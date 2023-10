Nausėda – apie sprendimą dėl rinkimų ir iššūkius einant prezidento pareigas: kartais ir savęs pagaili

Apie planus rinkimuose ir iššūkius einant prezidento pareigas G. Nausėda kalbėjo Edmundo Jakilaičio laidoje „Dėmesio centre“.

– Jūs nesakote atsakymo, ar dalyvausite prezidento rinkimuose. Ar jūs rimtai svarstote nedalyvauti tuose rinkimuose? Nes dalyvavimas demokratinėje valstybėje atrodytų tarsi savaime suprantamas.

G. N. – Jeigu kažkas galvoja, kad prezidento pareigos yra nuostabus gyvenimas be problemų, be iššūkių rimtesnių, tai jis labai klysta. Ir kas jau kas, bet aš per daugiau nei ketverius metus galiu pasakyti, kiek tai kainuoja.

– Jums jau savęs pasidarė gaila?

G. N. – Kartais taip. O ką? Aš neturiu teisės savęs kartais pagailėti? Bet iš tikrųjų supranti ir tai, kad Lietuvos žmonės nusipelno pasirinkimo. Jie nusipelno turėti visą spektrą kandidatų, iš kurių galėtų išsirinkti geriausią. Ir tai yra labai rimtas pasirinkimas. Yra ir sveikatos, ir kiti dalykai. Visi mes esame ne geležiniai, ir visa tai kainuoja.

Aš jau galvoju apie tai, aš mąstau apie abu kelius, ir labai rimtai mąstau. <...> Bet aš manau, kad tas sprendimas gims pakankamai greitai. Nematau dabar pagrindo jį specialiai skubinti, juo labiau, [kai] ne visi išsirikiavo toje starto linijoje. Aš manau, kad pasirinkimas bus.