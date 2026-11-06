Naujiems pedagogams Tauragės rajone – daugiatūkstantinė išmoka: štai kiek galima gauti

„Kiekvienas naujas pedagogas, atvykęs dirbti į Tauragės rajoną, gauna 30 tūkstančių eurų išmoką. Keletas jų jau pasinaudojo“, – penktadienį prezidentūroje žurnalistams sakė rajono meras Dovydas Kaminskas.
Tikino, kad gali kompensuoti išlaidas
Jis tikino, kad savivaldybė taip pat gali kompensuoti pedagogų studijų, kelionės į darbą ir kuro išlaidas, o mokyklų vadovai turi galimybę skirti darbuotojams papildomas motyvacines priemones.
Tiesa, mero teigimu, netolimoje ateityje gali pritrūkti fizikos, chemijos ir matematikos mokytojų.
„Pagrindinis trūkumas yra fizika, chemija, matematika – tikslieji mokslai. Ten surasti žmonių, kurie ugdytų tų dalykų, yra tikrai sudėtinga“, – sakė jis.
Tuo metu kalbėdamas apie pedagogų atlyginimus, meras pripažino, kad situacija dar nėra ideali, tačiau per pastaruosius ketverius metus ji pagerėjo. Meras taip pat pabrėžė, kad savivaldybė turi rūpintis ne tik mokytojų atlygiu, bet ir emocine sveikata bei mokyklų mikroklimatu.
„Jiems reikia geros emocinės sveikatos, geros sveikatos, gero mikroklimato mokykloje, vadovo, kuris nėra norintis jų pribausti, o tiesiog juos įkvėpti ir padėti jiems įgyvendinti savo misiją“, – kalbėjo jis.
Kaip skelbta, penktadienį pirmą kartą pristatytame Savivaldybių švietimo lyderystės indekse Tauragės rajono savivaldybė užėmė pirmąją vietą, surinkusi 79,2 balo.
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