apsaugos ministerijos sudarytame 2026-ųjų karo prievolininkų sąraše buvo 42 tūkst. 556 jaunuoliai, iš jų šiemet planuota pašaukti 5 tūkst. asmenų.

Šauktiniai Lietuvoje tarnauja devynis mėnesius, tačiau šiais metais atsirado galimybė trumpinti privalomąją karo tarnybą – sudarytos sąlygos ją atlikti tris, šešis arba devynis mėnesius.

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Taip pat į tarnybą šaukiami mokyklą baigę 18–22 metų jaunuoliai, ir jų kasmet ketinama pašaukti vis daugiau. Dalis politikų sako, kad tokiu būdu ir artėjama prie visuotinio šaukimo.

Asociacijos „Visuotinė gynyba“ užsakymu rugpjūtį atlikta apklausa parodė, jog beveik 80 proc. Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, o prioritetas teikiamas vyrų šaukimui.

VGT renkasi ir Seime svarstant kitų metų valstybės biudžetą, kuriame gynybai planuojama skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,8 mlrd. eurų.

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