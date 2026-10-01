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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujovės Sveikatos apsaugos ministerijoje: gyventojus aptarnaus kitu adresu

2026-10-01 09:25 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-01 09:25
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Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) struktūriniai padaliniai ketvirtadienį pradėjo darbą naujose patalpose Vilniuje. Nuo spalio 1 d. naujose patalpose veiklą vykdo ir gyventojus aptarnaujantis ministerijos padalinys.

Sveikatos apsaugos ministerija (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (6)

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) struktūriniai padaliniai ketvirtadienį pradėjo darbą naujose patalpose Vilniuje. Nuo spalio 1 d. naujose patalpose veiklą vykdo ir gyventojus aptarnaujantis ministerijos padalinys.

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Į naują biurą, esantį verslo centre „Burės“, ministerija persikėlė po viešojo patalpų nuomos konkurso, kurį laimėjo bendrovė „Eastnine 3Bures-1-2“. Nuomos sutartis, kurios vertė siekia 49 tūkst. eurų per mėnesį, sudaryta trejiems metams, numatant galimybę ją pratęsti dar du kartus po 12 mėnesių.

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FOTOGALERIJA. Sveikatos apsaugos ministerija

Sveikatos apsaugos ministerijos kancleris Liutauras Vičkačka pabrėžia, kad naujasis biuras ne tik geriau atitinka ministerijos veiklos poreikius, bet ir yra patogesnis gyventojams.

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„Naujasis ministerijos biuras įsikūręs strategiškai patogioje Vilniaus vietoje, todėl jį lengva pasiekti tiek viešuoju transportu, tiek automobiliu iš įvairių miesto dalių. Į naujas patalpas tiek darbuotojams, tiek ir lankytojams patogu atvykti dėl gerai išvystytos infrastruktūros, vieta žinoma dėl netoliese esančių viešojo ir privataus sektoriaus paslaugų“, – pranešime cituojamas ministerijos kancleris. 

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Persikėlė ir gyventojus aptarnaujantis padalinys

Pažymima, kad nuo spalio 1 d. naujose patalpose veiklą vykdo ir gyventojus aptarnaujantis ministerijos padalinys.

Asmenis aptarnaujantis ministerijos padalinys dirba Mažosios burės 4-ajame aukšte. Atvykstantys gyventojai į asmenų aptarnavimo padalinį gali patekti laisvai, be specialių leidimų, per Mažosios burės įėjimus.

Iki tol Vilniaus gatvėje esančias patalpas SAM nuomojosi iš Turto banko.

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