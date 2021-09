„Jeigu aš, kaip prezidentas, pareikščiau savo nuomonę šituo klausimu, tai nebūtų labai korektiška. Turint omenyje, kad tiek vienas, tiek kitas atvejis yra apskųstas teismui ir teismas priims dėl to sprendimus.

Šiaip aš pasisakau, nes tai yra įtvirtinta mūsų Konstitucijoje – susirinkimų, žodžio laisvė yra įtvirtinti dalykai – ir jais turi naudotis visi Lietuvos Respublikos žmonės“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė G. Nausėda.

Problemos dėl leidimų

Kauno miesto savivaldybė birželį nesuderino „Kaunas Pride“ eitynių maršruto, motyvuodama vykdomais infrastruktūros atnaujinimo darbais ir neproporcingai dideliais nepatogumais miestiečiams. Tačiau eitynių organizatoriai šį sprendimą apskundė Regionų apygardos administraciniam teismui ir šis rugpjūčio pradžioje įpareigojo savivaldybės administraciją suderinti eitynių maršrutą.

Savivaldybė savo ruožtu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, kad šis panaikintų Regionų apygardos administracinio teismo sprendimą.

Vilniaus miesto savivaldybė panaikino Lietuvos šeimų sąjūdžiui anksčiau duotą leidimą rugsėjo 10-ąją rengti mitingą prie Seimo. Anot savivaldybės atstovų, prie Seimo 15 tūkst. žmonių netelpa, kad būtų užtikrinti įstatymo reikalavimo laikytis 75 metrų nuo parlamento pastato, o noras mitinguoti iki 22 val. apsunkintų pareigūnų darbą dėl prasto aikštės apšvietimo. Be to, Valstybės saugumo departamentas įspėjo apie išaugusią smurtinių išpuolių per protestus tikimybę ir kitus galimus pavojus.