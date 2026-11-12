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Naujienos Raudondvario dvare – štai kas laimėjo direktoriaus pareigas

2026-11-12 16:27 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-12 16:27
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Konkursą į viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ direktoriaus pareigas laimėjo Eglė Mačiulskienė. Ji įstaigos vadove taps nuo lapkričio 16 dienos.

Raudondvario dvaras (nuotr. asm. archyvo)

Konkursą į viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ direktoriaus pareigas laimėjo Eglė Mačiulskienė. Ji įstaigos vadove taps nuo lapkričio 16 dienos.

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Tai Eltai patvirtino Kauno rajono savivaldybės Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Aistė Sinkevičienė.

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Konkursas vyko dviem etapais

Anot jos, dalyvauti konkurse dokumentus pateikė 13 pretendentų, o finaliniame etape jų liko 5.

Pasak savivaldybės Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos, konkursas vyko dviem etapais. 

„Pretendentai laikė testą raštu ir dalyvavo pokalbyje, kurio metu pristatė savo parengtas įstaigos veiklos programas bei atsakė į komisijos narių klausimus. Kandidatai buvo vertinami pagal abiejų etapų rezultatus. E. Mačiulskienė surinko daugiausia balų ir užėmė pirmąją vietą“, – nurodė A. Sinkevičienė. 

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„Dėl viešojoje erdvėje keliamų abejonių konkurso skaidrumu pažymime, kad konkursas buvo organizuotas ir vykdytas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais“, – teigė ji. 

Pasak A. Sinkevičienės, pretendentų vertinimą atliko sudaryta konkurso komisija, visi kandidatai dalyvavo vienoduose atrankos etapuose, jiems buvo taikoma ta pati vertinimo tvarka. Ji taip pat pažymėjo, kad konkurso organizavimo ir vykdymo metu procedūrinių pažeidimų ar interesų konfliktų, galėjusių turėti įtakos rezultatams, nebuvo nustatyta.

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E. Mačiulskienė yra įgijusi verslo ir vadybos bakalauro bei magistro kvalifikacinius laipsnius Vytauto Didžiojo universitete (VDU). 

Ji turi ilgametę vadovaujamo darbo ir projektų valdymo patirtį. 2011–2016 m. dirbo „Lietuvos dujos“ projektų vadove ir Naujų klientų skyriaus vadove, 2016–2019 m. – „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regiono pardavimų vadove, o 2019–2026 m. vadovavo šios bendrovės Kauno tinklų projektų valdymo skyriui.

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ELTA primena, kad LRT Tyrimų skyrius pranešė, kad Raudondvario dvare buvo įdarbinta keliolika su rajoną valdančiais socialdemokratais susijusių asmenų. Tarp jų – ir buvusios ilgametės įstaigos vadovės Snieguolės Navickienės sūnus. Jis įstaigoje su pertrauka dirbo nuo 2019 m. birželio, tačiau rugpjūtį, po LRT paskelbto tyrimo, jis pareigų atsisakė. 

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Raudondvario dvarui S. Navickienė vadovavo nuo 2009 m. iki 2026 m., kai tapo Kauno rajono vicemere. 

Šioje įstaigoje puse etato dirba ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė A. Sinkevičienė, kuri kartu yra ir Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotoja. 

Klausimų dėl Raudondvario dvaro kilo paviešinus informaciją apie galimus pažeidimus įstaigos viešuosiuose pirkimuose. Skelbta, kad įstaigos laikinosios direktorės Kotrynos Ingos Morkūnaitės tėvas ir jos pavaduotojas ūkiui Egidijus Morkūnas buvo nurodytas kaip pirkimų iniciatorius ir kartu yra įmonės „Dvyniai ir Ko“ akcininkas.

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